हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीबॉलीवुडमलाइका अरोड़ा के इन ट्रेंडी ब्लाउज डिजाइन से लें इंस्पिरेशन, फेस्टिव सीजन में बनाएं सबको अपना मुरीद

Malaika Arora Blouse Design: मलाइका अरोड़ा अपने फैशन सेंस को लेकर सुर्खियां बटोरती हैं. सभी उनके स्टाइल की दाद देते हैं. त्योहारों के सीजन में आप उनका लुक रीक्रिएट करें. देखे ट्रेंडी ब्लाउज डिजाइन.

By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क  | Updated at : 04 Oct 2025 04:00 PM (IST)
मलाइका अरोड़ा 50 की उम्र में भी अपने स्टाइलिश अवतार से कई यंगस्टर्स को टक्कर देती हैं. इस फेस्टिव सीजन आप भी एक्ट्रेस के इन ट्रेंडी ब्लाउज डिजाइन से इंस्पिरेशन लेकर एक कॉन्फिडेंट और एलिगेंट लुक पा सकती हैं. यहां देखिए तस्वीरें.

मलाइका अरोड़ा ने हमेशा ही अपने आउटफिट्स को स्टाइल स्टेटमेंट बनाया है. एक्ट्रेस जो भी आउटफिट कैरी करती हैं वो ट्रेंड करने लग जाता है. आप भी इस फेस्टिव सीजन मलाइका अरोड़ा के स्टाइलिश ब्लाउज डिजाइन से इंस्पिरेशन ले सकती हैं.
50 की उम्र में भी हसीना की ऐसी खूबसूरती और ऐसा ग्रेस देख फैंस हर बार दिल हार बैठते हैं. मॉडर्न हो या ट्रेडीशनल आउटफिट सभी में मलाइका कहर ढाती हैं. इस तस्वीर में आप देख सकते हैं कि एक सिंपल सी साड़ी को बेहतरीन तरीके से स्टाइल कर के उन्होंने अपना ओवरऑल लुक कितना क्लासी बनाया है.
इस वायरल पिक्चर में मलाइका अरोड़ा बला की खूबसूरती लग रही हैं. यहां उन्होंने मेटैलिक ड्रेप्ड साड़ी किया है. इसके साथ एक्ट्रेस ने सिल्वर क्रिस्टल वाली स्टाइलिश ब्लाउज पेयर की है. इस फेस्टिव सीजन आप एक्ट्रेस की तरह ही ऐसा लुक ट्राय कर सकती हैं जो आपके एथनिक आउटफिट को एक मॉडर्न टच देगा.
इस तस्वीर में मलाइका अरोड़ा की ब्यूटी देख उनसे नजरें हटा पाना मुश्किल है. हसीना ने तरुण तहिलियानी की प्री ड्रेप्ड गोल्डन साड़ी की है. एंबेलिश्ड जैकेट पेयर कर उन्होंने अपना ये लुक कंप्लीट किया. अगर आप चाहती हैं कि आपका लुक भीड़ से हट के लगे तो अपने ट्रेडीशनल वेयर को इस तरह से कैरी करें. स्टेटमेंट ज्वेलरी के साथ आप अपना लुक कंप्लीट कर सकती हैं.
अभिनेत्री अपने इस लुक में भी बला की हसीन लग रही हैं. हुस्न की मलिका ने यहां पिस्ता कलर की पर्ल साड़ी पहनी है. इसके साथ उन्होंने व्हाइट मिरर वर्क ब्लाउज कैरी किया है जिसकी एंब्रॉयडरी और डिजाइन बहुत खूबसूरत है. मलाइका के इस ब्लाउज के स्लीव्स में पर्ल टेस्सेल अटैच्ट हैं जिसका लुक बहुत ग्रेसफुल नजर आ रहा है. इस पूरे आउटफिट ने मलाइका अरोड़ा की खूबसूरती को बढ़िया तरीके से कॉम्प्लीमेंट किया है.
आप हसीना का ये ब्लैक नेट साड़ी वाली लुक भी ट्राय कर सकती हैं. इस ब्लैक डिजाइनर साड़ी को अभिनेत्री ने अपना स्टाइल स्टेटमेंट बना लिया है. इस तरह की साड़ी के साथ आप मोनोक्रोम नेट ब्लाउज पेयर कर अपने लुक को अपग्रेड कर सकती हैं.
मलाइका अरोड़ा ने अपने ग्रेस और कॉन्फिडेंस से इस लुक में चार चांद लगा दिया है. व्हाइट प्लेन साड़ी को उन्होंने पर्ल ब्लाउज और फेदर केप के साथ पेयर किया है. जिससे उनका लुक काफी क्लासी भी लग रहा है. कंट्रास्टिंग स्टेटमेंट ज्वेलरी के साथ आप अपना ये लुक पूरा करें.
Published at : 04 Oct 2025 04:00 PM (IST)
Malaika Arora Fashion MALAIKA ARORA

Photo Gallery

