महाकुंभ गर्ल मोनालिसा का ट्रांसफॉर्मेशन देख रश्क कर रहे फैंस, 10 तस्वीरें देख आप भी कहेंगे- 'क्या किस्मत है'

महाकुंभ गर्ल मोनालिसा का ट्रांसफॉर्मेशन देख रश्क कर रहे फैंस, 10 तस्वीरें देख आप भी कहेंगे- 'क्या किस्मत है'

Monalisa Transformation Look: महाकुंभ मेले में माला बेचकर फेमस हुई मोनालिसा अब काफी बदल गई हैं. पहले वो अपनी कजरारी आंखों से वायरल हुईं अब मोनालिसा का ट्रांसफॉर्मेशन फैंस को हैरान कर रहा है.

By : दरख्शां मुमताज़  | Updated at : 16 Oct 2025 10:40 PM (IST)
Monalisa Transformation Look: महाकुंभ मेले में माला बेचकर फेमस हुई मोनालिसा अब काफी बदल गई हैं. पहले वो अपनी कजरारी आंखों से वायरल हुईं अब मोनालिसा का ट्रांसफॉर्मेशन फैंस को हैरान कर रहा है.

महाकुंभ मेले ने मोनालिसा भोसले की किस्मत ही बदल दी. मेले में वो माला बेचने गई थीं, लेकिन वहां जाने के बाद वो इतनी वायरल हुईं कि उन्हें फिल् तक ऑफर हो गई. अब मोनालिसा सबकुछ छोड़कर एक्टिंग सीख रही हैं.

1/10
कजरारी और खूबसूरत आंखों वाली मोनालिसा को महाकुंभ में माला बेचते पूरी दुनिया ने देखा. अब मोनालिसा एक्टिंग डेब्यू करने जा रही हैं और ऐसे में उनका लुक और ड्रेसिंग सेंस काफी बदल गया है.
कजरारी और खूबसूरत आंखों वाली मोनालिसा को महाकुंभ में माला बेचते पूरी दुनिया ने देखा. अब मोनालिसा एक्टिंग डेब्यू करने जा रही हैं और ऐसे में उनका लुक और ड्रेसिंग सेंस काफी बदल गया है.
2/10
मोनालिसा अब अपने स्टाइल से हर किसी को सरप्राइज भी कर रही हैं. वेस्टर्न हो या देसी, वो हर अवतार में फैंस का दिल जीत रही हैं.
मोनालिसा अब अपने स्टाइल से हर किसी को सरप्राइज भी कर रही हैं. वेस्टर्न हो या देसी, वो हर अवतार में फैंस का दिल जीत रही हैं.
3/10
इस ब्लैक ड्रेस में मोनालिसा काफी स्टनिंग दिख रही हैं. फोटो में उन्हें पूरे कॉन्फिडेंस के साथ पोज देते देखा जा सकता है.
इस ब्लैक ड्रेस में मोनालिसा काफी स्टनिंग दिख रही हैं. फोटो में उन्हें पूरे कॉन्फिडेंस के साथ पोज देते देखा जा सकता है.
4/10
व्हाइट ब्लेजर और मैचिंग ईयररिंग्स पहने मोनालिसा का बॉसी अवतार देखने को मिला. उनके मेकअप और हेयरस्टाइल ने उनका पूरा लुक ही बदल दिया है.
व्हाइट ब्लेजर और मैचिंग ईयररिंग्स पहने मोनालिसा का बॉसी अवतार देखने को मिला. उनके मेकअप और हेयरस्टाइल ने उनका पूरा लुक ही बदल दिया है.
5/10
व्हाइट सूट में तो मोनालिसा किसी अप्सरा सी दिख रही हैं. हैवी झुमके और माथे पर लाल बिंदी उनके लुक में चार चांद लगा रहे हैं.
व्हाइट सूट में तो मोनालिसा किसी अप्सरा सी दिख रही हैं. हैवी झुमके और माथे पर लाल बिंदी उनके लुक में चार चांद लगा रहे हैं.
6/10
अपनी किस्मत बदलने के बाद भी मोनालिसा अपनी कामयाबी की असल वजह को नहीं भूली हैं. कुंभ में माला बेचकर छाईं मोनालिसा अक्सर अपने आउटफिट्स के साथ माला पहने नजर आती हैं.
अपनी किस्मत बदलने के बाद भी मोनालिसा अपनी कामयाबी की असल वजह को नहीं भूली हैं. कुंभ में माला बेचकर छाईं मोनालिसा अक्सर अपने आउटफिट्स के साथ माला पहने नजर आती हैं.
7/10
साड़ी में भी मोनालिसा बला की हसीन दिखती हैं. पिंक साड़ी के साथ मालाएं और चूड़ियां पहने एक्ट्रेस खूब जच रही हैं.
साड़ी में भी मोनालिसा बला की हसीन दिखती हैं. पिंक साड़ी के साथ मालाएं और चूड़ियां पहने एक्ट्रेस खूब जच रही हैं.
8/10
व्हाइट कलर की साड़ी में भी मोनालिसा बेहद खूबसूरत दिख रही हैं. अपने लुक को उन्होंने मैचिंग जूलरी के साथ पूरा किया है.
व्हाइट कलर की साड़ी में भी मोनालिसा बेहद खूबसूरत दिख रही हैं. अपने लुक को उन्होंने मैचिंग जूलरी के साथ पूरा किया है.
9/10
फिल्म डेब्यू से पहले मोनालिसा ब्राइडल लुक के लिए मॉडलिंग भी कर रही हैं. रेड कलर के इस लहंगेऔर हैवी ग्रीन जूलरी में वो बेहद खूबसूरत दिख रही हैं.
फिल्म डेब्यू से पहले मोनालिसा ब्राइडल लुक के लिए मॉडलिंग भी कर रही हैं. रेड कलर के इस लहंगेऔर हैवी ग्रीन जूलरी में वो बेहद खूबसूरत दिख रही हैं.
10/10
इस मल्टीकलर लहंगे में मोनालिसा को पहचानना मुश्किल हो रहा है. उनका मेकअप हो या हेयरस्टाइल, सबकुछ उनपर बहुत अच्छा लग रहा है.
इस मल्टीकलर लहंगे में मोनालिसा को पहचानना मुश्किल हो रहा है. उनका मेकअप हो या हेयरस्टाइल, सबकुछ उनपर बहुत अच्छा लग रहा है.
Published at : 16 Oct 2025 10:40 PM (IST)
Monalisa Mahakumbh Viral Girl Monalisa Bhosale Monalisa Transformation

Embed widget