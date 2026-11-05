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हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीबॉलीवुडमनीष मल्होत्रा की दिवाली पार्टी में सैफ-करीना का जलवा, शिमरी साड़ी में बेबो ने ढाया कहर

मनीष मल्होत्रा की दिवाली पार्टी में सैफ-करीना का जलवा, शिमरी साड़ी में बेबो ने ढाया कहर

मनीष मल्होत्रा की दिवाली पार्टी में सैफ अली खान और करीना कपूर छा गए. उनकी तस्वीरें भी सामने आई हैं, जिसमें सिमरी साड़ी नें बेबो का कमाल का लुक देखने के लिए मिल रहा है.

Written By : राहुल यादव  | Updated at : 05 Nov 2026 11:16 PM (IST)
मनीष मल्होत्रा की दिवाली पार्टी में सैफ अली खान और करीना कपूर छा गए. उनकी तस्वीरें भी सामने आई हैं, जिसमें सिमरी साड़ी नें बेबो का कमाल का लुक देखने के लिए मिल रहा है.

दिवाली आ गई है. इसका सेलिब्रेशन 8 नवंबर को किया जाना है लेकिन बॉलीवुड में सेलिब्रेशन अभी से ही शुरू हो गया है. दिवाली पार्टी में सेलेब्स का जलवा देखने के लिए मिल रहा है. ऐसे में मनीष मल्होत्रा ने भी दिवाली पार्टी रखी, जिसमें करीना और सैफ क लुक छा गया. देखिए फोटोज...

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मनीष मल्होत्रा की दिवाली पार्टी में करीना कपूर ने साड़ी में पहुंचकर चार-चांद ही लगा दिया. इस दौरान उनका लुक देखते ही बन रहा था.
मनीष मल्होत्रा की दिवाली पार्टी में करीना कपूर ने साड़ी में पहुंचकर चार-चांद ही लगा दिया. इस दौरान उनका लुक देखते ही बन रहा था.
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करीना कपूर ने पार्टी के लिए सिमरी साड़ी कैरी थी. इसके साथ उन्होंने ऑफ शोल्डर ब्लाउज भी कैरी किया था. खुले बाल और न्यूड मेकअप के साथ करीना ने अपने लुक को कंप्लीट किया था.
करीना कपूर ने पार्टी के लिए सिमरी साड़ी कैरी थी. इसके साथ उन्होंने ऑफ शोल्डर ब्लाउज भी कैरी किया था. खुले बाल और न्यूड मेकअप के साथ करीना ने अपने लुक को कंप्लीट किया था.
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वहीं करीना कपूर के साथ ही सैफ भी खूब जंचे. उन्होंने व्हाइट पैंट के साथ ब्लैक कुर्ता कैरी किया था. इस दौरान वो चश्मा और मूंछों में कमाल लगे. उनका लुक भी देखते ही बन रहा था.
वहीं करीना कपूर के साथ ही सैफ भी खूब जंचे. उन्होंने व्हाइट पैंट के साथ ब्लैक कुर्ता कैरी किया था. इस दौरान वो चश्मा और मूंछों में कमाल लगे. उनका लुक भी देखते ही बन रहा था.
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मनीष की दिवाली पार्टी में सैफ और करीना ने साथ में पोज भी दिया. उनके बीच कमाल की केमिस्ट्री दिखी. दोनों ही साथ में खूब जंच रहे थे.
मनीष की दिवाली पार्टी में सैफ और करीना ने साथ में पोज भी दिया. उनके बीच कमाल की केमिस्ट्री दिखी. दोनों ही साथ में खूब जंच रहे थे.
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करीना की सिमरी साड़ी पर गोल्डन वर्क किया गया था, जिसमें वो अपनी सादगी भरे अंदाज में भी बेहद ही खूबसूरत लग रही थीं.
करीना की सिमरी साड़ी पर गोल्डन वर्क किया गया था, जिसमें वो अपनी सादगी भरे अंदाज में भी बेहद ही खूबसूरत लग रही थीं.
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इस तस्वीर में सैफ और करीना साथ में पोज देते हैं और साथ ही सैफ इसमें पैप्स से कुछ कहते दिखाई दे रहे हैं. पैप्स भी उनके लुक की जमकर तारीफ करते दिखे.
इस तस्वीर में सैफ और करीना साथ में पोज देते हैं और साथ ही सैफ इसमें पैप्स से कुछ कहते दिखाई दे रहे हैं. पैप्स भी उनके लुक की जमकर तारीफ करते दिखे.
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बहरहाल, अगर करीना कपूर के वर्कफ्रंट के बारे में बात की जाए तो वो आखिरी बार फिल्म 'दायरा' में नजर आई थीं. वहीं क्रिसमस 2026 के मौके पर वो फिल्म 'किंग' में शाहरुख खान के साथ डांस नंबर करते हुए नजर आने वाली हैं.
बहरहाल, अगर करीना कपूर के वर्कफ्रंट के बारे में बात की जाए तो वो आखिरी बार फिल्म 'दायरा' में नजर आई थीं. वहीं क्रिसमस 2026 के मौके पर वो फिल्म 'किंग' में शाहरुख खान के साथ डांस नंबर करते हुए नजर आने वाली हैं.
Published at : 05 Nov 2026 11:16 PM (IST)
Tags :
SAIF ALI KHAN KAREENA KAPOOR Diwali 2026

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