आज भी इस एक्टर पर फिदा हैं मलाइका अरोड़ा, कमरे में सजा रखा है पोस्टर
Malaika Arora Crush: मलाइका अरोड़ा आज भी अपने क्रश को नहीं भूली हैं. वो अक्सर उनकी चर्चा भी करती हैं. आइए जानते हैं आखिर कौन है वो एक्टर, जिन पर आज भी फिदा हैं मलाइका.
मलाइका अरोड़ा भले ही अपनी फिटनेस और स्टाइल से फैंस का दिल जीतती हों, लेकिन उनका दिल आज भी एक पुराने क्रश के लिए धड़कता है. एक्टर के लिए उनकी दीवानगी इतनी है कि उन्होंने अपने कमरे में उनका पोस्टर तक सजा रखा है. मलाइका ने कई बार खुद अपने इस प्यार का इजहार भी किया है.
Published at : 11 Nov 2025 01:30 PM (IST)
