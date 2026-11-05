मनीष मल्होत्रा की दिवाली पार्टी में सैफ-करीना का जलवा, शिमरी साड़ी में बेबो ने ढाया कहर

बहरहाल, अगर करीना कपूर के वर्कफ्रंट के बारे में बात की जाए तो वो आखिरी बार फिल्म 'दायरा' में नजर आई थीं. वहीं क्रिसमस 2026 के मौके पर वो फिल्म 'किंग' में शाहरुख खान के साथ डांस नंबर करते हुए नजर आने वाली हैं.