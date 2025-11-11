हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
बिहार चुनाव 2025Ideas of IndiaINDIA AT 2047फोटो गैलरीवेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड फाइंडर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीबॉलीवुड58 की उम्र में भी बेहद फिट दिखती हैं माधुरी दीक्षित, जानिए क्या है एक्ट्रेस की फिटनेस का राज

58 की उम्र में भी बेहद फिट दिखती हैं माधुरी दीक्षित, जानिए क्या है एक्ट्रेस की फिटनेस का राज

Madhuri Dixit Fitness Secret: बॉलीवुड एक्ट्रेस माधुरी दीक्षित 58 साल की उम्र में भी कमाल की खूबसूरत और फिट दिखती हैं. आज हम आपको एक्ट्रेस की खूबसूरती और फिटनेस का राज बता रहे हैं.

By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क  | Updated at : 11 Nov 2025 01:21 PM (IST)
Madhuri Dixit Fitness Secret: बॉलीवुड एक्ट्रेस माधुरी दीक्षित 58 साल की उम्र में भी कमाल की खूबसूरत और फिट दिखती हैं. आज हम आपको एक्ट्रेस की खूबसूरती और फिटनेस का राज बता रहे हैं.

माधुरी दीक्षित बॉलीवुड की बेहद खूबसूरत और टैलेंटेड एक्ट्रेस में से एक हैं. उन्होंने ने अपनी एक्टिंग और खूबसूरती से दर्शकों को दीवाना बनाया हैं. वहीं आज एक्ट्रेस अपनी फिटनेस से भी लोगों को इंस्पायर कर रही हैं. 58 की उम्र में भी एक्ट्रेस बेहद फिट दिखती हैं.

1/7
माधुरी दीक्षित खुद को फिट रखने के लिए कड़ी मेहनत करती हैं.
माधुरी दीक्षित खुद को फिट रखने के लिए कड़ी मेहनत करती हैं.
2/7
दरअसल खुद को फिट और ग्लोइंग रखने के लिए माधुरी हमेशा एक हल्दी डाइट लेती हैं. उनकी डाइट में कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, और हेल्दी फैट्स शामिल होते हैं.
दरअसल खुद को फिट और ग्लोइंग रखने के लिए माधुरी हमेशा एक हल्दी डाइट लेती हैं. उनकी डाइट में कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, और हेल्दी फैट्स शामिल होते हैं.
3/7
सुबह एक्ट्रेस ओट्स और फ्रेश फ्रूट्स खाती हैं. वहीं लंच में माधुरी दाल, रोटी, सब्जी, और सलाद खाना पसंद करती हैं.
सुबह एक्ट्रेस ओट्स और फ्रेश फ्रूट्स खाती हैं. वहीं लंच में माधुरी दाल, रोटी, सब्जी, और सलाद खाना पसंद करती हैं.
4/7
माधुरी डिनर में ज्यादातर सूप या ग्रिल्ड वेजिटेबल्स लेती हैं. इसके अलावा वो स्किन को सुंदर रखने के लिए ढेर सारा पानी पीती हैं.
माधुरी डिनर में ज्यादातर सूप या ग्रिल्ड वेजिटेबल्स लेती हैं. इसके अलावा वो स्किन को सुंदर रखने के लिए ढेर सारा पानी पीती हैं.
5/7
इन सब चीजों के अलावा माधुरी की फिटनेस में उनके डांस का भी बड़ा रोल है. जिससे वो कैलोरी बर्न करती हैं.
इन सब चीजों के अलावा माधुरी की फिटनेस में उनके डांस का भी बड़ा रोल है. जिससे वो कैलोरी बर्न करती हैं.
6/7
एक हेल्दी डाइट के साथ ही माधुरी जिम में भी वर्कआउट करती हैं. इसके साथ ही वो योग भी करती हैं.
एक हेल्दी डाइट के साथ ही माधुरी जिम में भी वर्कआउट करती हैं. इसके साथ ही वो योग भी करती हैं.
7/7
वो स्ट्रेंथ ट्रेनिंग और कार्डियो एक्सरसाइज भी करती हैं. इसी रूटीन के जरिए एक्ट्रेस खुद को मेंटेन रखती हैं.
वो स्ट्रेंथ ट्रेनिंग और कार्डियो एक्सरसाइज भी करती हैं. इसी रूटीन के जरिए एक्ट्रेस खुद को मेंटेन रखती हैं.
Published at : 11 Nov 2025 01:21 PM (IST)
Tags :
Madhuri Dixit

