हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
फोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047वेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड फाइंडर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीबॉलीवुडजीन्स, टॉप और आंखों पर काला चश्मा, महाकुंभ गर्ल मोनालिसा का स्टाइलिश अवतार, देखें तस्वीरें

जीन्स, टॉप और आंखों पर काला चश्मा, महाकुंभ गर्ल मोनालिसा का स्टाइलिश अवतार, देखें तस्वीरें

Monalisa Bhosle Viral Photos: महाकुंभ गर्ल अक्सर ही किसी न किसी वजह से चर्चा में रहती हैं. हाल ही में उन्होंने इंस्टाग्राम पर अपनी कुछ तस्वीरें शेयर की है जो ट्रेंड कर रहे हैं. आप भी देखिए फोटो.

By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क  | Updated at : 21 Sep 2025 06:26 PM (IST)
Monalisa Bhosle Viral Photos: महाकुंभ गर्ल अक्सर ही किसी न किसी वजह से चर्चा में रहती हैं. हाल ही में उन्होंने इंस्टाग्राम पर अपनी कुछ तस्वीरें शेयर की है जो ट्रेंड कर रहे हैं. आप भी देखिए फोटो.

मोनालिसा भोसले अपनी डेब्यू फिल्म रिलीज होने के पहले से ही चर्चाओं में हैं. अक्सर वो सोशल मीडिया पर अपने जबरदस्त स्टाइल से तारीफें अपने नाम कर लेती हैं. यहां देखिए उनकी लेटेस्ट तस्वीरें.

1/7
महाकुंभ गर्ल मोनालिसा भोसले अक्सर ही अपने लुक्स को लेकर सुर्खियां बटोरती हैं. उनकी खूबसूरती के तो सभी दीवाने हैं और अब एक बार फिर उन्होंने लाइमलाइट अपने नाम कर ली है.
महाकुंभ गर्ल मोनालिसा भोसले अक्सर ही अपने लुक्स को लेकर सुर्खियां बटोरती हैं. उनकी खूबसूरती के तो सभी दीवाने हैं और अब एक बार फिर उन्होंने लाइमलाइट अपने नाम कर ली है.
2/7
हाल ही में हसीना ने इंस्टाग्राम हैंडल पर अपनी कुछ तस्वीरें शेयर की. इसे देखने के बाद एक बार फिर यूजर्स अपना दिल हार बैठे हैं.
हाल ही में हसीना ने इंस्टाग्राम हैंडल पर अपनी कुछ तस्वीरें शेयर की. इसे देखने के बाद एक बार फिर यूजर्स अपना दिल हार बैठे हैं.
3/7
इस बार जीन्स टॉप पहने मोनालिसा का लुक काफी क्लासी लग रहा है. मिनटों में ही उनकी ये तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल हो गई और फैंस जमकर एक्ट्रेस के इस नए लुक पर अपना प्यार बरसा रहे हैं.
इस बार जीन्स टॉप पहने मोनालिसा का लुक काफी क्लासी लग रहा है. मिनटों में ही उनकी ये तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल हो गई और फैंस जमकर एक्ट्रेस के इस नए लुक पर अपना प्यार बरसा रहे हैं.
4/7
वायरल तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि मोनालिसा ने ब्लैक टॉप के साथ व्हाइट जैकेट पेयर किया है. इसके साथ उन्होंने ब्लू डेनिम जींस कैरी की है.
वायरल तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि मोनालिसा ने ब्लैक टॉप के साथ व्हाइट जैकेट पेयर किया है. इसके साथ उन्होंने ब्लू डेनिम जींस कैरी की है.
5/7
अपने आउटफिट को उन्होंने मिनिमल एक्सेसरीज और सनग्लासेज के साथ पूरा किया है. अपने मेकअप को सटल रखते हुए उन्होंने ये लुक कंप्लीट किया है.
अपने आउटफिट को उन्होंने मिनिमल एक्सेसरीज और सनग्लासेज के साथ पूरा किया है. अपने मेकअप को सटल रखते हुए उन्होंने ये लुक कंप्लीट किया है.
6/7
इसके साथ ही हल्की सी मुस्कान के साथ उन्होंने अलग-अलग पोज देकर अपनी कई तस्वीरें फैंस संग शेयर की है. यूजर्स भी मोनालिसा के इस पोस्ट पर लाइक्स और कॉमेंट्स की बारिश कर रहे हैं.
इसके साथ ही हल्की सी मुस्कान के साथ उन्होंने अलग-अलग पोज देकर अपनी कई तस्वीरें फैंस संग शेयर की है. यूजर्स भी मोनालिसा के इस पोस्ट पर लाइक्स और कॉमेंट्स की बारिश कर रहे हैं.
7/7
वर्कफ्रंट पर गौर करें तो मोनालिसा भोसले जल्द ही दो बड़ी फिल्मों में नजर आएंगी. मलयालम फिल्म 'नागम्मा' में एक्ट्रेस साउथ के अभिनेता कैलाश संग स्क्रीन शेयर करेंगे. तो वहीं दूसरी ओर हिंदी फिल्म 'द डायरी ऑफ मणिपुर' में उन्हें राजकुमार राव के भाई अमित राव के ऑपोजिट देखा जाएगा.
वर्कफ्रंट पर गौर करें तो मोनालिसा भोसले जल्द ही दो बड़ी फिल्मों में नजर आएंगी. मलयालम फिल्म 'नागम्मा' में एक्ट्रेस साउथ के अभिनेता कैलाश संग स्क्रीन शेयर करेंगे. तो वहीं दूसरी ओर हिंदी फिल्म 'द डायरी ऑफ मणिपुर' में उन्हें राजकुमार राव के भाई अमित राव के ऑपोजिट देखा जाएगा.
Published at : 21 Sep 2025 06:26 PM (IST)
Tags :
Monalisa Bhosle Diary Of Manipur

