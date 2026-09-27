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मनीष मल्होत्रा के शो में छाईं माधुरी दीक्षित, पेस्टल साड़ी में पति नेने संग दिए दिलकश पोज
मनीष मल्होत्रा के 'मिजवान वेलफेयर फैशन शो' में माधुरी दीक्षित अपने खूबसूरत अंदाज से छा गईं. पेस्टल साड़ी में एक्ट्रेस ने पति श्रीराम नेने संग स्टनिंग पोज दिए. आइए, देखते हैं उनकी खूबसूरत तस्वीरें.
मशहूर फैशन डिजाइनर मनीष मल्होत्रा ने 26 सितंबर को मुंबई के ताज लैंड्स एंड में 'मिजवान वेलफेयर फैशन शो' के 15 साल पूरे होने का जश्न मनाया. इस इवेंट में बॉलीवुड की 'धक-धक गर्ल' माधुरी दीक्षित अपने पति डॉ. श्रीराम नेने के साथ पहुंचीं.
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Published at : 27 Sep 2026 01:22 PM (IST)
Tags :Madhuri Dixit Sriram Nene
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