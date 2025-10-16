हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
मानुषी छिल्लर की 10 ग्लैमरस तस्वीरें, दिलजीत दोसांझ संग Aura में दिखा किलर लुक

मानुषी छिल्लर की 10 ग्लैमरस तस्वीरें, दिलजीत दोसांझ संग Aura में दिखा किलर लुक

Manushi Chillar Glamrous Photos : मानुषी छिल्लर सोशल मीडिया पर अपने ग्लैमरस लुक्स को लेकर छाई रहती हैं. इन दिनों वो दिलजीत दोसांझ संग अपने नए एल्बम को लेकर टॉक ऑफ द टाउन बनी हुई हैं.

By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क  | Updated at : 16 Oct 2025 11:32 PM (IST)
Manushi Chillar Glamrous Photos : मानुषी छिल्लर सोशल मीडिया पर अपने ग्लैमरस लुक्स को लेकर छाई रहती हैं. इन दिनों वो दिलजीत दोसांझ संग अपने नए एल्बम को लेकर टॉक ऑफ द टाउन बनी हुई हैं.

मानुषी छिल्लर इन दिनों दिलजीत दोसांझ संग अपने नए प्रोजेक्ट को लेकर सुर्खियों में हैं. पंजाबी सिंगर के नए एल्बम में हसीना का किलर लुक देखने को मिला जिसको लेकर अब हर जगह उनकी चर्चा हो रही है.

