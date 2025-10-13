एक्सप्लोरर
राधिका मर्चेंट के लुक की हो रही थी तारीफ, उसी बीच सामने आई श्लोका मेहता की खूबसूरत तस्वीरें
Diwali Bash 2025: राधिका मर्चेंट की तस्वीरें खूब वायरल हो रही हैं. इसी बीच मनीष मल्होत्रा ने राधिका की जेठान यानि श्लोका मेहता का दिलकश अवतार सोशल मीडिया पर शेयर कर दिया. जो अब सुर्खियों में हैं.
मनीषा मल्होत्रा ने बीती रात अपने घर पर दिवाली की एक शानदार पार्टी रखी थी. जिसमें हेमा मालिनी, रेखा से लेकर खुशी और सारा समेत कई हसीनाएं सजधजकर पहुंची. लेकिन जैसे ही अंबानी फैमिली की बहुओं ने पार्टी में एंट्री ली हर किसी की निगाहें उनपर ठहर गई. अब इस पार्टी से राधिका मर्चेंट और श्लोका मेहता का लुक खासा चर्चा में बना हुआ है. डालिए उनकी दिलकश तस्वीरों पर एक नजर.....
Published at : 13 Oct 2025 06:44 PM (IST)
