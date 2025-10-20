एक्सप्लोरर
मलाइका अरोड़ा की 10 तस्वीरें, दिवाली लुक के लिए बॉलीवुड डीवा से लें इंस्पिरेशन
Malaika Arora Diwali Look Inspiration: बॉलीवुड की स्टाइल क्वीन मलाइका अरोड़ा के ये लुक्स ट्राई करके आप भी दिवाली पार्टी में सबका ध्यान खींच सकती हैं. आइए देखतें है मलाइका के ग्लैमरस लुक्स.
दिवाली का त्योहार न सिर्फ रोशनी और मिठाइयों का है, बल्कि अपने लुक्स से भी सबको चौंकाने का मौका है. अगर इस दिवाली आप भी स्टाइल और ग्लैमर में मलाइका अरोड़ा जैसी बॉलीवुड डीवा बनना चाहती हैं, तो मलाइका की ये 10 तस्वीरें आपकी इंस्पिरेशन बन सकती हैं.
1/10
2/10
3/10
4/10
5/10
6/10
7/10
8/10
9/10
10/10
Published at : 20 Oct 2025 12:11 PM (IST)
