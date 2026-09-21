गणेश उत्सवExplainer#ABPGamesमौसमराशिफलफोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोखेलशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीबॉलीवुड78 के हुए महेश भट्ट, परिवार संग मनाया बर्थडे, सेलिब्रेशन में नहीं दिखे आलिया-रणबीर

78 के हुए महेश भट्ट, परिवार संग मनाया बर्थडे, सेलिब्रेशन में नहीं दिखे आलिया-रणबीर

दिग्गज फिल्ममेकर महेश भट्ट ने अपना 78वां बर्थडे अपने परिवार संग मनाया. उनके बर्थडे सेलिब्रेशन की तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है, जिसमें वो अपनी पत्नी और बच्चों संग नजर आएं.

Written By : मयूरी सिंह  | Updated at : 21 Sep 2026 11:07 AM (IST)
दिग्गज फिल्ममेकर महेश भट्ट ने अपना 78वां बर्थडे अपने परिवार संग मनाया. उनके बर्थडे सेलिब्रेशन की तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है, जिसमें वो अपनी पत्नी और बच्चों संग नजर आएं.

फिल्ममेकर महेश भट्ट ने 20 सितंबर को अपना 78वां बर्थडे मनाया. इस खास दिन पर उनकी पत्नी सोनी राजदान, बेटी पूजा भट्ट, शाहीन भट्ट और बेटे राहुल भट्ट साथ नजर आए. परिवार के साथ महेश भट्ट ने अपने बर्थडे को सेलिब्रेट किया, जिसकी तस्वीरें सोशल मीडिया पर सामने आई हैं.

1/7
महेश भट्ट की पत्नी और एक्ट्रेस सोनी राजदान ने बर्थड सेलिब्रेशन की फोटोज सोशल मीडिया पर शेयर की हैं.
महेश भट्ट की पत्नी और एक्ट्रेस सोनी राजदान ने बर्थड सेलिब्रेशन की फोटोज सोशल मीडिया पर शेयर की हैं.
2/7
महेश भट्ट ने अपने परिवार संग घर पर ही केक काट कर अपना 78वां बर्थडे सेलिब्रेट किया.
महेश भट्ट ने अपने परिवार संग घर पर ही केक काट कर अपना 78वां बर्थडे सेलिब्रेट किया.
3/7
एक तस्वीर में महेश भट्ट अपने बेटे राहुल भट्ट और बेटी शाहीन भट्ट के साथ बैठे नजर आए. सभी ने एक साथ मुस्कुराते हुए पोज दिए.
एक तस्वीर में महेश भट्ट अपने बेटे राहुल भट्ट और बेटी शाहीन भट्ट के साथ बैठे नजर आए. सभी ने एक साथ मुस्कुराते हुए पोज दिए.
4/7
वहीं एक और फैमिली फोटो में महेश भट्ट पत्नी सोनी राजदान, पूजा भट्ट और राहुल के साथ खड़े नजर आए.
वहीं एक और फैमिली फोटो में महेश भट्ट पत्नी सोनी राजदान, पूजा भट्ट और राहुल के साथ खड़े नजर आए.
5/7
पूजा भट्ट ने भी अपने पिता की एक क्लोज-अप फोटो भी शेयर की, जिसमें वे एक बर्थडे कुकी पकड़े हुए थे जिस पर लिखा था, 'हैप्पी बर्थडे पापा.'
पूजा भट्ट ने भी अपने पिता की एक क्लोज-अप फोटो भी शेयर की, जिसमें वे एक बर्थडे कुकी पकड़े हुए थे जिस पर लिखा था, 'हैप्पी बर्थडे पापा.'
6/7
हालांकि, महेश भट्ट के बर्थडे सेलिब्रेशन में उनकी बेटी आलिया भट्ट और दामाद रणबीर कपूर नजर नहीं आएं.
हालांकि, महेश भट्ट के बर्थडे सेलिब्रेशन में उनकी बेटी आलिया भट्ट और दामाद रणबीर कपूर नजर नहीं आएं.
7/7
महेश भट्ट के बर्थडे सेलिब्रेशन की ये तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल हो रही हैं. फैंस भी उन्हें बधाई दे रहे हैं.
महेश भट्ट के बर्थडे सेलिब्रेशन की ये तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल हो रही हैं. फैंस भी उन्हें बधाई दे रहे हैं.
Published at : 21 Sep 2026 11:07 AM (IST)
Tags :
Mahesh Bhatt

बॉलीवुड फोटो गैलरी

Sponsored Links by Taboola
Advertisement
Advertisement
ज्वॉइन वॉट्सऐप चैनल
ज्वॉइन टेलिग्राम चैनल
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

