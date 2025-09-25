एक्सप्लोरर
मिलिंद सोमन ऐसा क्या खाते हैं कि 59 की उम्र में भी 29 के दिखते हैं? यहां जानें सीक्रेट
Milind Soman Fitness Secret: बॉलीवुड के सबसे फिट एक्टर्स की गिनती की जाए तो शायद मिलिंद सोमन टॉप पर आएंगे. यहां जानिए इस उम्र में भी कैसे वो खुद को इतना फिट रखते हैं.
59 साल की उम्र में भी मिलिंद सोमन की ऊर्जा और फिटनेस देखकर कोई भी दंग रह जाए.वे नंगे पांव दौड़ते हैं, योग और एक्सरसाइज करते हैं और अपनी डाइट में सादगी बनाए रखते हैं. उनका नाश्ता हमेशा मौसमी फलों से भरा रहता है और प्रोसेस्ड फूड से दूर रहते हैं. दाल,चावल और वेजिटेबल्स से बना सिम्पल और पौष्टिक फूड उनकी सेहत और जवानी बनाए रखने में मदद करता है.
25 Sep 2025
