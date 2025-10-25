एक्सप्लोरर
जवानी में ऐसी दिखती थीं ट्रेजडी क्वीन मीना कुमारी, फैशन और ग्लैमर की मिसाल हैं ये 10 तस्वीरें
Meena Kumari Looks: मीना कुमारी अपनी जवानी में फैशन और ग्लैमर की मिसाल रही हैं. उनकी ये 10 शानदार तस्वीरें, जो उनके स्टाइल और खूबसूरती को बयां करती हैं.
बेपनाह खूबसूरती, नाजुक अदाओं और गहरी आंखों से भावनाओं को बयां करने वाली मीना कुमारी ने 1950 और 60 के दशक में बॉलीवुड का शानदार दौर देखा. वह इंडस्ट्री की सबसे खूबसूरत और टैलेंटेड अभिनेत्रियों में से एक मानी जाती थीं
1/10
2/10
3/10
4/10
5/10
6/10
7/10
8/10
9/10
10/10
Published at : 25 Oct 2025 05:02 PM (IST)
Tags :Pakeezah Meena Kumari Baiju Bawra
बॉलीवुड
10 Photos
जवानी में ऐसी दिखती थीं ट्रेजडी क्वीन मीना कुमारी, फैशन और ग्लैमर की मिसाल हैं ये 10 तस्वीरें
बॉलीवुड
7 Photos
'थामा' के धमाल के बाद मुंह पर मास्क लगाए इस लुक में रश्मिका मंदाना हुईं एयरपोर्ट पर स्पॉट, फोटोज वायरल
View More
Advertisement
Advertisement
Advertisement
टॉप हेडलाइंस
इंडिया
'लालू-राबड़ी ने बिहार को जंगलराज बनाया, नीतीश कुमार ने दिलाई मुक्ति', RJD पर बरसे अमित शाह
राजस्थान
आजम खान ने बेटे अब्दुल्ला के साथ ख्वाजा गरीब नवाज की दरगाह मे दी हाजरी, मांगी दुआ
क्रिकेट
भारत की जीत के बाद रोहित शर्मा और विराट कोहली ने लिया संन्यास? Goodbye कहा तो इमोशनल हुए फैंस
विश्व
एशिया दौरे पर ट्रंप: चीन से तनाव घटाने और नए व्यापार समझौतों की तैयारी, जानिए प्लान में क्या-क्या है?
Advertisement
मोहन यादवमुख्यमंत्री, मध्य प्रदेश
Opinion