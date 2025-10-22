मलाइका अरोड़ा का जन्म 23 अक्टूबर 1973 को मुंबई में हुआ था. उनकी मां जॉयस पॉलीकार्प मलयाली हैं और पिता पंजाबी हिंदू परिवार से आते थे. लेकिन मलाइका का झुकाव हमेशा अपनी मां की तरफ ज्यादा रहा है और उन्हें मलयाली डिश चावल, सांबर और मछली करी ज्यादा पसंद है. एक्ट्रेस हमेशा मलयाली फेस्टिवल को अपने परिवार के साथ सेलिब्रेट करती हैं. लेकिन हमेशा से मलाइका की जिंदगी इतनी लग्जरी नहीं रही.