2017 में मिस वर्ल्ड का खिताब अपने नाम करने वालीं मानुषी छिल्लर इन दिनों दिलजीत दोसांझ संग उनके नए एल्बम 'ऑरा' को लेकर चर्चे में हैं. इस एल्बम के गाने में हसीना का किलर अंदाज देखा गया है.
2017 में मिस वर्ल्ड का खिताब अपने नाम करने वालीं मानुषी छिल्लर इन दिनों दिलजीत दोसांझ संग उनके नए एल्बम 'ऑरा' को लेकर चर्चे में हैं. इस एल्बम के गाने में हसीना का किलर अंदाज देखा गया है.
'ऑरा' के गाने 'हीरे कुफर करें' में हसीना ने अपने सिजलिंग मूव्स से पूरी लाइमलाइट अपने नाम कर लीं है. दिलजीत दोसांझ के इस एल्बम का गाना 15 अक्टूबर को रिलीज हुआ और तभी से मानुषी छिल्लर को लेकर भी चर्चा तेज हो गई है.
'ऑरा' के गाने 'हीरे कुफर करें' में हसीना ने अपने सिजलिंग मूव्स से पूरी लाइमलाइट अपने नाम कर लीं है. दिलजीत दोसांझ के इस एल्बम का गाना 15 अक्टूबर को रिलीज हुआ और तभी से मानुषी छिल्लर को लेकर भी चर्चा तेज हो गई है.
अपने लेटेस्ट प्रोजेक्ट में मिस वर्ल्ड का खिताब जीतने वाली एक्ट्रेस मानुषी छिल्लर का दिलजीत दोसांझ के साथ सिजलिंग केमिस्ट्री देखा गया. इस गाने का टीजर रिलीज होने के बाद से ही एल्बम को लेकर चर्चा तेज हो गई और अब सभी एक्ट्रेस के इन जलवों के दीवाने बने बैठे हैं.
अपने लेटेस्ट प्रोजेक्ट में मिस वर्ल्ड का खिताब जीतने वाली एक्ट्रेस मानुषी छिल्लर का दिलजीत दोसांझ के साथ सिजलिंग केमिस्ट्री देखा गया. इस गाने का टीजर रिलीज होने के बाद से ही एल्बम को लेकर चर्चा तेज हो गई और अब सभी एक्ट्रेस के इन जलवों के दीवाने बने बैठे हैं.
लेकिन इसके पहले भी एक्ट्रेस अपने दिलकश अदाओं को लेकर सुर्खियों में रह चुकी हैं. सोशल मीडिया पर हसीना काफी एक्टिव हैं और अक्सर ही अपने ग्लैमरस लुक्स से फैंस को अपना मुरीद बनाते रहती हैं.
लेकिन इसके पहले भी एक्ट्रेस अपने दिलकश अदाओं को लेकर सुर्खियों में रह चुकी हैं. सोशल मीडिया पर हसीना काफी एक्टिव हैं और अक्सर ही अपने ग्लैमरस लुक्स से फैंस को अपना मुरीद बनाते रहती हैं.
अदाकारा की इन तस्वीरों को काफी पसंद भी किया जाता है और पोस्ट करने के महज कुछ ही मिनटों में ये वायरल हो जाते हैं. हर बार अभिनेत्री ने अपने अलग–अलग लुक्स से फैंस को इंप्रेस किया है.
अदाकारा की इन तस्वीरों को काफी पसंद भी किया जाता है और पोस्ट करने के महज कुछ ही मिनटों में ये वायरल हो जाते हैं. हर बार अभिनेत्री ने अपने अलग–अलग लुक्स से फैंस को इंप्रेस किया है.
मॉडलिंग से अपने करियर की शुरुआत करने के बाद हसीना ने मिस वर्ल्ड का खिताब अपने नाम किया और उन्होंने बॉलीवुड में एंट्री लीं. 2022 में उन्होंने अक्षय कुमार की फिल्म 'सम्राट पृथ्वीराज चौहान' से बॉलीवुड में अपना पहला कदम रखा.
मॉडलिंग से अपने करियर की शुरुआत करने के बाद हसीना ने मिस वर्ल्ड का खिताब अपने नाम किया और उन्होंने बॉलीवुड में एंट्री लीं. 2022 में उन्होंने अक्षय कुमार की फिल्म 'सम्राट पृथ्वीराज चौहान' से बॉलीवुड में अपना पहला कदम रखा.
लेकिन हसीना की पहली फिल्म ही फ्लॉप साबित हुई. इसके बाद भी उन्होंने हार नहीं मानी और उन्होंने 2023 में ' द ग्रेट इंडियन फैमिली' में काम किया. इसके बाद 2024 में उन्हें एक्शन थ्रिलर फिल्म 'ऑपरेशन वेलेंटाइन' में देखा गया. लेकिन बदकिस्मती से ये फिल्में भी फ्लॉप हो गईं.
लेकिन हसीना की पहली फिल्म ही फ्लॉप साबित हुई. इसके बाद भी उन्होंने हार नहीं मानी और उन्होंने 2023 में ' द ग्रेट इंडियन फैमिली' में काम किया. इसके बाद 2024 में उन्हें एक्शन थ्रिलर फिल्म 'ऑपरेशन वेलेंटाइन' में देखा गया. लेकिन बदकिस्मती से ये फिल्में भी फ्लॉप हो गईं.
इन फिल्मों के बाद उन्होंने अक्षय कुमार और टाइगर श्रॉफ जैसे बड़े स्टार्स के साथ बड़े मियां छोटे मियां में भी काम किया और ये फिल्म भी बॉक्स ऑफिस पर बुरी तरह से पिट गई. देखा जाए तो अब तक मानुषी छिल्लर ने अपने करियर में एक भी बड़ी हिट नहीं दी है.
इन फिल्मों के बाद उन्होंने अक्षय कुमार और टाइगर श्रॉफ जैसे बड़े स्टार्स के साथ बड़े मियां छोटे मियां में भी काम किया और ये फिल्म भी बॉक्स ऑफिस पर बुरी तरह से पिट गई. देखा जाए तो अब तक मानुषी छिल्लर ने अपने करियर में एक भी बड़ी हिट नहीं दी है.
इन सब के बावजूद भी फैंस ने उनका साथ नहीं छोड़ा और अभी भी अदाकारा के सपोर्टर्स उनकी बड़ी हिट के इंतजार में है. बॉलीवुड में उन्हें कुछ चुनिंदा फिल्मों में देखा गया लेकिन सोशल मीडिया पर वो काफी एक्टिव रहती हैं.
इन सब के बावजूद भी फैंस ने उनका साथ नहीं छोड़ा और अभी भी अदाकारा के सपोर्टर्स उनकी बड़ी हिट के इंतजार में है. बॉलीवुड में उन्हें कुछ चुनिंदा फिल्मों में देखा गया लेकिन सोशल मीडिया पर वो काफी एक्टिव रहती हैं.
फिल्मों में तो उनका सिक्का नहीं चला लेकिन अब दिलजीत दोसांझ संग उनके नए एल्बम 'ऑरा' में मानुषी छिल्लर के काम को काफी पसंद किया जा रहा है. म्यूजिक वीडियो में हसीना ने अपने ग्लैमरस और सिजलिंग अवतार से सभी के होश उड़ा दिए हैं.
फिल्मों में तो उनका सिक्का नहीं चला लेकिन अब दिलजीत दोसांझ संग उनके नए एल्बम 'ऑरा' में मानुषी छिल्लर के काम को काफी पसंद किया जा रहा है. म्यूजिक वीडियो में हसीना ने अपने ग्लैमरस और सिजलिंग अवतार से सभी के होश उड़ा दिए हैं.
Published at : 16 Oct 2025 11:28 PM (IST)
Manushi Chillar Aura DILJIT DOSANJH

Embed widget