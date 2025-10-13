हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
राधिका मर्चेंट के लुक की हो रही थी तारीफ, उसी बीच सामने आई श्लोका मेहता की खूबसूरत तस्वीरें

राधिका मर्चेंट के लुक की हो रही थी तारीफ, उसी बीच सामने आई श्लोका मेहता की खूबसूरत तस्वीरें

Diwali Bash 2025: राधिका मर्चेंट की तस्वीरें खूब वायरल हो रही हैं. इसी बीच मनीष मल्होत्रा ने राधिका की जेठान यानि श्लोका मेहता का दिलकश अवतार सोशल मीडिया पर शेयर कर दिया. जो अब सुर्खियों में हैं.

By : सखी चौधरी  | Updated at : 13 Oct 2025 06:44 PM (IST)
Diwali Bash 2025: राधिका मर्चेंट की तस्वीरें खूब वायरल हो रही हैं. इसी बीच मनीष मल्होत्रा ने राधिका की जेठान यानि श्लोका मेहता का दिलकश अवतार सोशल मीडिया पर शेयर कर दिया. जो अब सुर्खियों में हैं.

मनीषा मल्होत्रा ने बीती रात अपने घर पर दिवाली की एक शानदार पार्टी रखी थी. जिसमें हेमा मालिनी, रेखा से लेकर खुशी और सारा समेत कई हसीनाएं सजधजकर पहुंची. लेकिन जैसे ही अंबानी फैमिली की बहुओं ने पार्टी में एंट्री ली हर किसी की निगाहें उनपर ठहर गई. अब इस पार्टी से राधिका मर्चेंट और श्लोका मेहता का लुक खासा चर्चा में बना हुआ है. डालिए उनकी दिलकश तस्वीरों पर एक नजर.....

1/7
मनीषा मल्होत्रा के दिवाली बैश में नीता अंबानी ने अपनी छोटी और लाडली बहू राधिका मर्चेंट के साथ रॉयल एंट्री ली थी. दोनों ट्रेडिशनल अवतार में नजर आई थी.
मनीषा मल्होत्रा के दिवाली बैश में नीता अंबानी ने अपनी छोटी और लाडली बहू राधिका मर्चेंट के साथ रॉयल एंट्री ली थी. दोनों ट्रेडिशनल अवतार में नजर आई थी.
2/7
नीता अंबानी जहां सिल्वर कलर की साड़ी में सजी नजर आई. वहीं राधिका ने पार्टी के लिए प्योर व्हाइट साड़ी चुनी थी.
नीता अंबानी जहां सिल्वर कलर की साड़ी में सजी नजर आई. वहीं राधिका ने पार्टी के लिए प्योर व्हाइट साड़ी चुनी थी.
3/7
राधिका मर्चेंट इस सफेद साड़ी में एकदम अप्सरा सी सुंदर लग रही थी. मिनिमल मेकअप और डायमंड नेकलेस के साथ राधिका ने अपने लुक में चार चांद लगाए.
राधिका मर्चेंट इस सफेद साड़ी में एकदम अप्सरा सी सुंदर लग रही थी. मिनिमल मेकअप और डायमंड नेकलेस के साथ राधिका ने अपने लुक में चार चांद लगाए.
4/7
अंबानी फैमिली की छोटी बहू का लुक सोशल मीडिया पर खूब तारीफ बटोर रहा है. हर कोई राधिका की खूबसूरती और सादगी पर दिल हार बैठा. इसी बीच मनीष मल्होत्रा ने इस फैमिली की बड़ी बहू की फोटोज शेयर कर दी. जो अब फैंस का दिल लूट रही हैं.
अंबानी फैमिली की छोटी बहू का लुक सोशल मीडिया पर खूब तारीफ बटोर रहा है. हर कोई राधिका की खूबसूरती और सादगी पर दिल हार बैठा. इसी बीच मनीष मल्होत्रा ने इस फैमिली की बड़ी बहू की फोटोज शेयर कर दी. जो अब फैंस का दिल लूट रही हैं.
5/7
मनीष मल्होत्रा ने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर आकाशा अंबानी की वाइफ श्लोका मेहता की दो खूबसूरती तस्वीरें शेयर की हैं. जिसमें ट्रेडिशनल अवतार में इठलाते हुए पोज कर रही हैं.
मनीष मल्होत्रा ने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर आकाशा अंबानी की वाइफ श्लोका मेहता की दो खूबसूरती तस्वीरें शेयर की हैं. जिसमें ट्रेडिशनल अवतार में इठलाते हुए पोज कर रही हैं.
6/7
श्लोका ने दिवाली पार्टी के लिए पिंक और गोल्डन शेड का को-अर्ड सेट पहना था. इसके चोली डिजाइन वाले ब्लाउज पर हैवी वर्क किया हुआ है.
श्लोका ने दिवाली पार्टी के लिए पिंक और गोल्डन शेड का को-अर्ड सेट पहना था. इसके चोली डिजाइन वाले ब्लाउज पर हैवी वर्क किया हुआ है.
7/7
श्लोका ने अपना ये लुक ग्लोसी मेकअप, बड़े ईयर रिंग्स और मैचिंग चूड़ियों के साथ कंपलीट किया है. अब सोशल मीडिया यूजर्स कमेंट सेक्शन में श्लोका की तारीफों के पूल बांध रहे हैं.
श्लोका ने अपना ये लुक ग्लोसी मेकअप, बड़े ईयर रिंग्स और मैचिंग चूड़ियों के साथ कंपलीट किया है. अब सोशल मीडिया यूजर्स कमेंट सेक्शन में श्लोका की तारीफों के पूल बांध रहे हैं.
Published at : 13 Oct 2025 06:44 PM (IST)
