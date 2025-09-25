मिलिंद सोमन ऐसा क्या खाते हैं कि 59 की उम्र में भी 29 के दिखते हैं? यहां जानें सीक्रेट

मिलिंद सोमन का नाश्ता हमेशा ताजे और मौसमी फलों से भरा रहता है, जो आम शहरी नाश्ते से बिल्कुल अलग है. वे दिन की शुरुआत सिर्फ फलों से करते हैं और इसे भरपूर मात्रा में खाते हैं, सिर्फ एक-दो स्लाइस नहीं. जहां लोग दिन की शुरुआत चाय और बिस्किट्स के साथ करते है वही मिलिंद हेल्दी डाइट को फॉलो करते हैं.