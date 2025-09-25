एक्सप्लोरर
महेश बाबू की पत्नी की 10 तस्वीरें, मिस इंडिया रह चुकी है एक्ट्रेस, ग्लैमरस है लुक
Mahesh Babu Wife 10 Photos: साउथ के स्टार महेश बाबू अपनी फिल्मों की वजह से हर जगह छाए रहते हैं. एक्टर अपनी पर्सनल लाइफ की वजह से सुर्खियों में रहते हैं. आइए आपको उनकी पत्नी के बारे में बताते हैं.
साउथ के स्टार महेश बाबू इन दिनों अपनी फिल्म को लेकर सुर्खियों में बने हुए हैं. महेश बाबू एसएस राजामौली के साथ बिग बजट की फिल्म लेकर आ रहे हैं. लोगों को उनकी पर्सनल लाइफ के बारे में भी जानता होता है. आइए आपको उनकी वाइफ के बारे में बताते हैं.
1/10
2/10
3/10
4/10
5/10
6/10
7/10
8/10
9/10
10/10
Published at : 25 Sep 2025 03:07 PM (IST)
Tags :Mahesh Babu Namrata Shirodkar
बॉलीवुड
10 Photos
अर्चना पूरन सिंह 10 खूबसूरत तस्वीरें, जवानी के दिनों में गॉर्जियस इतनी कि दिल दे बैठोगे
बॉलीवुड
10 Photos
'बजरंगी भाईजान' की 'मुन्नी' की 10 तस्वीरें, इतनी बड़ी हो गई हैं सलमान खान की हर्षाली
बॉलीवुड
7 Photos
Karwa Chauth 2025: करवा चौथ पर दिखना है चांद सा खूबसूरत, ऐश्वर्या राय का लुक करें फॉलो
बॉलीवुड
8 Photos
करवा चौथ के लिए परफेक्ट रहेगा राशि खन्ना का ये ग्रीन-पिंक लहंगा लुक, लगेंगी बला की खूबसूरत
View More
Advertisement
Advertisement
Advertisement
टॉप हेडलाइंस
इंडिया
'जिनको नेपाल से प्रेम वो नेपाल जाएं', लद्दाख हिंसा के बीच देवेंद्र फडणवीस का प्रदर्शनकारियों को सीधा मैसेज
दिल्ली NCR
ताहिर हुसैन को HC से झटका, IB अधिकारी की हत्या मामले में जमानत याचिका खारिज
इंडिया
बिहार में कौन बनाएगा सरकार, किसका पलड़ा भारी? सामने आया सबसे ताजा सर्वे, चौंका रहे आंकड़े
क्रिकेट
योगराज सिंह ने बेटे युवराज की पत्नी को लेकर दिया शॉकिंग बयान, कहा- मैं आयरिश या इंग्लिश बहू...
Advertisement
मोहन यादवमुख्यमंत्री, मध्य प्रदेश
Opinion