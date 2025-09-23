हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
'मस्ती 4' एक्ट्रेस श्रेया शर्मा की 10 खूबसूरत तस्वीरें, फिगर देख आप भी बन जाएंगे दीवाने

'मस्ती 4' एक्ट्रेस श्रेया शर्मा की 10 खूबसूरत तस्वीरें, फिगर देख आप भी बन जाएंगे दीवाने

Shreya Sharma Photos: 'मस्ती 4' फेम श्रेया शर्मा इन दिनों टॉक ऑफ द टाउन बनी हुई हैं. फिल्म में तो वो हुस्न का जलवा बिखरेंगी ही लेकिन इससे पहले एक्ट्रेस खूबसूरत तस्वीरों से सोशल मीडिया पर छाई हुई हैं.

By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क  | Updated at : 23 Sep 2025 11:30 PM (IST)
Shreya Sharma Photos: 'मस्ती 4' फेम श्रेया शर्मा इन दिनों टॉक ऑफ द टाउन बनी हुई हैं. फिल्म में तो वो हुस्न का जलवा बिखरेंगी ही लेकिन इससे पहले एक्ट्रेस खूबसूरत तस्वीरों से सोशल मीडिया पर छाई हुई हैं.

'मस्ती 4' का टीजर रिलीज हो चुका है इसके साथ ही दर्शक फिल्म में नजर आने वाली एक्ट्रेस श्रेया शर्मा को लेकर भी काफी एक्साइटेड हैं. अदाकारा इस मूवी में अपने ग्लैमर का तड़का लगाने वाली हैं. इन 10 तस्वीरों में देखिए उनकी खूबसूरती.

