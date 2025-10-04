एक्सप्लोरर
मलाइका अरोड़ा के इन ट्रेंडी ब्लाउज डिजाइन से लें इंस्पिरेशन, फेस्टिव सीजन में बनाएं सबको अपना मुरीद
Malaika Arora Blouse Design: मलाइका अरोड़ा अपने फैशन सेंस को लेकर सुर्खियां बटोरती हैं. सभी उनके स्टाइल की दाद देते हैं. त्योहारों के सीजन में आप उनका लुक रीक्रिएट करें. देखे ट्रेंडी ब्लाउज डिजाइन.
मलाइका अरोड़ा 50 की उम्र में भी अपने स्टाइलिश अवतार से कई यंगस्टर्स को टक्कर देती हैं. इस फेस्टिव सीजन आप भी एक्ट्रेस के इन ट्रेंडी ब्लाउज डिजाइन से इंस्पिरेशन लेकर एक कॉन्फिडेंट और एलिगेंट लुक पा सकती हैं. यहां देखिए तस्वीरें.
Published at : 04 Oct 2025 04:00 PM (IST)
मलाइका के इन ट्रेंडी ब्लाउज डिजाइन से लें इंस्पिरेशन, फेस्टिव सीजन में बनाएं सबको अपना मुरीद
