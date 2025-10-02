एक्सप्लोरर
मनीष पॉल की बीवी की 10 खूबसूरत तस्वीरें, एक्ट्रेस से कम नहीं दिखतीं संयुक्ता पॉल
Samyukta Paul Beautiful Pics: मनीष पॉल की पत्नी संयुक्ता पॉल अपनी खूबसूरती और स्टाइल से हमेशा सबका ध्यान खींच लेती हैं. उनकी लेटेस्ट तस्वीरें देखकर फैन्स कहते हैं कि वो किसी एक्ट्रेस से कम नहीं लगतीं.
मनीष पॉल की पत्नी संयुक्ता पॉल अपनी खूबसूरती और एलिगेंट लुक्स के लिए जानी जाती हैं. उनकी स्टाइल और ग्रेसफुल अपीयरेंस फैन्स को काफी इंप्रेस करती है.लेटेस्ट तस्वीरों में उनका ग्लैमरस अंदाज देखकर लोग कह रहे हैं कि वो किसी बॉलीवुड एक्ट्रेस से कम नहीं हैं.
Published at : 02 Oct 2025 05:54 PM (IST)
