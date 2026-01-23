एक्सप्लोरर
मेधा राणा की 10 तस्वीरें, बॉर्डर 2 में दिखी वरुण धवन के साथ क्यूट केमिस्ट्री
Medha Rana 10 Photos: फिल्म बॉर्डर 2 लेकर दर्शकों के बीच जबरदस्त एक्साइटमेंट देखने को मिल रही है. वहीं फिल्म ने नजर आई एक्ट्रेस मेधा राणा भी चर्चा में हैं आइए जानते हैं उनके बारे में सब कुछ.
बॉलीवुड की मच अवेटेड फिल्म 'बॉर्डर 2' सिनेमाघरों में रिलीज हो चुकी हैं. फिल्म की चर्चा के बीच एक और नाम सुर्खियों में है, और वो है मेधा राणा का. उन्होनें इस फिल्म से बड़े पर्दे पर डेब्यू किया हैं. हालांकि, इससे पहले वो ओटीटी के प्रोजेक्ट्स में नजर आ चुकी हैं. मेधा राणा एक आर्मी बैकग्राउंड से हैं. यहां जानिए उनके बारे में सबकुछ.
