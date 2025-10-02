हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
दुर्गा पूजाफोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047वेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड फाइंडर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीबॉलीवुडजवानी के दिनों में ऐसी दिखती थीं 'ममता कुलकर्णी', इन 10 तस्वीरों में देखें ग्लैमर, यूं ही नहीं संग 'रात बिताना' चाहता था सुपरस्टार

जवानी के दिनों में ऐसी दिखती थीं 'ममता कुलकर्णी', इन 10 तस्वीरों में देखें ग्लैमर, यूं ही नहीं संग 'रात बिताना' चाहता था सुपरस्टार

ममता कुलकर्णी 90 के दशक की खूबसूरत और ग्लैमरस एक्ट्रेस में से एक मानी जाती थीं. उनकी पुरानी तस्वीरों को देखने के बाद पहली नजर में पहचान पाना भी मुश्किल होगा.

By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क  | Updated at : 02 Oct 2025 07:34 PM (IST)
ममता कुलकर्णी 90 के दशक की खूबसूरत और ग्लैमरस एक्ट्रेस में से एक मानी जाती थीं. उनकी पुरानी तस्वीरों को देखने के बाद पहली नजर में पहचान पाना भी मुश्किल होगा.

ममता कुलकर्णी को उनकी एक्टिंग से ज्यादा उनके ग्लैमर के लिए जाना जाता था. उस दौर में भी वो हद से ज्यादा ग्लैरस फोटोशूट करवाती थीं और इंटीमेट सीन्स देती थीं.

1/10
ममता कुलकर्णी 90 के दशक की टॉप और हाईएस्ट पेड एक्ट्रेस में से एक मानी जाती थीं. ममता की इन 10 तस्वीरों को देख आप भी कह उठेंगे कि खूबसूरती हो तो ऐसी.
ममता कुलकर्णी 90 के दशक की टॉप और हाईएस्ट पेड एक्ट्रेस में से एक मानी जाती थीं. ममता की इन 10 तस्वीरों को देख आप भी कह उठेंगे कि खूबसूरती हो तो ऐसी.
2/10
ममता कुलकर्णी ने अपने करियर में लगभग सभी टॉप एक्टर्स के संग काम भी किया था.वो अपने दौर की सबसे ग्लैमरस एक्ट्रेस थीं.
ममता कुलकर्णी ने अपने करियर में लगभग सभी टॉप एक्टर्स के संग काम भी किया था.वो अपने दौर की सबसे ग्लैमरस एक्ट्रेस थीं.
3/10
कुछ महीनों पहले जब 25 साल बाद ममता इंडिया वापस आईं तो फैंस काफी उनके लिए काफी एक्साइटेड हो गए थे.
कुछ महीनों पहले जब 25 साल बाद ममता इंडिया वापस आईं तो फैंस काफी उनके लिए काफी एक्साइटेड हो गए थे.
4/10
हालांकि, 53 साल की हो चुकीं ममता अब पहले की तरह नहीं दिखतीं.एक दौर था जब अपने फोटोशूट्स की वजह से रातों-रात चर्चा में आ गई थीं.
हालांकि, 53 साल की हो चुकीं ममता अब पहले की तरह नहीं दिखतीं.एक दौर था जब अपने फोटोशूट्स की वजह से रातों-रात चर्चा में आ गई थीं.
5/10
ममता ने अपने करियर में शाहरुख खान, सलमान खान, गोविंदा, अक्षय कुमार और सनी देओल जैसे कलाकारों के साथ काम किया है.
ममता ने अपने करियर में शाहरुख खान, सलमान खान, गोविंदा, अक्षय कुमार और सनी देओल जैसे कलाकारों के साथ काम किया है.
6/10
ममता ने उस दौर में कई सुपरहिट फिल्में दीं जिसकी वजह से वो घर-घर में जानी जाने लगीं.
ममता ने उस दौर में कई सुपरहिट फिल्में दीं जिसकी वजह से वो घर-घर में जानी जाने लगीं.
7/10
ममता ने शाहरुख खान और सलमान खान की फिल्म करण अर्जुन में काम किया था. इस फिल्म से उन्हें काफी सफलता मिली थी.
ममता ने शाहरुख खान और सलमान खान की फिल्म करण अर्जुन में काम किया था. इस फिल्म से उन्हें काफी सफलता मिली थी.
8/10
ममता कुलकर्णी इतनी खूबसूरत और ग्लैमरस थीं कि एक सुपरस्टार उनके साथ रात बिताना चाहता था. इसका खुलासा एक्ट्रेस ने खुद किया था.
ममता कुलकर्णी इतनी खूबसूरत और ग्लैमरस थीं कि एक सुपरस्टार उनके साथ रात बिताना चाहता था. इसका खुलासा एक्ट्रेस ने खुद किया था.
9/10
जी हां, ममता ने बताया था कि वो किसी फिल्म की शूटिंग कर रही थीं और उसी दौरान बॉबी देओल बरसात की शूटिंग कर रहे थे. दोनों एक ही होटल में ठहरे थे. ऐसे में दोनों के बीच दोस्ती हो गई.
जी हां, ममता ने बताया था कि वो किसी फिल्म की शूटिंग कर रही थीं और उसी दौरान बॉबी देओल बरसात की शूटिंग कर रहे थे. दोनों एक ही होटल में ठहरे थे. ऐसे में दोनों के बीच दोस्ती हो गई.
10/10
बातों ही बातों में बॉबी देओल ने ममता को वन नाइट स्टैंड का ऑफर दे दिया. हालांकि, एक्ट्रेस ने कहा कि पहले अपनी गर्लफ्रेंड से पूछ कर आओ.
बातों ही बातों में बॉबी देओल ने ममता को वन नाइट स्टैंड का ऑफर दे दिया. हालांकि, एक्ट्रेस ने कहा कि पहले अपनी गर्लफ्रेंड से पूछ कर आओ.
Published at : 02 Oct 2025 07:33 PM (IST)
Tags :
Mamta Kulkarni

