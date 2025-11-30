एक्सप्लोरर
लाल परी बनकर रैंप पर उतरीं मलाइका अरोड़ा, तो पिंक स्कर्ट में सनी लियोनी ने बिखेरे हुस्न के जलवे, देखें तस्वीरें
Actresses Ramp Walk: मलाइका अरोड़ा समेत बॉलीवुड की कई हसीनाओं ने बीती रात रैंप पर अपनी वॉक का जलवा बिखरा. इस दौरान सभी एक से बढ़कर एक लुक में दिखी. नीचे देखिए तस्वीरें....
मुंबई शहर में हर दिन अलग-अलग तरह के इवेंट होते रहते हैं. बीती रात भी शहर में एक बड़ा फैशन इवेंट आयोजित किया गया. जिसमें बॉलीवुड की कई हसीनाओं ने रैंप पर अपनी वॉक से महफिल लूटी. इस दौरान मलाइका अरोड़ा ने रेड ड्रेस में हुस्न का जलवा बिखेरा. तो वहीं सनी लियोनी ने सिल्वर आउटफिट में अपना स्वैग दिखाया.
Published at : 30 Nov 2025 11:09 AM (IST)
