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हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीबॉलीवुडमनीष मल्होत्रा के शो में छाईं माधुरी दीक्षित, पेस्टल साड़ी में पति नेने संग दिए दिलकश पोज

मनीष मल्होत्रा के शो में छाईं माधुरी दीक्षित, पेस्टल साड़ी में पति नेने संग दिए दिलकश पोज

मनीष मल्होत्रा के 'मिजवान वेलफेयर फैशन शो' में माधुरी दीक्षित अपने खूबसूरत अंदाज से छा गईं. पेस्टल साड़ी में एक्ट्रेस ने पति श्रीराम नेने संग स्टनिंग पोज दिए. आइए, देखते हैं उनकी खूबसूरत तस्वीरें.

Written By : दीक्षा शर्मा  | Updated at : 27 Sep 2026 01:22 PM (IST)
मनीष मल्होत्रा के 'मिजवान वेलफेयर फैशन शो' में माधुरी दीक्षित अपने खूबसूरत अंदाज से छा गईं. पेस्टल साड़ी में एक्ट्रेस ने पति श्रीराम नेने संग स्टनिंग पोज दिए. आइए, देखते हैं उनकी खूबसूरत तस्वीरें.

मशहूर फैशन डिजाइनर मनीष मल्होत्रा ने 26 सितंबर को मुंबई के ताज लैंड्स एंड में 'मिजवान वेलफेयर फैशन शो' के 15 साल पूरे होने का जश्न मनाया. इस इवेंट में बॉलीवुड की 'धक-धक गर्ल' माधुरी दीक्षित अपने पति डॉ. श्रीराम नेने के साथ पहुंचीं.

