हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीबॉलीवुडमलाइका अरोड़ा की 10 तस्वीरें, दिवाली लुक के लिए बॉलीवुड डीवा से लें इंस्पिरेशन

मलाइका अरोड़ा की 10 तस्वीरें, दिवाली लुक के लिए बॉलीवुड डीवा से लें इंस्पिरेशन

Malaika Arora Diwali Look Inspiration: बॉलीवुड की स्टाइल क्वीन मलाइका अरोड़ा के ये लुक्स ट्राई करके आप भी दिवाली पार्टी में सबका ध्यान खींच सकती हैं. आइए देखतें है मलाइका के ग्लैमरस लुक्स.

By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क  | Updated at : 20 Oct 2025 12:11 PM (IST)
Malaika Arora Diwali Look Inspiration: बॉलीवुड की स्टाइल क्वीन मलाइका अरोड़ा के ये लुक्स ट्राई करके आप भी दिवाली पार्टी में सबका ध्यान खींच सकती हैं. आइए देखतें है मलाइका के ग्लैमरस लुक्स.

दिवाली का त्योहार न सिर्फ रोशनी और मिठाइयों का है, बल्कि अपने लुक्स से भी सबको चौंकाने का मौका है. अगर इस दिवाली आप भी स्टाइल और ग्लैमर में मलाइका अरोड़ा जैसी बॉलीवुड डीवा बनना चाहती हैं, तो मलाइका की ये 10 तस्वीरें आपकी इंस्पिरेशन बन सकती हैं.

1/10
मलाइका का ये साड़ी लुक बेहद ही स्टाइलिश लग रहा है. एक्ट्रेस के इस लुक को ट्राई करके आप भी इस दिवाली चमक सकती हैं.
मलाइका का ये साड़ी लुक बेहद ही स्टाइलिश लग रहा है. एक्ट्रेस के इस लुक को ट्राई करके आप भी इस दिवाली चमक सकती हैं.
2/10
दिवाली के लिए मलाइका का ये ट्रेडिशनल लुक भी बेस्ट है. उन्होंने ऑफ व्हाइट कलर का सूट कैरी किया है. इस लुक में आप काफी खूबसूरत दिखेंगी.
दिवाली के लिए मलाइका का ये ट्रेडिशनल लुक भी बेस्ट है. उन्होंने ऑफ व्हाइट कलर का सूट कैरी किया है. इस लुक में आप काफी खूबसूरत दिखेंगी.
3/10
अगर आपको इंडो वेस्टर्न लुक चाहिए तो एक्ट्रेस का ये स्टाइलिश लुक दिवाली के लिए बेस्ट इंस्पिरेशन हो सकता है.
अगर आपको इंडो वेस्टर्न लुक चाहिए तो एक्ट्रेस का ये स्टाइलिश लुक दिवाली के लिए बेस्ट इंस्पिरेशन हो सकता है.
4/10
इस ग्रीन साड़ी में एक्ट्रेस बेहद ही खूबसूरत दिख रही हैं. मलाइका ये इस लुक को भी दिवाली पर ट्राई किया जा सकता है.
इस ग्रीन साड़ी में एक्ट्रेस बेहद ही खूबसूरत दिख रही हैं. मलाइका ये इस लुक को भी दिवाली पर ट्राई किया जा सकता है.
5/10
अगर आप लहंगा पहनना चाह रही हैं तो एक्ट्रेस का ये लुक कॉपी कर सकती हैं. इस लुक में आप महफिल लूट सकती हैं.
अगर आप लहंगा पहनना चाह रही हैं तो एक्ट्रेस का ये लुक कॉपी कर सकती हैं. इस लुक में आप महफिल लूट सकती हैं.
6/10
मलाइका का ये लुक भी दिवाली के लिए बेस्ट चॉइस है. पिंक और ग्रीन कॉम्बिनेश वाली साड़ी में एक्ट्रेस बेहद ही खूबसूरत दिख रही हैं.
मलाइका का ये लुक भी दिवाली के लिए बेस्ट चॉइस है. पिंक और ग्रीन कॉम्बिनेश वाली साड़ी में एक्ट्रेस बेहद ही खूबसूरत दिख रही हैं.
7/10
अगर दिवाली पर ट्रेडिशनल के साथ ग्लैम लुक भी चाहिए तो एक्ट्रेस का ये लुक भी रिक्रिएट किया जा सकता है.
अगर दिवाली पर ट्रेडिशनल के साथ ग्लैम लुक भी चाहिए तो एक्ट्रेस का ये लुक भी रिक्रिएट किया जा सकता है.
8/10
मलाइका का ये लुक भी काफी स्टनिंग लग रहा है. दिवाली पर इसे ट्राई करके आप एकदम छाई रहेंगी.
मलाइका का ये लुक भी काफी स्टनिंग लग रहा है. दिवाली पर इसे ट्राई करके आप एकदम छाई रहेंगी.
9/10
दिवाली के खास मौके पर एक्ट्रेस का ये लुक एकदम परफेक्ट चॉइस होगा. इस आउटफिट को कैरी करके आप एकदम हटके दिखेंगी.
दिवाली के खास मौके पर एक्ट्रेस का ये लुक एकदम परफेक्ट चॉइस होगा. इस आउटफिट को कैरी करके आप एकदम हटके दिखेंगी.
10/10
मलाइका का ये लुक बेहद ही ग्लैमरस है. दिवाली पर इसे रिक्रिएट करके आप खूब शाइन कर सकती हैं.
मलाइका का ये लुक बेहद ही ग्लैमरस है. दिवाली पर इसे रिक्रिएट करके आप खूब शाइन कर सकती हैं.
Published at : 20 Oct 2025 12:11 PM (IST)
Tags :
MALAIKA ARORA Diwali 2025

Photo Gallery

View More
