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78 के हुए महेश भट्ट, परिवार संग मनाया बर्थडे, सेलिब्रेशन में नहीं दिखे आलिया-रणबीर
दिग्गज फिल्ममेकर महेश भट्ट ने अपना 78वां बर्थडे अपने परिवार संग मनाया. उनके बर्थडे सेलिब्रेशन की तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है, जिसमें वो अपनी पत्नी और बच्चों संग नजर आएं.
फिल्ममेकर महेश भट्ट ने 20 सितंबर को अपना 78वां बर्थडे मनाया. इस खास दिन पर उनकी पत्नी सोनी राजदान, बेटी पूजा भट्ट, शाहीन भट्ट और बेटे राहुल भट्ट साथ नजर आए. परिवार के साथ महेश भट्ट ने अपने बर्थडे को सेलिब्रेट किया, जिसकी तस्वीरें सोशल मीडिया पर सामने आई हैं.
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Published at : 21 Sep 2026 11:07 AM (IST)
Tags :Mahesh Bhatt
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