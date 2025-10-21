हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
कभी बैकलेस सूट तो कभी साड़ी में दिखाई पतली कमर, माहिरा शर्मा के दिवाली लुक्स ने उड़ाए होश

कभी बैकलेस सूट तो कभी साड़ी में दिखाई पतली कमर, माहिरा शर्मा के दिवाली लुक्स ने उड़ाए होश

Mahira Sharma Diwali Outfits: माहिरा शर्मा ने एक बार फिर अपने कातिलाना अदाओं से सबकी नजरें अपनी ओर कर ली हैं. हसीना ने सोशल मीडिया पर दिवाली की तस्वीरें शेयर की हैं जिसे बहुत पसंद किया जा रहा है.

By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क  | Updated at : 21 Oct 2025 08:09 PM (IST)
Mahira Sharma Diwali Outfits: माहिरा शर्मा ने एक बार फिर अपने कातिलाना अदाओं से सबकी नजरें अपनी ओर कर ली हैं. हसीना ने सोशल मीडिया पर दिवाली की तस्वीरें शेयर की हैं जिसे बहुत पसंद किया जा रहा है.

पॉपुलर एक्ट्रेस माहिरा शर्मा भी अपने ग्लैमरस अंदाज को लेकर चर्चा में बनी रहती हैं. हाल ही में उन्होंने इंस्टाग्राम पर अपने दिवाली सेलिब्रेशन की तस्वीरें शेयर की हैं. सभी फोटोज एक से बढ़कर एक हैं. आप भी देखिए एक झलक.

1/7
टीवी की पॉपुलर एक्ट्रेस माहिरा शर्मा एक बार फिर टॉक ऑफ द टाउन बन गई हैं. हसीना ने अपने दिवाली की तस्वीरे शेयर कर पूरी लाइमलाइट अपने नाम कर ली हैं. वायरल तस्वीरों में उनकी खूबसूरती देख आप भी अपना दिल हार बैठेंगे.
टीवी की पॉपुलर एक्ट्रेस माहिरा शर्मा एक बार फिर टॉक ऑफ द टाउन बन गई हैं. हसीना ने अपने दिवाली की तस्वीरे शेयर कर पूरी लाइमलाइट अपने नाम कर ली हैं. वायरल तस्वीरों में उनकी खूबसूरती देख आप भी अपना दिल हार बैठेंगे.
2/7
दिवाली के मौके पर उनका अंदाज बेहद कातिलाना था. इन तस्वीरों को देख एक बार फिर फैंस उनके मुरीद हो गए हैं. इस ब्लू कलर की साड़ी में हसीना बला की खूबसूरत लग रही हैं.
दिवाली के मौके पर उनका अंदाज बेहद कातिलाना था. इन तस्वीरों को देख एक बार फिर फैंस उनके मुरीद हो गए हैं. इस ब्लू कलर की साड़ी में हसीना बला की खूबसूरत लग रही हैं.
3/7
दिया से अपने घर को सजाते हुए माहिरा ने अलग-अलग पोज में कई तस्वीरें शेयर की हैं. उन्होंने अपनी सिंपल सी साड़ी को हैवी डिजाइनर ब्लाउज के साथ पेयर किया है. सॉफ्ट मेकअप के साथ उन्होंने अपना ये लुक कंप्लीट किया है.
दिया से अपने घर को सजाते हुए माहिरा ने अलग-अलग पोज में कई तस्वीरें शेयर की हैं. उन्होंने अपनी सिंपल सी साड़ी को हैवी डिजाइनर ब्लाउज के साथ पेयर किया है. सॉफ्ट मेकअप के साथ उन्होंने अपना ये लुक कंप्लीट किया है.
4/7
तो वहीं दूसरी ओर अभिनेत्री का ये बैकलेस सूट वाला लुक भी तेजी से वायरल हो रहा है. इस आउटफिट में उनका ऐसा सिजलिंग अंदाज देख कोई भी उनपर लट्टू हो जाएगा. अदाकारा के पोस्ट पर लाइक्स और कॉमेंट्स की बारिश हो रही है.
तो वहीं दूसरी ओर अभिनेत्री का ये बैकलेस सूट वाला लुक भी तेजी से वायरल हो रहा है. इस आउटफिट में उनका ऐसा सिजलिंग अंदाज देख कोई भी उनपर लट्टू हो जाएगा. अदाकारा के पोस्ट पर लाइक्स और कॉमेंट्स की बारिश हो रही है.
5/7
दिवाली के मौके पर माहिरा शर्मा इस येलो सूट में बला की हसीन लग रही हैं. हाथों को उन्होंने मेहंदी से सजाया है. साथ ही उन्होंने अपने आउटफिट के कलर को मैच करते हुए अपनी चूड़ियां भी सेट की हैं.
दिवाली के मौके पर माहिरा शर्मा इस येलो सूट में बला की हसीन लग रही हैं. हाथों को उन्होंने मेहंदी से सजाया है. साथ ही उन्होंने अपने आउटफिट के कलर को मैच करते हुए अपनी चूड़ियां भी सेट की हैं.
6/7
तीसरे आउटफिट के लिए माहिरा शर्मा ने पिंक कलर का स्पेगेटी स्ट्रैप क्रॉप टॉप और हाइ स्लिट कट स्कर्ट कैरी किया है. इस आउटफिट में हसीना ने अपने टोंड फिगर को बहुत अच्छे से फ्लॉन्ट किया है.
तीसरे आउटफिट के लिए माहिरा शर्मा ने पिंक कलर का स्पेगेटी स्ट्रैप क्रॉप टॉप और हाइ स्लिट कट स्कर्ट कैरी किया है. इस आउटफिट में हसीना ने अपने टोंड फिगर को बहुत अच्छे से फ्लॉन्ट किया है.
7/7
हसीना ने अपने इस लुक को मिनिमल एक्सेसरीज और सॉफ्ट मेकअप के साथ कंप्लीट किया है. सभी आउटफिट में माहिरा शर्मा का लुक बहुत ग्लैमरस लग रहा है और सोशल मीडिया पर हसीना ट्रेंड कर रही हैं.
हसीना ने अपने इस लुक को मिनिमल एक्सेसरीज और सॉफ्ट मेकअप के साथ कंप्लीट किया है. सभी आउटफिट में माहिरा शर्मा का लुक बहुत ग्लैमरस लग रहा है और सोशल मीडिया पर हसीना ट्रेंड कर रही हैं.
Published at : 21 Oct 2025 08:09 PM (IST)
Tags :
Mahira Sharma Diwali 2025

Photo Gallery

