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मेट गाला में हीरोइन लगीं आकाश अंबानी की साली दीया मेहता, ईशा अंबानी संग मस्ती मूड में आईं नजर, देखें Pics

Diya Mehta Jatia: मेट गाला 2026 के रेड कार्पेट पर श्लोका अंबानी की छोटी बहन दीया मेहता जटिया ने अपने ग्लैमरस अंदाज से सबका दिल जीत लिया. उनकी तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल हो रही हैं.

By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क  | Updated at : 07 May 2026 12:49 PM (IST)
Diya Mehta Jatia: मेट गाला 2026 के रेड कार्पेट पर श्लोका अंबानी की छोटी बहन दीया मेहता जटिया ने अपने ग्लैमरस अंदाज से सबका दिल जीत लिया. उनकी तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल हो रही हैं.

दुनिया के सबसे बड़े फैशन इवेंट्स में एक से मेट गाला 2026 के रेड कार्पेट पर इस बार भी भारतीय कला और परंपरा की खास झलक देखने को मिली. जहां मुकेश अंबानी और नीता अंबानी की बेटी ईशा अंबानी रेड कार्पेट पर असली सोने के धागों से बनी साड़ी पहनकर उतरीं. वहीं उनकी भाभी श्लोका अंबानी की छोटी बहन दीया मेहता जटिया ने भी अपने ग्लैमरस अंदाज से सबका दिल जीत लिया.

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मेट गाला 2026 के रेड कार्पेट पर दीया येलो कलर का बेहद खूबसूरत गाउन पहनकर पहुंचीं, जिसे मयूर गिरोत्रा ने डिजाइन किया है. उन्होंने इंस्टाग्राम पर अपनी कुछ तस्वीरें शेयर की हैं.
मेट गाला 2026 के रेड कार्पेट पर दीया येलो कलर का बेहद खूबसूरत गाउन पहनकर पहुंचीं, जिसे मयूर गिरोत्रा ने डिजाइन किया है. उन्होंने इंस्टाग्राम पर अपनी कुछ तस्वीरें शेयर की हैं.
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इस गाउन की खासियत है इसका बेस, जिसे गोल्ड और सिल्वर कलर की कांजीवरम साड़ी से बनाया गया है. दीया के आउटफिट को और ज्यादा यूनिक इस पर किया गया शोला वर्क बना रहा था. 
इस गाउन की खासियत है इसका बेस, जिसे गोल्ड और सिल्वर कलर की कांजीवरम साड़ी से बनाया गया है. दीया के आउटफिट को और ज्यादा यूनिक इस पर किया गया शोला वर्क बना रहा था. 
Published at : 07 May 2026 12:49 PM (IST)
Tags :
Diya Mehta Jatia Met Gala 2026

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