एक्सप्लोरर
मनीष मल्होत्रा की दिवाली पार्टी में सैफ-करीना का जलवा, शिमरी साड़ी में बेबो ने ढाया कहर
मनीष मल्होत्रा की दिवाली पार्टी में सैफ अली खान और करीना कपूर छा गए. उनकी तस्वीरें भी सामने आई हैं, जिसमें सिमरी साड़ी नें बेबो का कमाल का लुक देखने के लिए मिल रहा है.
दिवाली आ गई है. इसका सेलिब्रेशन 8 नवंबर को किया जाना है लेकिन बॉलीवुड में सेलिब्रेशन अभी से ही शुरू हो गया है. दिवाली पार्टी में सेलेब्स का जलवा देखने के लिए मिल रहा है. ऐसे में मनीष मल्होत्रा ने भी दिवाली पार्टी रखी, जिसमें करीना और सैफ क लुक छा गया. देखिए फोटोज...
1/7
2/7
3/7
4/7
5/7
6/7
7/7
Published at : 05 Nov 2026 11:16 PM (IST)
बॉलीवुड
7 Photos
मनीष मल्होत्रा की दिवाली पार्टी में सैफ-करीना का जलवा, शिमरी साड़ी में बेबो ने ढाया कहर
बॉलीवुड
7 Photos
‘किंग’ में फिर साथ दिखेंगे शाहरुख-दीपिका, कई फिल्मों में रोमांस और एक्शन से जीत चुके हैं फैंस का दिल!
बॉलीवुड
7 Photos
शनाया कपूर की प्री-बर्थडे पार्टी में लगा स्टारकिड्स का जमावड़ा, सामने आईं इनसाइड फोटोज
Advertisement
Advertisement
Advertisement
टॉप हेडलाइंस
मनोरंजन
'रामायण' रिलीज होते ही छाई, रिकॉर्ड तोड़ ओपनिंग तय, हनुमान का फर्स्ट पोस्टर जारी
मनोरंजन
'रामायण' की बंपर ओपनिंग, पहले दिन 64 करोड़ के पार हुई कमाई
मनोरंजन
1 करोड़ का रावण का सिंहासन, 1.5 करोड़ में शूर्पणखा का रथ, 150 से ज्यादा सेट्स पर बनी 'रामायण' की दुनिया
मनोरंजन
'रामायण' ने पहले दिन तोड़ा 'दृश्यम 3' का रिकॉर्ड, बनी 2026 की बॉलीवुड की दूसरी बिगेस्ट ओपनर
Advertisement