मनोरंजन
प्रोड्यूसर्स के पैसों पर ऐश करने वाली एक्ट्रेसेस पर भड़कीं अमीषा पटेल, किस पर साधा निशाना?
प्रोड्यूसर्स के पैसों पर ऐश करने वाली एक्ट्रेसेस पर भड़कीं अमीषा पटेल, किस पर साधा निशाना?
मनोरंजन
संडे को 'हनुमान अंश' की धाकड़ कमाई, 'मिर्जापुर' ने भी किया कमाल, जानें- 'दायरा'-'वाइब' का हाल
संडे को 'हनुमान अंश' की धाकड़ कमाई, जानें- 'दायरा'-'वाइब' का हाल
मनोरंजन
'जेलर 2' में विद्या बालन का दमदार अवतार, 'कांता' के लुक ने मचाई हलचल
'जेलर 2' में विद्या बालन का दमदार अवतार, 'कांता' के लुक ने मचाई हलचल
मनोरंजन
स्टेज पर फूट-फूटकर रोने लगे एड शीरन! फिलिस्तीन विवाद के बाद अपनों ने मोड़ा मुंह
स्टेज पर फूट-फूटकर रोने लगे एड शीरन! फिलिस्तीन विवाद के बाद अपनों ने मोड़ा मुंह
Advertisement

वीडियोज

Sansani: कैमरे में कैद गुस्से की डरावनी पिक्चर | Gurugram | ABP News
Mumbai BMW Accident: तेज रफ्तार...बेकाबू हुई BMW कार | Ground Report | Breaking News | Maharashtra
Rahul Gandhi Indore Visit: राहुल कांग्रेस को 'कॉमेडी' बना रहे हैं? | PM Modi's mimicry
Rahul Gandhi Indore Visit: राहुल कांग्रेस को 'कॉमेडी' बना रहे हैं? | PM Modi's mimicry | Comedian
The Great AI War: AI ने बदली युद्ध की चाल...रणभूमि में बड़ा बवाल | Houthis | AI Tools | ABP News

फोटो गैलरी

ट्रेडिंग ओपीनियन

एबीपी लाइव
एबीपी लाइव
एआई से सेमीकंडक्टर तक- भविष्य गढ़ रहा उत्तर प्रदेश
Opinion
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
'यूके डेड इकोनॉमी है, वहां से क्या...' CM विजय के UK दौरे पर अन्नामलाई ये क्या बोल गए
'यूके डेड इकोनॉमी है, वहां से क्या...' CM विजय के UK दौरे पर अन्नामलाई ये क्या बोल गए
पंजाब
पंजाब: नशे के खिलाफ जहर खाने वाले जग्गा सिंह की हालत गंभीर, पटियाला शिफ्ट
पंजाब: नशे के खिलाफ जहर खाने वाले जग्गा सिंह की हालत गंभीर, पटियाला शिफ्ट
इंडिया
'नितिन गडकरी का मैं धन्यवाद करता हूं कि...', असदुद्दीन ओवैसी का बड़ा दावा
'नितिन गडकरी का मैं धन्यवाद करता हूं कि...', असदुद्दीन ओवैसी का बड़ा दावा
ओटीटी
'पति पत्नी और पंगा 2' में पत्नी सुरभि संग नजर आएंगे मनोज तिवारी, बेटी रिति बिग बॉस 20 में मचा रहीं धमाल
'पति पत्नी और पंगा 2' में पत्नी संग दिखेंगे मनोज तिवारी, बेटी पहुंची बिग बॉस 20
क्रिकेट
वैभव की इस खतरनाक स्किल को चुराना चाहते हैं सूर्यकुमार? जानकर चौंक जाएंगे
वैभव की इस खतरनाक स्किल को चुराना चाहते हैं सूर्यकुमार? जानकर चौंक जाएंगे
विश्व
पश्चिम एशिया में मचेगी तबाही, अमेरिकी नागरिकों के लिए अलर्ट जारी, जानें एडवाइजरी
पश्चिम एशिया में मचेगी तबाही, अमेरिकी नागरिकों के लिए अलर्ट जारी, जानें एडवाइजरी
बिहार
जमुई में कपल से भीड़ की बदसलूकी, वायरल वीडियो से मचा हड़कंप
जमुई में कपल से भीड़ की बदसलूकी, वायरल वीडियो से मचा हड़कंप
ट्रेंडिंग
दिल्ली बनाम बेंगलुरु पर आपस में भिड़ा कपल, बताया- कौन है बेस्ट?
दिल्ली बनाम बेंगलुरु पर आपस में भिड़ा कपल, बताया- कौन है बेस्ट?
ENT LIVE
Kareena Kapoor के 100 Expressions का राज! Daayra में Meghna Gulzar ने क्यों लगाया था Control?
Kareena Kapoor के 100 Expressions का राज! Daayra में Meghna Gulzar ने क्यों लगाया था Control?
ABP NEWS
एक्टर सिद्धार्थ मल्होत्रा ​​ने एकता कपूर के साथ लालबागचा राजा के दर्शन किए।
एक्टर सिद्धार्थ मल्होत्रा ​​ने एकता कपूर के साथ लालबागचा राजा के दर्शन किए।
ABP NEWS
गणपति के कानों में विश मांग रहे 'चूचा' सलमान ने धक्का मार कर हटाया
गणपति के कानों में विश मांग रहे 'चूचा' सलमान ने धक्का मार कर हटाया
ABP NEWS
गिरफ़्तार होने के बाद आरोपी कल्याण बैसला अपना चेहरा छिपाता रहा।
गिरफ़्तार होने के बाद आरोपी कल्याण बैसला अपना चेहरा छिपाता रहा।
ABP NEWS
गणपति बप्पा के विसर्जन के लिए पहुंचे अनंत अंबानी.
गणपति बप्पा के विसर्जन के लिए पहुंचे अनंत अंबानी.
Embed widget