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मेट गाला में हीरोइन लगीं आकाश अंबानी की साली दीया मेहता, ईशा अंबानी संग मस्ती मूड में आईं नजर, देखें Pics
Diya Mehta Jatia: मेट गाला 2026 के रेड कार्पेट पर श्लोका अंबानी की छोटी बहन दीया मेहता जटिया ने अपने ग्लैमरस अंदाज से सबका दिल जीत लिया. उनकी तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल हो रही हैं.
दुनिया के सबसे बड़े फैशन इवेंट्स में एक से मेट गाला 2026 के रेड कार्पेट पर इस बार भी भारतीय कला और परंपरा की खास झलक देखने को मिली. जहां मुकेश अंबानी और नीता अंबानी की बेटी ईशा अंबानी रेड कार्पेट पर असली सोने के धागों से बनी साड़ी पहनकर उतरीं. वहीं उनकी भाभी श्लोका अंबानी की छोटी बहन दीया मेहता जटिया ने भी अपने ग्लैमरस अंदाज से सबका दिल जीत लिया.
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Published at : 07 May 2026 12:49 PM (IST)
Tags :Diya Mehta Jatia Met Gala 2026
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