52 की उम्र में भी खुद को ऐसे फिट रखती हैं मलाइका अरोड़ा, जान लीजिए फिटनेस का राज

52 की उम्र में भी खुद को ऐसे फिट रखती हैं मलाइका अरोड़ा, जान लीजिए फिटनेस का राज

Malaika Arora Fitness: मलाइका अरोड़ा को देखकर उनकी उम्र का अंदाजा लगाना मुश्किल है. वो खुद बताती हैं कि कैसे रोजाना फिट रहने के लिए मेहनत करती हैं. उनकी फिटनेस रूटीन से आप भी ले सकते हैं मोटिवेशन.

By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क  | Updated at : 28 Oct 2025 10:48 AM (IST)
Malaika Arora Fitness: मलाइका अरोड़ा को देखकर उनकी उम्र का अंदाजा लगाना मुश्किल है. वो खुद बताती हैं कि कैसे रोजाना फिट रहने के लिए मेहनत करती हैं. उनकी फिटनेस रूटीन से आप भी ले सकते हैं मोटिवेशन.

बॉलीवुड की फिटनेस क्वीन कही जाने वाली मलाइका अरोड़ा आज भी अपनी ग्लोइंग स्किन और परफेक्ट बॉडी से लोगों को हैरान कर देती हैं. उनकी फिटनेस देखकर यकीन करना मुश्किल है कि वो 52 साल की हैं. मलाइका न सिर्फ जिम लवर हैं बल्कि योगा और हेल्दी लाइफस्टाइल को भी अपनी दिनचर्या का अहम हिस्सा मानती हैं. आइए जानते हैं कि कैसे मलाइका खुद को इतनी फिट और ग्लैमरस बनाए रखती हैं.

1/7
मलाइका अरोड़ा हमेशा से अपने ग्लैमरस लुक्स और फिटनेस के लिए जानी जाती हैं.
मलाइका अरोड़ा हमेशा से अपने ग्लैमरस लुक्स और फिटनेस के लिए जानी जाती हैं.
2/7
बता दें कि अपने आपको फिट रखने के लिए एक्ट्रेस बहुत ही मेहनत करती हैं.
बता दें कि अपने आपको फिट रखने के लिए एक्ट्रेस बहुत ही मेहनत करती हैं.
3/7
मलाइका तीन बेसिक रूल्स को फॉलो करती हैं, नींद, पोषण और माइंड-बॉडी कनेक्ट. इन तीनों बातों का ध्यान रखकर ही मलाइका खुद को इतना फिट रखती हैं.
मलाइका तीन बेसिक रूल्स को फॉलो करती हैं, नींद, पोषण और माइंड-बॉडी कनेक्ट. इन तीनों बातों का ध्यान रखकर ही मलाइका खुद को इतना फिट रखती हैं.
4/7
मलाइका का कहना है,
मलाइका का कहना है, "मैं 52 की हो सकती हूं लेकिन मैं ऐसा महसूस नहीं करती हूं. यह सिर्फ मेरे लिए उम्र है, यह ऐसा कुछ नहीं है जो मुझे डिफाइन करता है."
5/7
खानपान की बात करें तो मलाइका सिंपल खाना पसंद करती हैं और फैंस को भी सिंपल, बेसिक और घर पर बना खाना खाने की सलाह देती हैं.
खानपान की बात करें तो मलाइका सिंपल खाना पसंद करती हैं और फैंस को भी सिंपल, बेसिक और घर पर बना खाना खाने की सलाह देती हैं.
6/7
अपने खाने में मलाइका घी जरूर शामिल करती हैं. मलाइका का कहना है कि घी उनका का सुपरफूड है. इसके अलावा मलाइका पानी पीती रहती हैं और अपनी नींद पूरी करती हैं.
अपने खाने में मलाइका घी जरूर शामिल करती हैं. मलाइका का कहना है कि घी उनका का सुपरफूड है. इसके अलावा मलाइका पानी पीती रहती हैं और अपनी नींद पूरी करती हैं.
7/7
मलाइका अपने शरीर को लचीला और स्वस्थ रखने के लिए योग करती हैं. वह नियमित रूप से स्ट्रेचिंग करती हैं, जिससे शरीर की जकड़न और थकान दूर होती है.
मलाइका अपने शरीर को लचीला और स्वस्थ रखने के लिए योग करती हैं. वह नियमित रूप से स्ट्रेचिंग करती हैं, जिससे शरीर की जकड़न और थकान दूर होती है.
Published at : 28 Oct 2025 10:48 AM (IST)
MALAIKA ARORA

Photo Gallery