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मनीष मल्होत्रा के शो में पूरी लाइमलाइट माधुरी दीक्षित ने लूट ली. एक्ट्रेस ने रेड कार्पेट पर पति श्रीराम नेने के साथ एक से बढ़कर एक स्टनिंग पोज दिए.
मनीष मल्होत्रा के शो में पूरी लाइमलाइट माधुरी दीक्षित ने लूट ली. एक्ट्रेस ने रेड कार्पेट पर पति श्रीराम नेने के साथ एक से बढ़कर एक स्टनिंग पोज दिए.
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इस इवेंट में माधुरी दीक्षित बेहद स्टाइलिश और एलिगेंट ट्रेडिशनल लुक में नजर आईं. उन्होंने खूबसूरत पेस्टल और ऑफ-व्हाइट शेड की शीयर साड़ी पहनी थी, जिस पर बारीक थ्रेडवर्क, सेक्विन और एम्ब्रॉयडरी की गई थी. इस डिटेलिंग ने उनके लुक में ग्लैमर का तड़का लगा दिया.
इस इवेंट में माधुरी दीक्षित बेहद स्टाइलिश और एलिगेंट ट्रेडिशनल लुक में नजर आईं. उन्होंने खूबसूरत पेस्टल और ऑफ-व्हाइट शेड की शीयर साड़ी पहनी थी, जिस पर बारीक थ्रेडवर्क, सेक्विन और एम्ब्रॉयडरी की गई थी. इस डिटेलिंग ने उनके लुक में ग्लैमर का तड़का लगा दिया.
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माधुरी ने साड़ी को मैचिंग स्ट्रैपी और हैवी एम्बेलिश्ड ब्लाउज के साथ पेयर किया. एक्सेसरीज की बात करें तो उन्होंने हाथों में मैचिंग सेक्विन क्लच और डायमंड कंगन पहने थे, जबकि कानों में खूबसूरत लटकते हुए ईयररिंग्स नजर आए.
माधुरी ने साड़ी को मैचिंग स्ट्रैपी और हैवी एम्बेलिश्ड ब्लाउज के साथ पेयर किया. एक्सेसरीज की बात करें तो उन्होंने हाथों में मैचिंग सेक्विन क्लच और डायमंड कंगन पहने थे, जबकि कानों में खूबसूरत लटकते हुए ईयररिंग्स नजर आए.
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एक्ट्रेस ने बालों को साइड-पार्टिंग के साथ सॉफ्ट कर्ल्स में खुला रखा था. वहीं, न्यूड-पिंक लिपस्टिक और सटल स्मोकी आईज ने उनके लुक को और निखार दिया.
एक्ट्रेस ने बालों को साइड-पार्टिंग के साथ सॉफ्ट कर्ल्स में खुला रखा था. वहीं, न्यूड-पिंक लिपस्टिक और सटल स्मोकी आईज ने उनके लुक को और निखार दिया.
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डॉ. श्रीराम नेने के लुक की बात करें तो वो इस इवेंट में ऑल-ब्लैक क्लासिक अंदाज में नजर आए. उन्होंने ब्लैक कलर का बंद गले वाला जोधपुरी सूट पहना था, जिसकी आस्तीन के कफ पर स्टाइलिश डिटेलिंग उनके लुक को खास बना रही थी.
डॉ. श्रीराम नेने के लुक की बात करें तो वो इस इवेंट में ऑल-ब्लैक क्लासिक अंदाज में नजर आए. उन्होंने ब्लैक कलर का बंद गले वाला जोधपुरी सूट पहना था, जिसकी आस्तीन के कफ पर स्टाइलिश डिटेलिंग उनके लुक को खास बना रही थी.
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जैकेट के साथ उन्होंने मैचिंग लूज-फिटिंग ब्लैक ट्राउजर पहना था. वहीं, पैरों में डार्क ब्राउन या ब्लैक वेलवेट फॉर्मल शूज पहने नजर आए, जो उनके एथनिक लुक को कॉम्प्लीमेंट कर रहे थे.
जैकेट के साथ उन्होंने मैचिंग लूज-फिटिंग ब्लैक ट्राउजर पहना था. वहीं, पैरों में डार्क ब्राउन या ब्लैक वेलवेट फॉर्मल शूज पहने नजर आए, जो उनके एथनिक लुक को कॉम्प्लीमेंट कर रहे थे.
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इवेंट में माधुरी दीक्षित और श्रीराम नेने की खूबसूरत बॉन्डिंग भी देखने को मिली. दोनों ने रेड कार्पेट पर साथ में कई तस्वीरें क्लिक कराईं. उनकी शानदार केमिस्ट्री ने फैंस का दिल जीत लिया.
इवेंट में माधुरी दीक्षित और श्रीराम नेने की खूबसूरत बॉन्डिंग भी देखने को मिली. दोनों ने रेड कार्पेट पर साथ में कई तस्वीरें क्लिक कराईं. उनकी शानदार केमिस्ट्री ने फैंस का दिल जीत लिया.
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माधुरी दीक्षित ने 17 अक्टूबर 1999 को डॉ. श्रीराम माधव नेने से शादी की थी. श्रीराम नेने पेशे से कार्डियोवैस्कुलर सर्जन हैं.
माधुरी दीक्षित ने 17 अक्टूबर 1999 को डॉ. श्रीराम माधव नेने से शादी की थी. श्रीराम नेने पेशे से कार्डियोवैस्कुलर सर्जन हैं.
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शादी के बाद वो कुछ सालों तक अमेरिका में रहीं और 2011 में अपने परिवार के साथ मुंबई वापस लौट आईं.
शादी के बाद वो कुछ सालों तक अमेरिका में रहीं और 2011 में अपने परिवार के साथ मुंबई वापस लौट आईं.
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माधुरी दीक्षित और श्रीराम नेने के दो बेटे हैं, अरीन नेने और रयान नेने. बड़े बेटे अरीन का जन्म मार्च 2003 में हुआ था, जबकि छोटे बेटे रयान का जन्म मार्च 2005 में हुआ.
माधुरी दीक्षित और श्रीराम नेने के दो बेटे हैं, अरीन नेने और रयान नेने. बड़े बेटे अरीन का जन्म मार्च 2003 में हुआ था, जबकि छोटे बेटे रयान का जन्म मार्च 2005 में हुआ.
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वर्क फ्रंट की बात करें तो माधुरी दीक्षिता आखिरी बार नेटफ्लिक्स की फिल्म 'मां बहन' में नजर आईं. इस डार्क क्राइम-कॉमेडी फिल्म में तृप्ति डिमरी, रवि किशन और धारणा दुर्गा भी लीड रोल में नजर आए.
वर्क फ्रंट की बात करें तो माधुरी दीक्षिता आखिरी बार नेटफ्लिक्स की फिल्म 'मां बहन' में नजर आईं. इस डार्क क्राइम-कॉमेडी फिल्म में तृप्ति डिमरी, रवि किशन और धारणा दुर्गा भी लीड रोल में नजर आए.
Published at : 27 Sep 2026 01:22 PM (IST)
Tags :
Madhuri Dixit Sriram Nene

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