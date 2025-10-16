मानुषी छिल्लर की 10 ग्लैमरस तस्वीरें, दिलजीत दोसांझ संग Aura में दिखा किलर लुक

इन फिल्मों के बाद उन्होंने अक्षय कुमार और टाइगर श्रॉफ जैसे बड़े स्टार्स के साथ बड़े मियां छोटे मियां में भी काम किया और ये फिल्म भी बॉक्स ऑफिस पर बुरी तरह से पिट गई. देखा जाए तो अब तक मानुषी छिल्लर ने अपने करियर में एक भी बड़ी हिट नहीं दी है.