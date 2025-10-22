एक्सप्लोरर
Malaika Arora Birthday: फर्श से अर्श तक का सफर... यूं ही नहीं आइटम क्वीन बन गईं मलाइका अरोड़ा
Malaika Arora Birthday Special: मलाइका अरोड़ा ने कभी छोटे से घर में अपना गुजारा किया करती थीं. लेकिन आज अपनी मेहनत से उन्होंने बड़ा नाम बना लिया है. फैंस उनकी खूबसूरती और फिटनेस के दीवाने हैं.
मलाइका अरोड़ा ने अपने करियर की शुरुआत बहुत छोटे घर से की थी, जिसे वो मजाक में 'माचिस की डिब्बी' कहती हैं. मुश्किल हालात के बावजूद उन्होंने कभी हार नहीं मानी और अपनी मेहनत से मॉडलिंग और बॉलीवुड में नाम कमाया. आज मलाइका न सिर्फ एक सफल एक्ट्रेस हैं बल्कि फिटनेस और स्टाइल आइकॉन के रूप में भी जानी जाती हैं.
1/10
2/10
3/10
4/10
5/10
6/10
7/10
8/10
9/10
10/10
Published at : 22 Oct 2025 10:19 PM (IST)
बॉलीवुड
10 Photos
तब्बू की 10 तस्वीरें, जवानी में बेहद खूबसूरत दिखती थीं अजय देवगन की एक्स-गर्लफ्रेंड
बॉलीवुड
7 Photos
पलक तिवारी की 10 ग्लैमरस तस्वीरें, ऑफ शोल्डर गाउन में फ्लॉन्ट किया पोस्ट दिवाली लुक
बॉलीवुड
7 Photos
दिवाली पर फिल्म देखने का बचपन से था ट्रेडिशन, 'थामा' की रिलीज पर आयुष्मान खुराना ने लिखा स्पेशल नोट
बॉलीवुड
7 Photos
तमन्ना भाटिया-राशा थडानी की जबरदस्त ट्विनिंग, फ्रेंडशिप और फैशन का परफेक्ट कॉम्बो छाया
View More
Advertisement
Advertisement
Advertisement
टॉप हेडलाइंस
इंडिया
लेह हिंसा के बाद LAB और KDA ने पहली बार गृह मंत्रालय से की वार्ता, जानें तीन घंटे की बैठक में किन मुद्दों पर हुई चर्चा
महाराष्ट्र
महाराष्ट्र निकाय चुनाव के लिए महायुति का फॉर्मूला तय, BJP ने लिया बड़ा फैसला
क्रिकेट
रोहित शर्मा नहीं खेलेंगे दूसरा वनडे? एडिलेड में इन 11 खिलाड़ियों के साथ उतरेगी टीम इंडिया
टेलीविजन
जल्द आ रहा 'लाफ्टर शेफ्स सीजन 3', फिर दिखेंगे जन्नत जुबैर, कृष्णा अभिषेक समेत ये सितारे
Advertisement
मोहन यादवमुख्यमंत्री, मध्य प्रदेश
Opinion