Photo Gallery

View More
Sponsored Links by Taboola
Advertisement
Advertisement
ज्वॉइन वॉट्सऐप चैनल
ज्वॉइन टेलिग्राम चैनल
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

इंडिया
'विदेश की जमीन से भारत का अपमान करेंगे तो बची-कुची सीटें...', राहुल गांधी के आरोपों पर BJP का जवाब
'विदेश की जमीन से भारत का अपमान करेंगे तो बची-कुची सीटें...', राहुल गांधी के आरोपों पर BJP का जवाब
दिल्ली NCR
दिल्ली में दशहरे की धूम, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से लेकर जानें कौन VIP कहां करेगा रावण दहन?
दिल्ली में दशहरे की धूम, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से लेकर जानें कौन VIP कहां करेगा रावण दहन?
क्रिकेट
एशिया कप फाइनल की शर्मिंदगी के जख्म हुए ताजा, वर्ल्ड कप मैच में बांग्लादेश ने PAK को 128 पर किया ढेर
एशिया कप फाइनल की शर्मिंदगी के जख्म हुए ताजा, वर्ल्ड कप मैच में बांग्लादेश ने PAK को 128 पर किया ढेर
बॉलीवुड
Video: काजोल के साथ दुर्गा पंडाल में हुई अश्लील हरकत? फैंस बोले- 'गलत तरीके से छुआ है'
काजोल के साथ दुर्गा पंडाल में हुई अश्लील हरकत? फैंस बोले- 'गलत तरीके से छुआ है'
Advertisement
ABP Premium

वीडियोज

Sunny Sanskari's Tulsi Kumari Review: वरुण धवन जान्हवी कपूर रोहित सराफ सान्या मल्होत्रा
POK Protests: POK में Pakistan Army की फायरिंग, 18 की मौत, लोगों का सिस्टम से भरोसा उठा
Bareilly Violence: पुलिसवालों को मारने की 'साजिश', FIR में Nadeem का नाम
पवन सिंह और खेसारी लाल यादव का नाम आते ही वरुण धवन के अंदर का भोजपुरी फैन जाग उठा।
Asia Cup Trophy Row: BCCI-PCB विवाद गहराया, कानूनी सलाह जारी

