52 की उम्र में भी खुद को ऐसे फिट रखती हैं मलाइका अरोड़ा, जान लीजिए फिटनेस का राज

मलाइका का कहना है, "मैं 52 की हो सकती हूं लेकिन मैं ऐसा महसूस नहीं करती हूं. यह सिर्फ मेरे लिए उम्र है, यह ऐसा कुछ नहीं है जो मुझे डिफाइन करता है."