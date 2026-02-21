हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
टी20 विश्व कप 2026राशिफलआईपीएल 2026फोटो गैलरीवेब स्टोरीजEventsIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीबॉलीवुड52 की मलाइका पर उम्र का नहीं कोई असर, ब्लैक साड़ी और सितारों से सजे ब्लाउज में फ्लॉन्ट की पतली कमरिया

52 की मलाइका पर उम्र का नहीं कोई असर, ब्लैक साड़ी और सितारों से सजे ब्लाउज में फ्लॉन्ट की पतली कमरिया

Malaika Arora Photos: मलाइका अरोड़ा 52 की उम्र में भी बेहद खूबसूरत और फिट नजर आती हैं. हाल ही में उन्होंने अपनी कुछ फोटोज शेयर की हैं, जिसमें वो साड़ी पहने अपना स्लिम फिगर फ्लॉन्ट करती नजर आ रही हैं.

By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क  | Updated at : 21 Feb 2026 11:08 AM (IST)
Malaika Arora Photos: मलाइका अरोड़ा 52 की उम्र में भी बेहद खूबसूरत और फिट नजर आती हैं. हाल ही में उन्होंने अपनी कुछ फोटोज शेयर की हैं, जिसमें वो साड़ी पहने अपना स्लिम फिगर फ्लॉन्ट करती नजर आ रही हैं.

बॉलीवुड की ग्लैमरस एक्ट्रेस मलाइका अरोड़ा 52 की उम्र में अपनी खूबसूरती और फिटनेस से यंग एक्ट्रेसेस को मात दे देती हैं. उनका हर एक लुक चर्चा का विषय बन जाता है. हाल ही में एक्ट्रेस ने अपनी कुछ शानदार तस्वीरें सोशल मीडिया पर शेयर की है, जो देखते ही वायरल हो गई. आइए देखते हैं उनकी ये तस्वीरें.

1/7
मलाइका अरोड़ा आए दिन अपनी दिलकश तस्वीरें सोशल मीडिया पर शेयर करती रहती हैं. अब हाल ही एक बार फिर उन्होंने अपनी तस्वीरें शेयर कर फैंस का ध्यान खींच लिया है.
मलाइका अरोड़ा आए दिन अपनी दिलकश तस्वीरें सोशल मीडिया पर शेयर करती रहती हैं. अब हाल ही एक बार फिर उन्होंने अपनी तस्वीरें शेयर कर फैंस का ध्यान खींच लिया है.
2/7
शेयर की गई तस्वीरों में एक्ट्रेस ब्लैक कलर की साड़ी के साथ शिमरी ब्लाउज पहने नजर आ रही हैं.
शेयर की गई तस्वीरों में एक्ट्रेस ब्लैक कलर की साड़ी के साथ शिमरी ब्लाउज पहने नजर आ रही हैं.
Published at : 21 Feb 2026 11:08 AM (IST)
Tags :
MALAIKA ARORA

बॉलीवुड फोटो गैलरी

और देखें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement
Advertisement
ज्वॉइन वॉट्सऐप चैनल
ज्वॉइन टेलिग्राम चैनल
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

मनोरंजन
'बोलने की औकात हो तभी मुंह खोलना चाहिए', इंटरनेट पर एक्टर्स की ट्रोलिंग पर बोले शाहिद कपूर
'बोलने की औकात हो तभी मुंह खोलना चाहिए', इंटरनेट पर एक्टर्स की ट्रोलिंग पर बोले शाहिद कपूर
मनोरंजन
Border 2 BO Day 29: नई रिलीज फिल्मों के बीच भी डटी हुई है सनी देओल की ‘बॉर्डर 2’, क्या बन पाएगी 350 करोड़ी?
नई रिलीज फिल्मों के बीच भी डटी हुई है सनी देओल की ‘बॉर्डर 2’, क्या बन पाएगी 350 करोड़ी?
मनोरंजन
तेजस्वी प्रकाश ने मुंबई के पॉश एरिया में खरीदा लग्जरी फ्लैट, कीमत जान रह जाएंगे हैरान
तेजस्वी प्रकाश ने मुंबई के पॉश एरिया में खरीदा लग्जरी फ्लैट, कीमत जान रह जाएंगे हैरान
मनोरंजन
रणवीर सिंह को मिले धमकी भरे वॉइस नोट में हेरी बॉक्सर की आवाज की हुई पुष्टि, पुलिस ने दर्ज की FIR
रणवीर सिंह को मिले धमकी भरे वॉइस नोट में हेरी बॉक्सर की आवाज की हुई पुष्टि, एफआईआर दर्ज
Advertisement
ABP Premium

