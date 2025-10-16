एक्सप्लोरर
महाकुंभ गर्ल मोनालिसा का ट्रांसफॉर्मेशन देख रश्क कर रहे फैंस, 10 तस्वीरें देख आप भी कहेंगे- 'क्या किस्मत है'
Monalisa Transformation Look: महाकुंभ मेले में माला बेचकर फेमस हुई मोनालिसा अब काफी बदल गई हैं. पहले वो अपनी कजरारी आंखों से वायरल हुईं अब मोनालिसा का ट्रांसफॉर्मेशन फैंस को हैरान कर रहा है.
महाकुंभ मेले ने मोनालिसा भोसले की किस्मत ही बदल दी. मेले में वो माला बेचने गई थीं, लेकिन वहां जाने के बाद वो इतनी वायरल हुईं कि उन्हें फिल् तक ऑफर हो गई. अब मोनालिसा सबकुछ छोड़कर एक्टिंग सीख रही हैं.
Published at : 16 Oct 2025 10:40 PM (IST)
