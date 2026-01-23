हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
मेधा राणा की 10 तस्वीरें, बॉर्डर 2 में दिखी वरुण धवन के साथ क्यूट केमिस्ट्री

मेधा राणा की 10 तस्वीरें, बॉर्डर 2 में दिखी वरुण धवन के साथ क्यूट केमिस्ट्री

Medha Rana 10 Photos: फिल्म बॉर्डर 2 लेकर दर्शकों के बीच जबरदस्त एक्साइटमेंट देखने को मिल रही है. वहीं फिल्म ने नजर आई एक्ट्रेस मेधा राणा भी चर्चा में हैं आइए जानते हैं उनके बारे में सब कुछ.

By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क  | Updated at : 23 Jan 2026 07:46 PM (IST)
Medha Rana 10 Photos: फिल्म बॉर्डर 2 लेकर दर्शकों के बीच जबरदस्त एक्साइटमेंट देखने को मिल रही है. वहीं फिल्म ने नजर आई एक्ट्रेस मेधा राणा भी चर्चा में हैं आइए जानते हैं उनके बारे में सब कुछ.

बॉलीवुड की मच अवेटेड फिल्म 'बॉर्डर 2' सिनेमाघरों में रिलीज हो चुकी हैं. फिल्म की चर्चा के बीच एक और नाम सुर्खियों में है, और वो है मेधा राणा का. उन्होनें इस फिल्म से बड़े पर्दे पर डेब्यू किया हैं. हालांकि, इससे पहले वो ओटीटी के प्रोजेक्ट्स में नजर आ चुकी हैं. मेधा राणा एक आर्मी बैकग्राउंड से हैं. यहां जानिए उनके बारे में सबकुछ.

1/10
एक्ट्रेस मेधा राणा फिल्म ‘बॉर्डर 2’ से सुर्खियों में आई हैं. यह उनकी पहली बड़ी फिल्म है. 26 साल की मेधा को इंडियन सिनेमा का नया उभरता चेहरा माना जा रहा है.
एक्ट्रेस मेधा राणा फिल्म ‘बॉर्डर 2’ से सुर्खियों में आई हैं. यह उनकी पहली बड़ी फिल्म है. 26 साल की मेधा को इंडियन सिनेमा का नया उभरता चेहरा माना जा रहा है.
2/10
मेधा राणा 'बॉर्डर 2' में वरुण धवन के ऑपोजिट नजर आई हैं, जो उम्र में उनसे 12 साल बड़े हैं. फिल्म में दोनों की जबरदस्त केमेस्ट्री देखने को मिली.
मेधा राणा 'बॉर्डर 2' में वरुण धवन के ऑपोजिट नजर आई हैं, जो उम्र में उनसे 12 साल बड़े हैं. फिल्म में दोनों की जबरदस्त केमेस्ट्री देखने को मिली.