फोटो गैलरी

ट्रेडिंग ओपीनियन

मोहन यादव
मोहन यादवमुख्यमंत्री, मध्य प्रदेश
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी : स्वदेशी का संकल्प और राष्ट्र निर्माण के प्रेरक
Opinion
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
'विदेश की जमीन से भारत का अपमान करेंगे तो बची-कुची सीटें...', राहुल गांधी के आरोपों पर BJP का जवाब
'विदेश की जमीन से भारत का अपमान करेंगे तो बची-कुची सीटें...', राहुल गांधी के आरोपों पर BJP का जवाब
दिल्ली NCR
दिल्ली में दशहरे की धूम, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से लेकर जानें कौन VIP कहां करेगा रावण दहन?
दिल्ली में दशहरे की धूम, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से लेकर जानें कौन VIP कहां करेगा रावण दहन?
क्रिकेट
एशिया कप फाइनल की शर्मिंदगी के जख्म हुए ताजा, वर्ल्ड कप मैच में बांग्लादेश ने PAK को 128 पर किया ढेर
एशिया कप फाइनल की शर्मिंदगी के जख्म हुए ताजा, वर्ल्ड कप मैच में बांग्लादेश ने PAK को 128 पर किया ढेर
बॉलीवुड
Video: काजोल के साथ दुर्गा पंडाल में हुई अश्लील हरकत? फैंस बोले- 'गलत तरीके से छुआ है'
काजोल के साथ दुर्गा पंडाल में हुई अश्लील हरकत? फैंस बोले- 'गलत तरीके से छुआ है'
विश्व
सर क्रीक पर राजनाथ सिंह की दहाड़ सुनकर घबराए पाकिस्तानी एक्सपर्ट, बोले- हमारे पास तो इतना पैसा भी नहीं कि...
सर क्रीक पर राजनाथ सिंह की दहाड़ सुनकर घबराए पाकिस्तानी एक्सपर्ट, बोले- हमारे पास तो इतना पैसा भी नहीं कि...
ट्रेंडिंग
पुल कांप रहा है या कोई हिला रहा है इसे... इतनी तेज आया भूकंप कि हर कोई जमीन पर आ गया, वीडियो वायरल
पुल कांप रहा है या कोई हिला रहा है इसे... इतनी तेज आया भूकंप कि हर कोई जमीन पर आ गया, वीडियो वायरल
लाइफस्टाइल
Menstrual Health Myths: क्या सच में पीरियड्स में लड़कियों को नहीं जाना चाहिए मंदिर, जानें इस पर क्या कहता है मेडिकल साइंस?
क्या सच में पीरियड्स में लड़कियों को नहीं जाना चाहिए मंदिर, जानें इस पर क्या कहता है मेडिकल साइंस?
यूटिलिटी
Couple Privacy Rights: क्या होटल में रेड मारकर किसी भी कपल को गिरफ्तार कर सकती है पुलिस? जानें प्राइवेसी के नियम
क्या होटल में रेड मारकर किसी भी कपल को गिरफ्तार कर सकती है पुलिस? जानें प्राइवेसी के नियम
ENT LIVE
वरुण धवन पवन सिंह और खेसरी लाल यादव के बहुत बड़े फैन हैं, वह भोजपुरी फॉलो करते हैं।
वरुण धवन पवन सिंह और खेसरी लाल यादव के बहुत बड़े फैन हैं, वह भोजपुरी फॉलो करते हैं।
ENT LIVE
One on One Fight Review: पॉल थॉमस के वंडरफुल डायरेक्शन के साथ लियोनार्डो डिकैप्रियो की भूमिकाए
One on One Fight Review: पॉल थॉमस के वंडरफुल डायरेक्शन के साथ लियोनार्डो डिकैप्रियो की भूमिकाए
ENT LIVE
वरुण धवन और जान्हवी कपूर SSKTK पर वरुण धवन ने जान्हवी और अन्य की प्राइसेस की
वरुण धवन और जान्हवी कपूर SSKTK पर वरुण धवन ने जान्हवी और अन्य की प्राइसेस की
ENT LIVE
गौहर खान ने बिग बास 19 के अंदर अमाल मलिक की भाषा के लिए आलोचना की, कुनिका को मजबूत बताया
गौहर खान ने बिग बास 19 के अंदर अमाल मलिक की भाषा के लिए आलोचना की, कुनिका को मजबूत बताया
ENT LIVE
Kantara Chapter 1 Review: : ऋषभ शेट्टी का कमाल का काम, कुछ सीन आपको चौंका देंगे
Kantara Chapter 1 Review: : ऋषभ शेट्टी का कमाल का काम, कुछ सीन आपको चौंका देंगे
Embed widget