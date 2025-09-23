'मस्ती 4' एक्ट्रेस श्रेया शर्मा की 10 खूबसूरत तस्वीरें, फिगर देख आप भी बन जाएंगे दीवाने

वेस्टर्न आउटफिट में तो हसीना कमाल लगती हैं लेकिन ट्रेडीशनल आउटफिट भी उनपर खूब जचते हैं. श्रेया की तरह आप ये प्लेन पेस्टल साड़ी को हैवी डिजाइनर ब्लाउज के साथ पेयर कर पार्टी और फंक्शन में सभी के बीच कहर ढा सकती हैं. सॉफ्ट मेकअप और मिनिमल एक्सेसरीज में हसीना बेहद खूबसूरत लग रही हैं.