'मस्ती 4' का टीजर आज रिलीज ही चुका है. इसके साथ ही दर्शकों की उत्सुकता भी बढ़ती नजर आ रही है. बता दें, फिल्म में रितेश देशमुख, आफताब शिवदसानी और विवेक ओबेरॉय के अलावा श्रेया शर्मा भी नजर आएंगी.
'मस्ती 4' का टीजर आज रिलीज ही चुका है. इसके साथ ही दर्शकों की उत्सुकता भी बढ़ती नजर आ रही है. बता दें, फिल्म में रितेश देशमुख, आफताब शिवदसानी और विवेक ओबेरॉय के अलावा श्रेया शर्मा भी नजर आएंगी.
टीजर रिलीज के बाद से ही श्रेया को लेकर चर्चा तेज हो गई है और सभी इस फिल्म का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं. बता दें, ये फिल्म 21 नवंबर को रिलीज होगी. हसीना इस फिल्म में अपने एक्टिंग स्किल्स के साथ ग्लैमर का तड़का लगाने के लिए तैयार हैं.
टीजर रिलीज के बाद से ही श्रेया को लेकर चर्चा तेज हो गई है और सभी इस फिल्म का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं. बता दें, ये फिल्म 21 नवंबर को रिलीज होगी. हसीना इस फिल्म में अपने एक्टिंग स्किल्स के साथ ग्लैमर का तड़का लगाने के लिए तैयार हैं.
वैसे तो श्रेया शर्मा सोशल मीडिया पर काफी एक्टिव रहती हैं और हर बार वो यूजर्स को अपना मुरीद बना ही लेती हैं. उनकी हर अदा पर लाखों लोग अपना दिल हार बैठते हैं.
वैसे तो श्रेया शर्मा सोशल मीडिया पर काफी एक्टिव रहती हैं और हर बार वो यूजर्स को अपना मुरीद बना ही लेती हैं. उनकी हर अदा पर लाखों लोग अपना दिल हार बैठते हैं.
स्टाइल और फैशन के मामले तो एक्ट्रेस का कोई मुकाबला कर ही नहीं सकता है. एक से बढ़कर एक आउटफिट्स से वो सारी लाइमलाइट अपने नाम कर लेती हैं.
स्टाइल और फैशन के मामले तो एक्ट्रेस का कोई मुकाबला कर ही नहीं सकता है. एक से बढ़कर एक आउटफिट्स से वो सारी लाइमलाइट अपने नाम कर लेती हैं.
आप भी हसीना के इन ग्लैमरस लुक्स से इंस्पिरेशन लेकर सभी की तारीफे बटोर सकती हैं. पार्टी हो या कैजुअल आउटिंग हर इवेंट के लिए श्रेया शर्मा के आउटफिट्स परफेक्ट हैं.
आप भी हसीना के इन ग्लैमरस लुक्स से इंस्पिरेशन लेकर सभी की तारीफे बटोर सकती हैं. पार्टी हो या कैजुअल आउटिंग हर इवेंट के लिए श्रेया शर्मा के आउटफिट्स परफेक्ट हैं.
इस वायरल फोटो में हसीना डेनिम जम्पसूट में नजर आ रही हैं. बिखरे बालों और सटल मेकअप में उनका लुक काफी क्लासी लग रहा है. एक्ट्रेस की इस लुक को अपने कैजुअल आउटिंग के लिए आप रीक्रिएट कर सकती हैं.
इस वायरल फोटो में हसीना डेनिम जम्पसूट में नजर आ रही हैं. बिखरे बालों और सटल मेकअप में उनका लुक काफी क्लासी लग रहा है. एक्ट्रेस की इस लुक को अपने कैजुअल आउटिंग के लिए आप रीक्रिएट कर सकती हैं.
इस तस्वीर में एक्ट्रेस ने ग्रीन और ब्लू कलर की चेक्ड आउटफिट कैरी किया है. इसके साथ उन्होंने व्हाइट कलर का रिबन डिजाइन स्टॉकिंग पेयर किया है. चंकी गोल्डन इयरिंग्स के साथ उन्होंने अपना ये लुक पूरा किया है.
इस तस्वीर में एक्ट्रेस ने ग्रीन और ब्लू कलर की चेक्ड आउटफिट कैरी किया है. इसके साथ उन्होंने व्हाइट कलर का रिबन डिजाइन स्टॉकिंग पेयर किया है. चंकी गोल्डन इयरिंग्स के साथ उन्होंने अपना ये लुक पूरा किया है.
श्रेया इस आउटफिट में बिल्कुल बॉस लेडी लग रही हैं. ब्लू ब्लेजर के साथ उन्होंने स्टेटमेंट ईयरिंग कैरी कर अपना लुक फाइनलाइज किया. साथ ही मेसी हेयर्स उनके इस लुक पर चार–चांद लगा रहा है.
श्रेया इस आउटफिट में बिल्कुल बॉस लेडी लग रही हैं. ब्लू ब्लेजर के साथ उन्होंने स्टेटमेंट ईयरिंग कैरी कर अपना लुक फाइनलाइज किया. साथ ही मेसी हेयर्स उनके इस लुक पर चार–चांद लगा रहा है.
वेस्टर्न आउटफिट में तो हसीना कमाल लगती हैं लेकिन ट्रेडीशनल आउटफिट भी उनपर खूब जचते हैं. श्रेया की तरह आप ये प्लेन पेस्टल साड़ी को हैवी डिजाइनर ब्लाउज के साथ पेयर कर पार्टी और फंक्शन में सभी के बीच कहर ढा सकती हैं. सॉफ्ट मेकअप और मिनिमल एक्सेसरीज में हसीना बेहद खूबसूरत लग रही हैं.
वेस्टर्न आउटफिट में तो हसीना कमाल लगती हैं लेकिन ट्रेडीशनल आउटफिट भी उनपर खूब जचते हैं. श्रेया की तरह आप ये प्लेन पेस्टल साड़ी को हैवी डिजाइनर ब्लाउज के साथ पेयर कर पार्टी और फंक्शन में सभी के बीच कहर ढा सकती हैं. सॉफ्ट मेकअप और मिनिमल एक्सेसरीज में हसीना बेहद खूबसूरत लग रही हैं.
जब आप अपने वार्डरोब में रखे कपड़ों को लेकर कन्फ्यूज्ड हों तो इस तरह के आउटफिट के साथ आप एक क्लासी और स्टाइलिश लुक पा सकती हैं. श्रेया शर्मा की तरह ही ब्लैक पेंट और लेदर जैकेट के साथ क्रॉप टॉप कैरी कर बहुत ही कंफर्टेबल और क्लासी लुक पाएं.
जब आप अपने वार्डरोब में रखे कपड़ों को लेकर कन्फ्यूज्ड हों तो इस तरह के आउटफिट के साथ आप एक क्लासी और स्टाइलिश लुक पा सकती हैं. श्रेया शर्मा की तरह ही ब्लैक पेंट और लेदर जैकेट के साथ क्रॉप टॉप कैरी कर बहुत ही कंफर्टेबल और क्लासी लुक पाएं.
Published at : 23 Sep 2025 11:30 PM (IST)
