रूही सिंह की 10 खूबसूरत तस्वीरें, वॉट्सऐप पर शख्स कर रहा था गंदी बातें, एक्ट्रने ने केस दर्ज कराया

मस्ती 4 फेम रूही सिंह इन दिनों चर्चा में छा गई हैं.क्योंकि एक्ट्रेस के नाम से डबल मीनिंग व्हाट्सऐप चैट्स सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है.अब एक्ट्रेस ने इसको लेकर केस दर्ज करवाया है.

By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क  | Updated at : 09 Feb 2026 01:57 PM (IST)
मस्ती 4 फेम रूही सिंह हाल ही में एक फ्रॉड का शिकार हो गई हैं. दरअसल, उनके नाम से डबल मीनिंग व्हाट्स ऐप चैट्स लीक हुआ है. हालांकि, रूही ने कहा कि ये चैट्स उनकी नहीं है.

रूही सिंह ने सोशल मीडिया पर पोस्ट शेयर कर बड़े फ्रॉड के बारे में अगाह किया और बताया कि कोई उनके नाम से गंदी बातें कर रहा है.
रूही ने 8 फरवरी को एक नोट शेयर किया, जिसमें उन्होंने फर्जी व्हाट्सऐप अकाउंट की डिटेल्स भी शेयर की है. उन्होंने ये कहा कि पुलिस में भी शिकायत दर्ज कर दी.
Published at : 09 Feb 2026 01:55 PM (IST)
प्राइवेसी पॉलिसी

ENT LIVE
Do Deewane Seher Me:Mrunal Thakur और Siddhant Chaturvedi की प्यारी और relatable love story का cute trailer release
Do Deewane Seher Me:Mrunal Thakur और Siddhant Chaturvedi की प्यारी और relatable love story का cute trailer release
