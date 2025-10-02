एक्सप्लोरर
जवानी के दिनों में ऐसी दिखती थीं 'ममता कुलकर्णी', इन 10 तस्वीरों में देखें ग्लैमर, यूं ही नहीं संग 'रात बिताना' चाहता था सुपरस्टार
ममता कुलकर्णी 90 के दशक की खूबसूरत और ग्लैमरस एक्ट्रेस में से एक मानी जाती थीं. उनकी पुरानी तस्वीरों को देखने के बाद पहली नजर में पहचान पाना भी मुश्किल होगा.
ममता कुलकर्णी को उनकी एक्टिंग से ज्यादा उनके ग्लैमर के लिए जाना जाता था. उस दौर में भी वो हद से ज्यादा ग्लैरस फोटोशूट करवाती थीं और इंटीमेट सीन्स देती थीं.
'ममता कुलकर्णी' जवानी के दिनों में दिखती थीं ऐसीं, इन 10 तस्वीरों में देखें ग्लैमर