वीडियोज

India’s Crude Oil Strategy Shift? Saudi Arabia की वापसी, Russia को झटका! | Paisa Live
US Supreme Court Struck Trump Tariffs: सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर डोनाल्ड ट्रंप का आया बयान |
US Supreme Court Struck Trump Tariffs: SC के फैसले पर भड़के डोनाल्ड ट्रंप ! | Breaking | ABP News
US Tariff: Donald Trump का 'सुप्रीम' गुस्सा! SC के फैसले को बताया 'शर्मनाक' | USA | ABP NEWS
Sansani:पहली रात का दगाबाज दूल्हा ! | Crime News

फोटो गैलरी

ट्रेडिंग ओपीनियन

राजशेखर त्रिपाठी
राजशेखर त्रिपाठीवरिष्ठ पत्रकार
यूजीसी रेग्युलेशन 2026- मोदी का मंडल और मंदिर दोनों वोट बैंक खतरे में!
Opinion
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
ट्रंप का एक इशारा और खड़े हो गए शहबाज, पाकिस्तान की फिर हुई फजीहत! जानें क्यों सोशल मीडिया पर उड़ा मजाक
ट्रंप का एक इशारा और खड़े हो गए शहबाज, पाकिस्तान की फिर हुई फजीहत! जानें क्यों सोशल मीडिया पर उड़ा मजाक
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
'समाजवादी पेंशन केवल सपा कैडर को मिलती थी', विधानसभा में बोले सीएम योगी आदित्यनाथ
'समाजवादी पेंशन केवल सपा कैडर को मिलती थी', विधानसभा में बोले सीएम योगी आदित्यनाथ
बॉलीवुड
'बोलने की औकात हो तभी मुंह खोलना चाहिए', इंटरनेट पर एक्टर्स की ट्रोलिंग पर बोले शाहिद कपूर
'बोलने की औकात हो तभी मुंह खोलना चाहिए', इंटरनेट पर एक्टर्स की ट्रोलिंग पर बोले शाहिद कपूर
विश्व
ईरान के टॉप कमांडरों पर खतरा! टारगेटेड स्ट्राइक की तैयारी; अमेरिकी हमले के सीक्रेट ब्लूप्रिंट से मिडिल ईस्ट में हड़कंप
ईरान के टॉप कमांडरों पर खतरा! टारगेटेड स्ट्राइक की तैयारी; अमेरिकी हमले के सीक्रेट ब्लूप्रिंट से मिडिल ईस्ट में हड़कंप
विश्व
US Tariff: क्या टैरिफ से वसूले बिलियन डॉलर वापस करेगा अमेरिका? पढ़ें ट्रंप ने क्या दिया जवाब
क्या टैरिफ से वसूले बिलियन डॉलर वापस करेगा अमेरिका? पढ़ें ट्रंप ने क्या दिया जवाब
राजस्थान
कोटा: अवैध पिस्टल के साथ यूथ कांग्रेस का नेता गिरफ्तार, कोहिनूर गैंग से खरीदकर बेचने की साजिश
कोटा: अवैध पिस्टल के साथ यूथ कांग्रेस का नेता गिरफ्तार, कोहिनूर गैंग से खरीदकर बेचने की साजिश
यूटिलिटी
अब तक नहीं किया पैन से आधार लिंक, तो तुरंत करें.. नहीं तो रुक जाएंगे ये काम
अब तक नहीं किया पैन से आधार लिंक, तो तुरंत करें.. नहीं तो रुक जाएंगे ये काम
ट्रेंडिंग
यूपी में पालतू जानवर को लेकर छिड़ी बहस, दुल्हन ने पालतू कुत्ते को पीटने पर तोड़ी शादी, मामला हुआ वायरल
यूपी में पालतू जानवर को लेकर छिड़ी बहस, दुल्हन ने पालतू कुत्ते को पीटने पर तोड़ी शादी, मामला हुआ वायरल
ENT LIVE
Shatak Movie Review:100 साल की विचारधारा पर बनी Film,हैरान कर देने वाली कहानी
Shatak Movie Review:100 साल की विचारधारा पर बनी Film,हैरान कर देने वाली कहानी
ENT LIVE
2 Deewane Seher mein : में, सादगी और एहसास से भरी imperfect love story
2 Deewane Seher mein : में, सादगी और एहसास से भरी imperfect love story
ENT LIVE
Shatak: 100 साल के Sangh की पूरी कहानी बड़े पर्दे पर
Shatak: 100 साल के Sangh की पूरी कहानी बड़े पर्दे पर
ENT LIVE
Yash की ‘Toxic’ का teaser release, screen पर फिर दिखा असली hero वाला अंदाज
Yash की ‘Toxic’ का teaser release, screen पर फिर दिखा असली hero वाला अंदाज
ENT LIVE
Rajpal Yadav को Court से बड़ी राहत, 18 March तक मिली Interim Bail
Rajpal Yadav को Court से बड़ी राहत, 18 March तक मिली Interim Bail
Embed widget