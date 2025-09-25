हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
महेश बाबू की पत्नी की 10 तस्वीरें, मिस इंडिया रह चुकी है एक्ट्रेस, ग्लैमरस है लुक

By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क  | Updated at : 25 Sep 2025 03:07 PM (IST)
Mahesh Babu Wife 10 Photos: साउथ के स्टार महेश बाबू अपनी फिल्मों की वजह से हर जगह छाए रहते हैं. एक्टर अपनी पर्सनल लाइफ की वजह से सुर्खियों में रहते हैं. आइए आपको उनकी पत्नी के बारे में बताते हैं.

साउथ के स्टार महेश बाबू इन दिनों अपनी फिल्म को लेकर सुर्खियों में बने हुए हैं. महेश बाबू एसएस राजामौली के साथ बिग बजट की फिल्म लेकर आ रहे हैं. लोगों को उनकी पर्सनल लाइफ के बारे में भी जानता होता है. आइए आपको उनकी वाइफ के बारे में बताते हैं.

महेश बाबू और नम्रता शिरोडकर की लव स्टोरी किसी फिल्मी कहानी से कम नहीं हैं.
नम्रता ने शादी के बाद फिल्मों को अलविदा कह दिया था. उन्होंने शादी से पहले कई फिल्मों में काम किया है.
नम्रता शिरोडकर ने साल 1993 में मिल इंडिया का खिताब जीता था. जिसके बाद उन्होंने बॉलीवुड में कदम रखा.
नम्रता की डेब्यू फिल्म जब प्यार किसी से होता है थी. नम्रता ने उसके बाद बॉलीवुड और साउथ की कई फिल्मों में काम किया.
नम्रता लंबे समय तक इंडस्ट्री का हिस्सा नहीं रही थीं. साल 2005 में महेश बाबू से शादी के बाद उन्होंने एक्टिंग को अलविदा कह दिया था.
नम्रता और महेश बाबू के दो बच्चे हैं. शादी के बाद एक्ट्रेस अपनी लाइफ में बिजी हो गईं और अपने बच्चों की परवरिश कर रही हैं.
नम्रता एक्टिंग की दुनिया में एक्टिव नहीं हैं लेकिन वो सोशल मीडिया पर काफी एक्टिव रहती हैं. वो आए दिन फोटोज शेयर करती रहती हैं.
नम्रता अपने ग्लैमरस लुक के लिए जानी जाती हैं. इस फोटो में नम्रता ने बेज कलर के सूट के साथ ब्लैक टॉप कैरी किया हुआ है.
नम्रता का ये बॉस लेडी वाला लुक है. जिसे आप भी कैरी कर सकते हैं.
नम्रता ट्रेडिशनल आउटफिट में भी बहुत प्यारी लगती हैं. ये उनकी मंदिर की फोटो है. येलो कलर के सूट में वो बहुत प्यारी लग रही हैं.
Published at : 25 Sep 2025 03:07 PM (IST)
Mahesh Babu Namrata Shirodkar

Photo Gallery

Embed widget