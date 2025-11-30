हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
लाल परी बनकर रैंप पर उतरीं मलाइका अरोड़ा, तो पिंक स्कर्ट में सनी लियोनी ने बिखेरे हुस्न के जलवे, देखें तस्वीरें

लाल परी बनकर रैंप पर उतरीं मलाइका अरोड़ा, तो पिंक स्कर्ट में सनी लियोनी ने बिखेरे हुस्न के जलवे, देखें तस्वीरें

Actresses Ramp Walk: मलाइका अरोड़ा समेत बॉलीवुड की कई हसीनाओं ने बीती रात रैंप पर अपनी वॉक का जलवा बिखरा. इस दौरान सभी एक से बढ़कर एक लुक में दिखी. नीचे देखिए तस्वीरें....

By : सखी चौधरी  | Updated at : 30 Nov 2025 11:09 AM (IST)
Actresses Ramp Walk: मलाइका अरोड़ा समेत बॉलीवुड की कई हसीनाओं ने बीती रात रैंप पर अपनी वॉक का जलवा बिखरा. इस दौरान सभी एक से बढ़कर एक लुक में दिखी. नीचे देखिए तस्वीरें....

मुंबई शहर में हर दिन अलग-अलग तरह के इवेंट होते रहते हैं. बीती रात भी शहर में एक बड़ा फैशन इवेंट आयोजित किया गया. जिसमें बॉलीवुड की कई हसीनाओं ने रैंप पर अपनी वॉक से महफिल लूटी. इस दौरान मलाइका अरोड़ा ने रेड ड्रेस में हुस्न का जलवा बिखेरा. तो वहीं सनी लियोनी ने सिल्वर आउटफिट में अपना स्वैग दिखाया.

मलाइका अरोड़ा ने रैंप पर अपने फैशन का जलवा दिखाया. एक्ट्रेस रेड आउटफिट में नजर आई. जिसके साथ एक्ट्रेस ने मैचिंग श्रग कैरी किया.
मलाइका की ये ड्रेस साइड कट वाली थी. जिसमें एक्ट्रेस बेबाकी से अपना परफेक्ट फिगर प्लॉन्ट करती दिखी.
एक्ट्रेस ने अपना लुक ग्लोसी मेकअप और स्टाइलिश हेयरस्टाइल के साथ पूरा किया है. उनकी तस्वीरें और वीडियोज पर फैंस जमकर प्यार भी बरसा रहे हैं.
सनी लिय़ोनी ने रैंप पर सिल्वर टॉप के साथ पिंक स्कर्ट पहनकर अपने फैशन का जादू चलाया. जिन्हें देख हर किसी की नजरें उनपर ठहर गई.
सनी ने रैंप पर अपने स्टाइल को चेंज भी किया. उन्होंने पिंक स्कर्ट उतारी, जिसके नीचे टॉप के साथ मैचिंग स्कर्ट थी.
बिग बॉस 19 में नजर आने वाली नेहल चुडासमा ने भी इस इवेंट में हिस्सा लिया. वो भी स्टाइलिश लुक में नजर आई.
नेहल ने सिल्वर टॉप के साथ छोटी सी पिंक स्कर्ट पहनी थी. नेहल ने अपना लुक खुले कर्ली बालों और सेटल मेकअप से पूरा किया.
Published at : 30 Nov 2025 11:09 AM (IST)
Sunny Leone Bollywood MALAIKA ARORA

बॉलीवुड फोटो गैलरी

