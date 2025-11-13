एक्सप्लोरर
शर्ट, पैंट और आंखों पर काला चश्मा... देसी से मॉडर्न बनीं महाकुंभ गर्ल मोनालिसा, तस्वीरें वायरल
Mahakumbh Girl Monalisa Pics: महाकुंभ गर्ल मोनालिसा के तेवर बदल गए हैं. एक्ट्रेस बनने से पहले वो अब देसी से मॉडर्न बन गई हैं. मोनालिसा का स्टाइलिश लुक सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है.
महाकुंभ मेले में माला बेचकर वायरल हुई मोनालिसा अब अपनी डेब्यू फिल्म 'द डायरी ऑफ मणिपुर' की तैयारी में जुट गई हैं. इस बीच वो सोशल मीडिया पर भी काफी एक्टिव हैं. हाल ही में मोनालिसा ने फिल्म के सेट से अपनी स्टाइलिश तस्वीरें शेयर की हैं.
Published at : 13 Nov 2025 10:46 PM (IST)
बॉलीवुड
7 Photos
7 Photos
10 Photos
