जवानी में ऐसी दिखती थीं ट्रेजडी क्वीन मीना कुमारी, फैशन और ग्लैमर की मिसाल हैं ये 10 तस्वीरें

जवानी में ऐसी दिखती थीं ट्रेजडी क्वीन मीना कुमारी, फैशन और ग्लैमर की मिसाल हैं ये 10 तस्वीरें

Meena Kumari Looks: मीना कुमारी अपनी जवानी में फैशन और ग्लैमर की मिसाल रही हैं. उनकी ये 10 शानदार तस्वीरें, जो उनके स्टाइल और खूबसूरती को बयां करती हैं.

By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क  | Updated at : 25 Oct 2025 05:02 PM (IST)
Meena Kumari Looks: मीना कुमारी अपनी जवानी में फैशन और ग्लैमर की मिसाल रही हैं. उनकी ये 10 शानदार तस्वीरें, जो उनके स्टाइल और खूबसूरती को बयां करती हैं.

बेपनाह खूबसूरती, नाजुक अदाओं और गहरी आंखों से भावनाओं को बयां करने वाली मीना कुमारी ने 1950 और 60 के दशक में बॉलीवुड का शानदार दौर देखा. वह इंडस्ट्री की सबसे खूबसूरत और टैलेंटेड अभिनेत्रियों में से एक मानी जाती थीं

1/10
मीना कुमारी को हिंदी सिनेमा की ट्रैजडी क्वीन कहा जाता है और वह अपनी खूबसूरती, ग्लैमर और अदाकारी के लिए हमेशा याद की जाती हैं. जवानी में वह फैशन और ग्लैमर की मिसाल थीं.
मीना कुमारी को हिंदी सिनेमा की ट्रैजडी क्वीन कहा जाता है और वह अपनी खूबसूरती, ग्लैमर और अदाकारी के लिए हमेशा याद की जाती हैं. जवानी में वह फैशन और ग्लैमर की मिसाल थीं.
2/10
मीना कुमारी का जन्म 1 अगस्त 1933 को मुंबई, महाराष्ट्र में हुआ था. उनका असली नाम महजबीन बानो था. लेकिन फिल्म इंडस्ट्री में उन्हें मीना कुमारी के नाम से जाना गया.
मीना कुमारी का जन्म 1 अगस्त 1933 को मुंबई, महाराष्ट्र में हुआ था. उनका असली नाम महजबीन बानो था. लेकिन फिल्म इंडस्ट्री में उन्हें मीना कुमारी के नाम से जाना गया.
3/10
मीना कुमारी ने अपने करियर की शुरुआत एक चाइल्ड आर्टिस्ट के रूप में 1939 की फिल्म
मीना कुमारी ने अपने करियर की शुरुआत एक चाइल्ड आर्टिस्ट के रूप में 1939 की फिल्म "लेदरफेस" से की थी
4/10
मीना कुमारी ने 1950 और 60 के दशक में कई हिट फिल्मों में काम किया. उनकी सबसे मशहूर फिल्मों में बैजू बावरा, परिणीता, आजाद, साहिब बीबी और गुलाम,काजल और उनकी अंतिम फिल्म
मीना कुमारी ने 1950 और 60 के दशक में कई हिट फिल्मों में काम किया. उनकी सबसे मशहूर फिल्मों में बैजू बावरा, परिणीता, आजाद, साहिब बीबी और गुलाम,काजल और उनकी अंतिम फिल्म "पाकीजा" शामिल हैं.
5/10
मीना कुमार की पाकीजा में उनकी एक्टिंग इतनी शानदार थी कि आज भी इसे हिंदी सिनेमा की क्लासिक फिल्म माना जाता है.
मीना कुमार की पाकीजा में उनकी एक्टिंग इतनी शानदार थी कि आज भी इसे हिंदी सिनेमा की क्लासिक फिल्म माना जाता है.
6/10
मीना कुमारी अपने इमोशनल रोल्स में माहिर थीं और उनके आंखों के एक्सप्रेशन ऑडियंस के दिल को छू जाते थे.
मीना कुमारी अपने इमोशनल रोल्स में माहिर थीं और उनके आंखों के एक्सप्रेशन ऑडियंस के दिल को छू जाते थे.
7/10
मीना कुमारी की पर्सनल लाइफ भी काफी चर्चा में रही. उनकी शादी फिल्ममेकर कमाल अमरोही से हुई थी, लेकिन उनका वैवाहिक जीवन मुश्किलों से भरा था.
मीना कुमारी की पर्सनल लाइफ भी काफी चर्चा में रही. उनकी शादी फिल्ममेकर कमाल अमरोही से हुई थी, लेकिन उनका वैवाहिक जीवन मुश्किलों से भरा था.
8/10
फिल्म इंडस्ट्री में उनके योगदान के अलावा मीना कुमारी अपनी स्टाइल और फैशन सेंस के लिए भी जानी जाती थीं.
फिल्म इंडस्ट्री में उनके योगदान के अलावा मीना कुमारी अपनी स्टाइल और फैशन सेंस के लिए भी जानी जाती थीं.
9/10
मीना कुमारी का निधन 31 मार्च 1972 को दुनिया को अलविदा कह गईं, लेकिन उनका नाम और उनकी फिल्मों का जादू आज भी लोगों के दिलों में जिंदा है.
मीना कुमारी का निधन 31 मार्च 1972 को दुनिया को अलविदा कह गईं, लेकिन उनका नाम और उनकी फिल्मों का जादू आज भी लोगों के दिलों में जिंदा है.
10/10
मीना कुमारी सिर्फ एक एक्ट्रेस नहीं थीं, बल्कि एक आइकॉन थीं जिन्होंने हिंदी सिनेमा को अमर कर दिया.
मीना कुमारी सिर्फ एक एक्ट्रेस नहीं थीं, बल्कि एक आइकॉन थीं जिन्होंने हिंदी सिनेमा को अमर कर दिया.
Published at : 25 Oct 2025 05:02 PM (IST)
Tags :
Pakeezah Meena Kumari Baiju Bawra

Photo Gallery

View More
Embed widget