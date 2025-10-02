हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
मनीष पॉल की बीवी की 10 खूबसूरत तस्वीरें, एक्ट्रेस से कम नहीं दिखतीं संयुक्ता पॉल

मनीष पॉल की बीवी की 10 खूबसूरत तस्वीरें, एक्ट्रेस से कम नहीं दिखतीं संयुक्ता पॉल

Samyukta Paul Beautiful Pics: मनीष पॉल की पत्नी संयुक्ता पॉल अपनी खूबसूरती और स्टाइल से हमेशा सबका ध्यान खींच लेती हैं. उनकी लेटेस्ट तस्वीरें देखकर फैन्स कहते हैं कि वो किसी एक्ट्रेस से कम नहीं लगतीं.

By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क  | Updated at : 02 Oct 2025 05:54 PM (IST)
Samyukta Paul Beautiful Pics: मनीष पॉल की पत्नी संयुक्ता पॉल अपनी खूबसूरती और स्टाइल से हमेशा सबका ध्यान खींच लेती हैं. उनकी लेटेस्ट तस्वीरें देखकर फैन्स कहते हैं कि वो किसी एक्ट्रेस से कम नहीं लगतीं.

मनीष पॉल की पत्नी संयुक्ता पॉल अपनी खूबसूरती और एलिगेंट लुक्स के लिए जानी जाती हैं. उनकी स्टाइल और ग्रेसफुल अपीयरेंस फैन्स को काफी इंप्रेस करती है.लेटेस्ट तस्वीरों में उनका ग्लैमरस अंदाज देखकर लोग कह रहे हैं कि वो किसी बॉलीवुड एक्ट्रेस से कम नहीं हैं.

