इस इवेंट में माधुरी दीक्षित बेहद स्टाइलिश और एलिगेंट ट्रेडिशनल लुक में नजर आईं. उन्होंने खूबसूरत पेस्टल और ऑफ-व्हाइट शेड की शीयर साड़ी पहनी थी, जिस पर बारीक थ्रेडवर्क, सेक्विन और एम्ब्रॉयडरी की गई थी. इस डिटेलिंग ने उनके लुक में ग्लैमर का तड़का लगा दिया.