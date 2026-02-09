एक्सप्लोरर
रूही सिंह की 10 खूबसूरत तस्वीरें, वॉट्सऐप पर शख्स कर रहा था गंदी बातें, एक्ट्रने ने केस दर्ज कराया
मस्ती 4 फेम रूही सिंह इन दिनों चर्चा में छा गई हैं.क्योंकि एक्ट्रेस के नाम से डबल मीनिंग व्हाट्सऐप चैट्स सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है.अब एक्ट्रेस ने इसको लेकर केस दर्ज करवाया है.
मस्ती 4 फेम रूही सिंह हाल ही में एक फ्रॉड का शिकार हो गई हैं. दरअसल, उनके नाम से डबल मीनिंग व्हाट्स ऐप चैट्स लीक हुआ है. हालांकि, रूही ने कहा कि ये चैट्स उनकी नहीं है.
Published at : 09 Feb 2026 01:55 PM (IST)
Tags :Mastii 4 Ruhii Siingh
