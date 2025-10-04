अभिनेत्री अपने इस लुक में भी बला की हसीन लग रही हैं. हुस्न की मलिका ने यहां पिस्ता कलर की पर्ल साड़ी पहनी है. इसके साथ उन्होंने व्हाइट मिरर वर्क ब्लाउज कैरी किया है जिसकी एंब्रॉयडरी और डिजाइन बहुत खूबसूरत है. मलाइका के इस ब्लाउज के स्लीव्स में पर्ल टेस्सेल अटैच्ट हैं जिसका लुक बहुत ग्रेसफुल नजर आ रहा है. इस पूरे आउटफिट ने मलाइका अरोड़ा की खूबसूरती को बढ़िया तरीके से कॉम्प्लीमेंट किया है.