हिचकी रानी मुखर्जी की सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली फिल्म है.भारत में फिल्म ने अच्छा प्रदर्शन किया, लेकिन असली सफलता इसे चीन में मिली, जहां यह एक स्लीपर हिट साबित हुई.फिल्म की कहानी एक ऐसी शिक्षिका के इर्द-गिर्द घूमती है, जिन्हें टूरेट सिंड्रोम की समस्या होती है.उनकी भावुक और प्रेरणादायक कहानी ने दर्शकों को बहुत प्रभावित किया, जिसके कारण फिल्म ने दुनिया भर में 200 करोड़ से ज़्यादा की कमाई कर ली.