मोनालिसा की 10 तस्वीरें, पहली फिल्म में ही बॉलीवुड एक्ट्रेसेसज को टक्कर दे रही हैं महाकुंभ की वायरल गर्ल
महाकुंभ 2025 में माला बेचने आई मोनालिसा की जिंदगी इस तरह बदल जाएगी उन्होंने कभी सोचा भी नहीं था.लेकिन, उनके कजरारे नैन नक्श ने दुनिया को अपना दीवाना बना दिया.
मोनालिसा रातों ही रात वायरल हो गई.देखते ही देखते वो सोशल मीडिया सेंसेशन बन गई. लोग उनकी एक झलक देखने के लिए बेताब होने लगे. इसी बीच उनकी किस्मत बदली और एक फिल्म हाथ लग गई.
Published at : 11 Feb 2026 01:57 PM (IST)
पहली फिल्म में बेहद खूसूरत लगीं मोनालिसा, यहां देखें महाकुंभ वायरल गर्ल की 10 तस्वीरें
