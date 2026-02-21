एक्सप्लोरर
52 की मलाइका पर उम्र का नहीं कोई असर, ब्लैक साड़ी और सितारों से सजे ब्लाउज में फ्लॉन्ट की पतली कमरिया
Malaika Arora Photos: मलाइका अरोड़ा 52 की उम्र में भी बेहद खूबसूरत और फिट नजर आती हैं. हाल ही में उन्होंने अपनी कुछ फोटोज शेयर की हैं, जिसमें वो साड़ी पहने अपना स्लिम फिगर फ्लॉन्ट करती नजर आ रही हैं.
बॉलीवुड की ग्लैमरस एक्ट्रेस मलाइका अरोड़ा 52 की उम्र में अपनी खूबसूरती और फिटनेस से यंग एक्ट्रेसेस को मात दे देती हैं. उनका हर एक लुक चर्चा का विषय बन जाता है. हाल ही में एक्ट्रेस ने अपनी कुछ शानदार तस्वीरें सोशल मीडिया पर शेयर की है, जो देखते ही वायरल हो गई. आइए देखते हैं उनकी ये तस्वीरें.
1/7
2/7
Published at : 21 Feb 2026 11:08 AM (IST)
Tags :MALAIKA ARORA
बॉलीवुड
7 Photos
52 की मलाइका पर उम्र का नहीं कोई असर, ब्लैक साड़ी और सितारों से सजे ब्लाउज में फ्लॉन्ट की पतली कमरिया
बॉलीवुड
7 Photos
कौन हैं एक्ट्रेस कानी कुसृति? 'अस्सी' में निभाया मजबूत किरदार, जीत चुकी हैं कई सम्मान
बॉलीवुड
7 Photos
विजय-रश्मिका से कृति-कबीर तक, जल्द शादी के बंधन में बंध सकती हैं ये सेलिब्रिटी जोड़ियां
बॉलीवुड
10 Photos
साड़ी में तापसी पन्नू का दिखा यूनिक अंदाज, स्टाइल और एलिगेंस का है परफेक्ट कॉम्बिनेशन
बॉलीवुड
10 Photos
ग्लैमरस भी हैं और संस्कारी भी, मराठी सिनेमा की टॉप एक्ट्रेस सोनाली कुलकर्णी की 10 तस्वीरें
बॉलीवुड
9 Photos
डेनिम जींस के साथ शर्ट के बटन खोल स्टाइल में दिखीं तृप्ति डिमरी, 'ओ रोमियो' एक्ट्रेस की तस्वीरों पर फिदा हो जाएंगे
और देखें
Advertisement
Advertisement
Advertisement
टॉप हेडलाइंस
मनोरंजन
'बोलने की औकात हो तभी मुंह खोलना चाहिए', इंटरनेट पर एक्टर्स की ट्रोलिंग पर बोले शाहिद कपूर
मनोरंजन
नई रिलीज फिल्मों के बीच भी डटी हुई है सनी देओल की ‘बॉर्डर 2’, क्या बन पाएगी 350 करोड़ी?
मनोरंजन
तेजस्वी प्रकाश ने मुंबई के पॉश एरिया में खरीदा लग्जरी फ्लैट, कीमत जान रह जाएंगे हैरान
मनोरंजन
रणवीर सिंह को मिले धमकी भरे वॉइस नोट में हेरी बॉक्सर की आवाज की हुई पुष्टि, एफआईआर दर्ज
Advertisement
बॉलीवुड
7 Photos
52 की मलाइका पर उम्र का नहीं कोई असर, ब्लैक साड़ी और सितारों से सजे ब्लाउज में फ्लॉन्ट की पतली कमरिया
बॉलीवुड
7 Photos
कौन हैं एक्ट्रेस कानी कुसृति? 'अस्सी' में निभाया मजबूत किरदार, जीत चुकी हैं कई सम्मान
राजशेखर त्रिपाठीवरिष्ठ पत्रकार
Opinion