एक्सप्लोरर
60 साल के हुए मिलिंद सोमन, समंदर किनारे पत्नी अंकिता के साथ सेलिब्रेट किया बर्थडे, देखिए फोटोज
Milind Soman Birthday: मॉडल और एक्टर मिलिंद सोमन अपनी फिटनेस की वजह से हमेशा छाए रहते हैं. हाल ही में मिलिंद ने अपना 60वां जन्मदिन मनाया है. जिसकी फोटोज उन्होंने शेयर की हैं.
अपनी फिटनेस से सभी को इंस्पायर करने वाले मिलिंद सोमन ने हाल ही में अपना 60वां बर्थडे मनाया है. उन्हें देखकर कोई कह नहीं सकते हैं कि उनकी उम्र इतनी हो गई है.
1/7
2/7
3/7
4/7
5/7
6/7
7/7
Published at : 06 Nov 2025 08:39 AM (IST)
Tags :Milind Soman
बॉलीवुड
7 Photos
60 साल के हुए मिलिंद सोमन, समंदर किनारे पत्नी अंकिता के साथ सेलिब्रेट किया बर्थडे, देखिए फोटोज
बॉलीवुड
12 Photos
ग्रीन वेलवेट साड़ी में हसीन दिखीं यामी गौतम, अंकिता लोखंडे समेत 'हक' देखने पहुंचीं ये हस्तियां
बॉलीवुड
7 Photos
अथिया शेट्टी ने पति केएल राहुल की गोद में बैठ दिए पोज, देखें बर्थडे पार्टी की इनसाइड फोटोज
बॉलीवुड
7 Photos
विराट कोहली और अनुष्का शर्मा का प्रेमानंद महाराज से क्या है कनेक्शन, जानें कहां हुई थी पहली मुलाकात
बॉलीवुड
7 Photos
44 की उम्र में भी नहीं घटा सनी लियोनी का ग्लैमर, स्विमसूट पहन बढ़ाई फैंस की धड़कनें
View More
Advertisement
Advertisement
Advertisement
टॉप हेडलाइंस
इंडिया
राहुल गांधी ने जिसे बताया ब्राजीलियन मॉडल, वो निकली पिंकी? कांग्रेस के वोट चोरी के दावों पर बड़ा खुलासा
बिहार
'दुलारचंद यादव भी अपराधी था, अनंत सिंह को फंसाया गया', गिरिराज का बड़ा बयान
विश्व
पाकिस्तान को बहुत महंगी पड़ गई काबुल की चाय! इशाक डार का बड़ा खुलासा, कहा - 'गलती की वजह...'
क्रिकेट
रोनाल्डो और मेसी की बात कर पूर्व पाकिस्तानी कप्तान राशिद लतीफ ने रोहित-विराट को क्या कह दिया, बयान वायरल
Advertisement
बॉलीवुड
7 Photos
60 साल के हुए मिलिंद सोमन, समंदर किनारे पत्नी अंकिता के साथ सेलिब्रेट किया बर्थडे, देखिए फोटोज
बॉलीवुड
12 Photos
ग्रीन वेलवेट साड़ी में हसीन दिखीं यामी गौतम, अंकिता लोखंडे समेत 'हक' देखने पहुंचीं ये हस्तियां
राजशेखर त्रिपाठीवरिष्ठ पत्रकार
Opinion