संयुक्ता पॉल और मनीष पॉल की लव स्टोरी बेहद दिलचस्प है. दोनों की मुलाकात स्कूल के दिनों में हुई थी और वहीं से इनकी दोस्ती प्यार में बदल गई.
संयुक्ता पॉल और मनीष पॉल की लव स्टोरी बेहद दिलचस्प है. दोनों की मुलाकात स्कूल के दिनों में हुई थी और वहीं से इनकी दोस्ती प्यार में बदल गई.
लंबे समय तक रिलेशनशिप में रहने के बाद साल 2007 में दोनों ने शादी कर ली. शादी के बाद भी दोनों के बीच का प्यार और बंधन पहले जैसा ही मजबूत बना हुआ है.
लंबे समय तक रिलेशनशिप में रहने के बाद साल 2007 में दोनों ने शादी कर ली. शादी के बाद भी दोनों के बीच का प्यार और बंधन पहले जैसा ही मजबूत बना हुआ है.
संयुक्ता पॉल लाइमलाइट से दूर रहना पसंद करती हैं, लेकिन जब भी वो मनीष पॉल के साथ किसी इवेंट या पब्लिक अपीयरेंस में दिखती हैं तो सबका ध्यान अपनी तरफ खींच लेती हैं.
संयुक्ता पॉल लाइमलाइट से दूर रहना पसंद करती हैं, लेकिन जब भी वो मनीष पॉल के साथ किसी इवेंट या पब्लिक अपीयरेंस में दिखती हैं तो सबका ध्यान अपनी तरफ खींच लेती हैं.
उनकी सिंपलिसिटी फैशन सेंस और मुस्कुराता चेहरा उन्हें किसी बॉलीवुड एक्ट्रेस से कम नहीं बनाता.
उनकी सिंपलिसिटी फैशन सेंस और मुस्कुराता चेहरा उन्हें किसी बॉलीवुड एक्ट्रेस से कम नहीं बनाता.
संयुक्ता और मनीष के दो प्यारे बच्चे हैं .वह अपनी फैमिली को पूरी तरह संभालती हैं और एक परफेक्ट वाइफ और मदर का रोल निभा रही हैं.
संयुक्ता और मनीष के दो प्यारे बच्चे हैं .वह अपनी फैमिली को पूरी तरह संभालती हैं और एक परफेक्ट वाइफ और मदर का रोल निभा रही हैं.
सोशल मीडिया पर भी उनकी तस्वीरें काफी वायरल होती हैं, जहां फैन्स उनकी खूबसूरती और एलिगेंट स्टाइल की तारीफ करते नहीं थकते.
सोशल मीडिया पर भी उनकी तस्वीरें काफी वायरल होती हैं, जहां फैन्स उनकी खूबसूरती और एलिगेंट स्टाइल की तारीफ करते नहीं थकते.
वह मनीष पॉल के करियर में उनका सबसे बड़ा सपोर्ट सिस्टम रही हैं. मनीष भी कई बार इंटरव्यू में ये कह चुके हैं कि उनकी सफलता के पीछे संयुक्ता का हाथ है.
वह मनीष पॉल के करियर में उनका सबसे बड़ा सपोर्ट सिस्टम रही हैं. मनीष भी कई बार इंटरव्यू में ये कह चुके हैं कि उनकी सफलता के पीछे संयुक्ता का हाथ है.
संयुक्ता ने हमेशा उन्हें मोटिवेट किया और हर मुश्किल वक्त में साथ खड़ी रहीं.
संयुक्ता ने हमेशा उन्हें मोटिवेट किया और हर मुश्किल वक्त में साथ खड़ी रहीं.
संयुक्ता का ड्रेसिंग स्टाइल भी काफी क्लासी है. चाहे वो ट्रेडिशनल इंडियन आउटफिट हो या वेस्टर्न लुक, हर अंदाज में वो बेहद खूबसूरत नजर आती हैं. यही वजह है कि फैन्स अक्सर कहते हैं कि संयुक्ता किसी एक्ट्रेस से कम नहीं दिखतीं.
संयुक्ता का ड्रेसिंग स्टाइल भी काफी क्लासी है. चाहे वो ट्रेडिशनल इंडियन आउटफिट हो या वेस्टर्न लुक, हर अंदाज में वो बेहद खूबसूरत नजर आती हैं. यही वजह है कि फैन्स अक्सर कहते हैं कि संयुक्ता किसी एक्ट्रेस से कम नहीं दिखतीं.
उनका खूबसूरत और सादगीभरा अंदाज उन्हें खास बनाता है और मनीष पॉल की परफेक्ट लाइफ पार्टनर साबित करता है.
उनका खूबसूरत और सादगीभरा अंदाज उन्हें खास बनाता है और मनीष पॉल की परफेक्ट लाइफ पार्टनर साबित करता है.
Published at : 02 Oct 2025 05:54 PM (IST)
विश्व
सर क्रीक पर राजनाथ सिंह की दहाड़ सुनकर घबराए पाकिस्तानी एक्सपर्ट, बोले- हमारे पास तो इतना पैसा भी नहीं कि...
सर क्रीक पर राजनाथ सिंह की दहाड़ सुनकर घबराए पाकिस्तानी एक्सपर्ट, बोले- हमारे पास तो इतना पैसा भी नहीं कि...
मध्य प्रदेश
RSS के 100 साल पूरे होने पर ज्योतिरादित्य सिंधिया का बड़ा बयान, 'मेरे परिवार का...'
RSS के 100 साल पूरे होने पर ज्योतिरादित्य सिंधिया बोले, 'मेरे परिवार का पीढ़ियों पुराना संबंध'
क्रिकेट
IND vs WI: भारत-वेस्टइंडीज पहले टेस्ट में खाली पड़ा नरेंद्र मोदी स्टेडियम, BCCI के फैसले की हो रही आलोचना
भारत-वेस्टइंडीज पहले टेस्ट में खाली पड़ा नरेंद्र मोदी स्टेडियम, BCCI के फैसले की हो रही आलोचना
साउथ सिनेमा
OG Worldwide Collection: 'कांतारा- चैप्टर 1' की रिलीज से पहले ही 'ओजी' ने वसूला बजट, हिट होने के लिए चाहिए इतने करोड़
'ओजी' ने वसूला 100% बजट, हिट होने के लिए चाहिए अब भी इतने करोड़
Sunny Sanskari's Tulsi Kumari Review: वरुण धवन जान्हवी कपूर रोहित सराफ सान्या मल्होत्रा
POK Protests: POK में Pakistan Army की फायरिंग, 18 की मौत, लोगों का सिस्टम से भरोसा उठा
Bareilly Violence: पुलिसवालों को मारने की 'साजिश', FIR में Nadeem का नाम
पवन सिंह और खेसारी लाल यादव का नाम आते ही वरुण धवन के अंदर का भोजपुरी फैन जाग उठा।
मोहन यादव
मोहन यादवमुख्यमंत्री, मध्य प्रदेश
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी : स्वदेशी का संकल्प और राष्ट्र निर्माण के प्रेरक
Embed widget