बॉलीवुड फोटो गैलरी

और देखें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement
Advertisement
ज्वॉइन वॉट्सऐप चैनल
ज्वॉइन टेलिग्राम चैनल
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

इंडिया
Delhi Car Blast: कार ब्लास्ट से दहली दिल्ली! मरने वालों की बढ़ी संख्या, 20 से ज्यादा घायल l बड़े अपडेट्स
कार ब्लास्ट से दहली दिल्ली! मरने वालों की बढ़ी संख्या, 20 से ज्यादा घायल l बड़े अपडेट्स
दिल्ली NCR
Delhi Blast: दिल्ली धमाके के असली मास्टरमाइंड हैं ये 4 डॉक्टर? इन किरदारों से समझें दहशत का पूरा खेल
दिल्ली धमाके के असली मास्टरमाइंड हैं ये 4 डॉक्टर? इन किरदारों से समझें दहशत का पूरा खेल
साउथ सिनेमा
Box Office: 'कांतारा चैप्टर 1' ने 40 दिनों में कर डाला पहाड़ जैसा कलेक्शन, जानें- हिंदी या कन्नड़? किस भाषा में की सबसे ज्यादा कमाई?
'कांतारा चैप्टर 1' ने 40 दिनों में कर डाला पहाड़ जैसा कलेक्शन, जानें- किस भाषा में की सबसे ज्यादा कमाई?
क्रिकेट
दिल्ली धमाके के बाद हाई अलर्ट पर कोलकाता, भारत-साउथ अफ्रीका मैच को लेकर बड़ा फैसला, जानिए क्या
दिल्ली धमाके के बाद हाई अलर्ट पर कोलकाता, भारत-साउथ अफ्रीका मैच को लेकर बड़ा फैसला, जानिए क्या
Advertisement
ABP Premium

वीडियोज

Delhi Blast: तस्वीरें रोंगटें खड़े कर देंगी! रिपोर्टर ने समझाई लाल किले धमाके की पूरी इनसाइड स्टोरी
Delhi Red Fort Blast: दिल्ली धमाके को लेकर कर्तव्य भवन में अमित शाह की बड़ी बैठक | Breaking
Delhi Red Fort Blast: जैश के इन 4 आतंकियों की मैदान पर शुरू हुई तलाश | Breaking
Delhi Red Fort Blast: कौन है Doc Umer जिसे लाल किला हादसे का मुख्य अभियुक्त माना जा रहा? | Breaking
Delhi Blast: पुलवामा के उमर से हड़बड़ी में हो गया Lal Quila के पास धमाका? | Breaking | ABP News

