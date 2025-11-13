हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
शर्ट, पैंट और आंखों पर काला चश्मा... देसी से मॉडर्न बनीं महाकुंभ गर्ल मोनालिसा, तस्वीरें वायरल

Mahakumbh Girl Monalisa Pics: महाकुंभ गर्ल मोनालिसा के तेवर बदल गए हैं. एक्ट्रेस बनने से पहले वो अब देसी से मॉडर्न बन गई हैं. मोनालिसा का स्टाइलिश लुक सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है.

By : दरख्शां मुमताज़  | Updated at : 13 Nov 2025 11:06 PM (IST)
Mahakumbh Girl Monalisa Pics: महाकुंभ गर्ल मोनालिसा के तेवर बदल गए हैं. एक्ट्रेस बनने से पहले वो अब देसी से मॉडर्न बन गई हैं. मोनालिसा का स्टाइलिश लुक सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है.

महाकुंभ मेले में माला बेचकर वायरल हुई मोनालिसा अब अपनी डेब्यू फिल्म 'द डायरी ऑफ मणिपुर' की तैयारी में जुट गई हैं. इस बीच वो सोशल मीडिया पर भी काफी एक्टिव हैं. हाल ही में मोनालिसा ने फिल्म के सेट से अपनी स्टाइलिश तस्वीरें शेयर की हैं.

मोनालिसा ने इंस्टाग्राम पर अपने मॉडर्न लुक की फोटोज पोस्ट की है.
मोनालिसा ने इंस्टाग्राम पर अपने मॉडर्न लुक की फोटोज पोस्ट की है.
ब्लू कलर की चेक शर्ट और ब्लैक पैंट पहने पहली बार स्टाइलिश लुक देखने को मिला. इस दौरान आंखों पर काला चश्मा लगाए वो काफी स्टनिंग दिख रही थीं.
ब्लू कलर की चेक शर्ट और ब्लैक पैंट पहने पहली बार स्टाइलिश लुक देखने को मिला. इस दौरान आंखों पर काला चश्मा लगाए वो काफी स्टनिंग दिख रही थीं.
कर्ली हेयरस्टाइल और सटल मेकअप के साथ उन्होंने अपना लुक पूरा किया था जिसमें वो काफी प्यारी नजर आ रही थीं.
कर्ली हेयरस्टाइल और सटल मेकअप के साथ उन्होंने अपना लुक पूरा किया था जिसमें वो काफी प्यारी नजर आ रही थीं.
मोनालिसा ने सेट से इंस्टाग्राम स्टोरी पर कुछ वीडियोज भी शेयर किए हैं. इनमें से एक में वो पिंक शर्ट के साथ बेज पैंट पहने दिखाई दे रही हैं.
मोनालिसा ने सेट से इंस्टाग्राम स्टोरी पर कुछ वीडियोज भी शेयर किए हैं. इनमें से एक में वो पिंक शर्ट के साथ बेज पैंट पहने दिखाई दे रही हैं.
मोनालिसा ने इंस्टाग्राम पर रेड कलर की ड्रेस में भी अपनी एक फोटो पोस्ट की है. इसमें वो बहुत खूबसूरत नजर आ रही हैं.
मोनालिसा ने इंस्टाग्राम पर रेड कलर की ड्रेस में भी अपनी एक फोटो पोस्ट की है. इसमें वो बहुत खूबसूरत नजर आ रही हैं.
एक वीडियो में मोनालिसा को टच-अप करवाते भी देखा जा सकता है. ये वीडियोज सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे हैं.
एक वीडियो में मोनालिसा को टच-अप करवाते भी देखा जा सकता है. ये वीडियोज सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे हैं.
दो दिन पहले मोनालिसा ने अपना एक लिपसिंक वीडियो भी शेयर किया था. इसमें भी वो शर्ट पहने नजर आई थीं.
दो दिन पहले मोनालिसा ने अपना एक लिपसिंक वीडियो भी शेयर किया था. इसमें भी वो शर्ट पहने नजर आई थीं.
Published at : 13 Nov 2025 10:46 PM (IST)
Monalisa MAHAKUMBH The Diary Of Manipur Mahakumbh Girl

