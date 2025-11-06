हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
60 साल के हुए मिलिंद सोमन, समंदर किनारे पत्नी अंकिता के साथ सेलिब्रेट किया बर्थडे, देखिए फोटोज

60 साल के हुए मिलिंद सोमन, समंदर किनारे पत्नी अंकिता के साथ सेलिब्रेट किया बर्थडे, देखिए फोटोज

Milind Soman Birthday: मॉडल और एक्टर मिलिंद सोमन अपनी फिटनेस की वजह से हमेशा छाए रहते हैं. हाल ही में मिलिंद ने अपना 60वां जन्मदिन मनाया है. जिसकी फोटोज उन्होंने शेयर की हैं.

By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क  | Updated at : 06 Nov 2025 08:39 AM (IST)
Milind Soman Birthday: मॉडल और एक्टर मिलिंद सोमन अपनी फिटनेस की वजह से हमेशा छाए रहते हैं. हाल ही में मिलिंद ने अपना 60वां जन्मदिन मनाया है. जिसकी फोटोज उन्होंने शेयर की हैं.

अपनी फिटनेस से सभी को इंस्पायर करने वाले मिलिंद सोमन ने हाल ही में अपना 60वां बर्थडे मनाया है. उन्हें देखकर कोई कह नहीं सकते हैं कि उनकी उम्र इतनी हो गई है.

1/7
मिलिंद सोमन ने अपने बर्थडे सेलिब्रेशन की फोटोज सोशल मीडिया पर शेयर की हैं. जिसमें वो अपने इस खास दिन को एंजॉय करते नजर आ रहे हैं.
मिलिंद सोमन ने अपने बर्थडे सेलिब्रेशन की फोटोज सोशल मीडिया पर शेयर की हैं. जिसमें वो अपने इस खास दिन को एंजॉय करते नजर आ रहे हैं.
2/7
बर्थडे पर खास खाने से लेकर स्कूबा डाइविंग तक. मिलिंद ने ढेर सारी चीजें की हैं.
बर्थडे पर खास खाने से लेकर स्कूबा डाइविंग तक. मिलिंद ने ढेर सारी चीजें की हैं.
3/7
उन्होंने बर्थडे सेलिब्रेशन की ढेर सारी फोटोज शेयर की हैं. उन्होंने फोटोज शेयर करते हुए लिखा- 60.
उन्होंने बर्थडे सेलिब्रेशन की ढेर सारी फोटोज शेयर की हैं. उन्होंने फोटोज शेयर करते हुए लिखा- 60.
4/7
समंदर में मिलिंद सोमन और अंकिता ने खूब मस्ती की. उन्होंने बर्थडे की एक फोटो भी क्लिक करवाई.
समंदर में मिलिंद सोमन और अंकिता ने खूब मस्ती की. उन्होंने बर्थडे की एक फोटो भी क्लिक करवाई.
5/7
मिलिंद के पोस्ट पर फैंस और सेलेब्स कमेंट करके उन्हें ढेर सारी बधाई दे रहे हैं. एक फैन ने लिखा- आप तो हमारे लिए इंस्पिरेशन हैं. दूसरे ने लिखा- हैप्पी बर्थडे सर.
मिलिंद के पोस्ट पर फैंस और सेलेब्स कमेंट करके उन्हें ढेर सारी बधाई दे रहे हैं. एक फैन ने लिखा- आप तो हमारे लिए इंस्पिरेशन हैं. दूसरे ने लिखा- हैप्पी बर्थडे सर.
6/7
मिलिंद ने स्कूबा के बाद बर्थडे सेलिब्रेशन की फोटोज भी शेयर की हैं. जिसमें वो पत्नी और बाकी लोगों के साथ डिनर एंजॉय करते हुए नजर आ रहे हैं.
मिलिंद ने स्कूबा के बाद बर्थडे सेलिब्रेशन की फोटोज भी शेयर की हैं. जिसमें वो पत्नी और बाकी लोगों के साथ डिनर एंजॉय करते हुए नजर आ रहे हैं.
7/7
मिलिंद ने बीच पर अपना बर्थडे बहुत ही अच्छे से सेलिब्रेट किया है. उनके बर्थडे सेलिब्रेशन की फोटोज खूब वायरल हो रही हैं.
मिलिंद ने बीच पर अपना बर्थडे बहुत ही अच्छे से सेलिब्रेट किया है. उनके बर्थडे सेलिब्रेशन की फोटोज खूब वायरल हो रही हैं.
Published at : 06 Nov 2025 08:39 AM (IST)
Milind Soman

Photo Gallery

