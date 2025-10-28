एक्सप्लोरर
52 की उम्र में भी खुद को ऐसे फिट रखती हैं मलाइका अरोड़ा, जान लीजिए फिटनेस का राज
Malaika Arora Fitness: मलाइका अरोड़ा को देखकर उनकी उम्र का अंदाजा लगाना मुश्किल है. वो खुद बताती हैं कि कैसे रोजाना फिट रहने के लिए मेहनत करती हैं. उनकी फिटनेस रूटीन से आप भी ले सकते हैं मोटिवेशन.
बॉलीवुड की फिटनेस क्वीन कही जाने वाली मलाइका अरोड़ा आज भी अपनी ग्लोइंग स्किन और परफेक्ट बॉडी से लोगों को हैरान कर देती हैं. उनकी फिटनेस देखकर यकीन करना मुश्किल है कि वो 52 साल की हैं. मलाइका न सिर्फ जिम लवर हैं बल्कि योगा और हेल्दी लाइफस्टाइल को भी अपनी दिनचर्या का अहम हिस्सा मानती हैं. आइए जानते हैं कि कैसे मलाइका खुद को इतनी फिट और ग्लैमरस बनाए रखती हैं.
28 Oct 2025
