आज भी इस एक्टर पर फिदा हैं मलाइका अरोड़ा, कमरे में सजा रखा है पोस्टर

आज भी इस एक्टर पर फिदा हैं मलाइका अरोड़ा, कमरे में सजा रखा है पोस्टर

Malaika Arora Crush: मलाइका अरोड़ा आज भी अपने क्रश को नहीं भूली हैं. वो अक्सर उनकी चर्चा भी करती हैं. आइए जानते हैं आखिर कौन है वो एक्टर, जिन पर आज भी फिदा हैं मलाइका.

By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क  | Updated at : 11 Nov 2025 01:30 PM (IST)
Malaika Arora Crush: मलाइका अरोड़ा आज भी अपने क्रश को नहीं भूली हैं. वो अक्सर उनकी चर्चा भी करती हैं. आइए जानते हैं आखिर कौन है वो एक्टर, जिन पर आज भी फिदा हैं मलाइका.

मलाइका अरोड़ा भले ही अपनी फिटनेस और स्टाइल से फैंस का दिल जीतती हों, लेकिन उनका दिल आज भी एक पुराने क्रश के लिए धड़कता है. एक्टर के लिए उनकी दीवानगी इतनी है कि उन्होंने अपने कमरे में उनका पोस्टर तक सजा रखा है. मलाइका ने कई बार खुद अपने इस प्यार का इजहार भी किया है.

1/7
एक्ट्रेस मलाइका अरोड़ा सोशल मीडिया पर काफी एक्टिव रहती हैं. हाल ही में उन्होंने अपने अकाउंट पर एक स्टोरी पोस्ट की, जहां वो अपने क्रश पर एक बार फिर से प्यार लुटाती नजर आई.
एक्ट्रेस मलाइका अरोड़ा सोशल मीडिया पर काफी एक्टिव रहती हैं. हाल ही में उन्होंने अपने अकाउंट पर एक स्टोरी पोस्ट की, जहां वो अपने क्रश पर एक बार फिर से प्यार लुटाती नजर आई.
2/7
दरअसल हाल ही में एक्टर चंकी पांडे की बेटी और एक्ट्रेस अनन्या पांडे सेलिब्रिटी टॉक शो 'टू मच विद काजोल एंड ट्विंकल' में पहुंचीं. जहां उन्होंने अपने पेरेंट्स की लव स्टोरी पर बात की.
दरअसल हाल ही में एक्टर चंकी पांडे की बेटी और एक्ट्रेस अनन्या पांडे सेलिब्रिटी टॉक शो 'टू मच विद काजोल एंड ट्विंकल' में पहुंचीं. जहां उन्होंने अपने पेरेंट्स की लव स्टोरी पर बात की.
3/7
इसी दौरान अनन्या ने बताया कि मलाइका के पास एक समय में उनके पापा चंकी पांडे का पोस्टर का हुआ करता था. इस क्लिप को एक्ट्रेस मलाइका ने अपने अकाउंट पर शेयर किया है.
इसी दौरान अनन्या ने बताया कि मलाइका के पास एक समय में उनके पापा चंकी पांडे का पोस्टर का हुआ करता था. इस क्लिप को एक्ट्रेस मलाइका ने अपने अकाउंट पर शेयर किया है.
4/7
एक्ट्रेस ने मलाइका ने लिखा, 'चंकी पांडे मेरे पास अभी भी तुम्हारा पोस्टर है, चिंता मत करो.'
एक्ट्रेस ने मलाइका ने लिखा, 'चंकी पांडे मेरे पास अभी भी तुम्हारा पोस्टर है, चिंता मत करो.'
5/7
हालांकि यह पहली बार नहीं है जब मलाइका ने चंकी पांडे के लिए अपने प्यार का इजहार किया हो.
हालांकि यह पहली बार नहीं है जब मलाइका ने चंकी पांडे के लिए अपने प्यार का इजहार किया हो.
6/7
बता दें, डांस रियलिटी शो 'झलक दिखला जा' के दौरान भी मलाइका ने बताया था कि चंकी पांडे उनका पहला क्रश था. यही नहीं फराह खान का क्रश भी चंकी पांडे ही थे.
बता दें, डांस रियलिटी शो 'झलक दिखला जा' के दौरान भी मलाइका ने बताया था कि चंकी पांडे उनका पहला क्रश था. यही नहीं फराह खान का क्रश भी चंकी पांडे ही थे.
7/7
'टू मच विद काजोल एंड ट्विंकल' में अनन्या के साथ पहुंचीं फराह खान ने कहा, 'अनन्या उनकी बेटी होतीं, क्योंकि उस जमाने में मुझे उनके पिता चंकी पांडे पर बहुत क्रश था.' अनन्या यह सुनकर शरमा गई थीं.
'टू मच विद काजोल एंड ट्विंकल' में अनन्या के साथ पहुंचीं फराह खान ने कहा, 'अनन्या उनकी बेटी होतीं, क्योंकि उस जमाने में मुझे उनके पिता चंकी पांडे पर बहुत क्रश था.' अनन्या यह सुनकर शरमा गई थीं.
Published at : 11 Nov 2025 01:30 PM (IST)
Ananya Panday Chunky Panday MALAIKA ARORA