फोटो गैलरी

ट्रेडिंग ओपीनियन

राजशेखर त्रिपाठी
राजशेखर त्रिपाठीवरिष्ठ पत्रकार
‘जातिवादी फिक्सिंग’ जब बिहार का मुकद्दर हो तो बदलाव की बयार कैसे बह पाएगी!
Opinion
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
Delhi Car Blast: कार ब्लास्ट से दहली दिल्ली! मरने वालों की बढ़ी संख्या, 20 से ज्यादा घायल l बड़े अपडेट्स
कार ब्लास्ट से दहली दिल्ली! मरने वालों की बढ़ी संख्या, 20 से ज्यादा घायल l बड़े अपडेट्स
दिल्ली NCR
Delhi Blast: दिल्ली धमाके के असली मास्टरमाइंड हैं ये 4 डॉक्टर? इन किरदारों से समझें दहशत का पूरा खेल
दिल्ली धमाके के असली मास्टरमाइंड हैं ये 4 डॉक्टर? इन किरदारों से समझें दहशत का पूरा खेल
साउथ सिनेमा
Box Office: 'कांतारा चैप्टर 1' ने 40 दिनों में कर डाला पहाड़ जैसा कलेक्शन, जानें- हिंदी या कन्नड़? किस भाषा में की सबसे ज्यादा कमाई?
'कांतारा चैप्टर 1' ने 40 दिनों में कर डाला पहाड़ जैसा कलेक्शन, जानें- किस भाषा में की सबसे ज्यादा कमाई?
क्रिकेट
दिल्ली धमाके के बाद हाई अलर्ट पर कोलकाता, भारत-साउथ अफ्रीका मैच को लेकर बड़ा फैसला, जानिए क्या
दिल्ली धमाके के बाद हाई अलर्ट पर कोलकाता, भारत-साउथ अफ्रीका मैच को लेकर बड़ा फैसला, जानिए क्या
इंडिया
Delhi Car Blast: दिल्ली में कार ब्लास्ट के बाद लाल किला तीन दिनों के लिए बंद, ASI ने जारी किया आदेश
Delhi Car Blast: दिल्ली में कार ब्लास्ट के बाद लाल किला तीन दिनों के लिए बंद, ASI ने जारी किया आदेश
शिक्षा
यूपी में  44 हजार से ज्यादा पदों पर भर्ती, जानें कैसे करें OTR और आवेदन फॉर्म भरने की प्रक्रिया
यूपी में  44 हजार से ज्यादा पदों पर भर्ती, जानें कैसे करें OTR और आवेदन फॉर्म भरने की प्रक्रिया
हेल्थ
Heart Attack: घर में अकेले हैं और आ गया हार्ट अटैक? सबसे पहले करें ये काम
घर में अकेले हैं और आ गया हार्ट अटैक? सबसे पहले करें ये काम
फैशन
Special Feature: ऐश्वर्या राय सरकार, स्टाइल और संस्कृति का संगम
ऐश्वर्या राय सरकार: स्टाइल और संस्कृति का संगम
ENT LIVE
अमृत ​​मान इंटरव्यू | चमकने के लिए जन्मे | दिलजीत दोसांझ और सिद्धू मूस वाला | संगीत,और बहुत कुछ
अमृत ​​मान इंटरव्यू | चमकने के लिए जन्मे | दिलजीत दोसांझ और सिद्धू मूस वाला | संगीत,और बहुत कुछ
ENT LIVE
अमृत ​​मान इंटरव्यू | चमकने के लिए जन्मे | दिलजीत दोसांझ और सिद्धू मूस वाला | संगीत, सफलता और बहुत कुछ
अमृत ​​मान इंटरव्यू | चमकने के लिए जन्मे | दिलजीत दोसांझ और सिद्धू मूस वाला | संगीत, सफलता और बहुत कुछ
ENT LIVE
इमरान हाशमी इंटरव्यू | यामी गौतम | हक़ | शाह बानो केस प्रेरित
इमरान हाशमी इंटरव्यू | यामी गौतम | हक़ | शाह बानो केस प्रेरित
ENT LIVE
इमरान हाशमी ने साउथ फिल्मों, अपनी बहुमुखी प्रतिभा और अन्य बातों पर तोड़ी चुप्पी
इमरान हाशमी ने साउथ फिल्मों, अपनी बहुमुखी प्रतिभा और अन्य बातों पर तोड़ी चुप्पी
ENT LIVE
Frankenstein Review: इस साल की सबसे बेहतरीन फिल्म | नेटफ्लिक्स पर फ्रेंकस्टीन
Frankenstein Review: इस साल की सबसे बेहतरीन फिल्म | नेटफ्लिक्स पर फ्रेंकस्टीन
Embed widget