बॉलीवुड फोटो गैलरी

और देखें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement
Advertisement
ज्वॉइन वॉट्सऐप चैनल
ज्वॉइन टेलिग्राम चैनल
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

क्रिकेट
BCCI President: दिल्ली का यह क्रिकेटर बन सकता है BCCI का नया अध्यक्ष, 28 सितंबर को लग जाएगी मुहर!
दिल्ली का यह क्रिकेटर बन सकता है BCCI का नया अध्यक्ष, 28 सितंबर को लग जाएगी मुहर!
विश्व
ट्रंप के 'वीजा बम' का भारतीयों ने खोज लिया जुगाड़, H-1B के नियमों में बदलाव का ऐसे निकलेगा तोड़
ट्रंप के 'वीजा बम' का भारतीयों ने खोज लिया जुगाड़, H-1B के नियमों में बदलाव का ऐसे निकलेगा तोड़
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
राजा भैया और भानवी सिंह के विवाद के बीच बेटे शिवराज प्रताप सिंह का आया बयान, जानें क्या कहा?
राजा भैया और भानवी सिंह के विवाद के बीच बेटे शिवराज प्रताप सिंह का आया बयान, जानें क्या कहा?
बॉलीवुड
वाइफ ट्विंकल के लिए अक्षय कुमार ने रखा है कोड वर्ड, वजह जानकर नहीं रूकेगी आपकी हंसी
वाइफ ट्विंकल के लिए अक्षय ने रखा है स्पेशल कोड वर्ड, वजह जानकर नहीं रूकेगी आपकी हंसी
Advertisement
ABP Premium

वीडियोज

जयदीप अहलावत ने बचपन के संघर्ष, सफलता और दोस्ती की यादें ताजा की
Double Bonanza: 11 साल में 25 करोड़ लोग गरीबी से बाहर, Neo Middle Class को Tax और GST में राहत!
GST Reforms: अब सिर्फ 5% और 18% टैक्स स्लैब, रोजमर्रा की चीजें होंगी सस्ती
Poonam Pandey in Ramleela: दिल्ली की लव-कुश रामलीला ने मंदोदरी की भूमिका के लिए कामुक अभिनेत्री को क्यों चुना?
Surya Grahan 2025: 122 साल बाद 15 दिनों में दो ग्रहण, दुनिया पर क्या होगा असर? | Solar eclipse

फोटो गैलरी

ट्रेडिंग ओपीनियन

मोहन यादव
मोहन यादवमुख्यमंत्री, मध्य प्रदेश
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी : स्वदेशी का संकल्प और राष्ट्र निर्माण के प्रेरक
Opinion
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
क्रिकेट
BCCI President: दिल्ली का यह क्रिकेटर बन सकता है BCCI का नया अध्यक्ष, 28 सितंबर को लग जाएगी मुहर!
दिल्ली का यह क्रिकेटर बन सकता है BCCI का नया अध्यक्ष, 28 सितंबर को लग जाएगी मुहर!
विश्व
ट्रंप के 'वीजा बम' का भारतीयों ने खोज लिया जुगाड़, H-1B के नियमों में बदलाव का ऐसे निकलेगा तोड़
ट्रंप के 'वीजा बम' का भारतीयों ने खोज लिया जुगाड़, H-1B के नियमों में बदलाव का ऐसे निकलेगा तोड़
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
राजा भैया और भानवी सिंह के विवाद के बीच बेटे शिवराज प्रताप सिंह का आया बयान, जानें क्या कहा?
राजा भैया और भानवी सिंह के विवाद के बीच बेटे शिवराज प्रताप सिंह का आया बयान, जानें क्या कहा?
बॉलीवुड
वाइफ ट्विंकल के लिए अक्षय कुमार ने रखा है कोड वर्ड, वजह जानकर नहीं रूकेगी आपकी हंसी
वाइफ ट्विंकल के लिए अक्षय ने रखा है स्पेशल कोड वर्ड, वजह जानकर नहीं रूकेगी आपकी हंसी
ऑटो
एक नए अवतार में लॉन्च होने जा रही Tata Nexon, जानिए पहले से कितनी बदल जाएगी?
एक नए अवतार में लॉन्च होने जा रही Tata Nexon, जानिए पहले से कितनी बदल जाएगी?
जनरल नॉलेज
क्या है भारत की मिल्क लाइन, किस राज्य के लोग हजम कर लेते हैं दूध और कहां के नहीं?
क्या है भारत की मिल्क लाइन, किस राज्य के लोग हजम कर लेते हैं दूध और कहां के नहीं?
ट्रेंडिंग
पेंशन लेने की उम्र में टेंशन ले रहे चाचा! बीच सड़क अपनी जवान महबूबा से इश्क फरमाते दिखे अंकल- वीडियो वायरल
पेंशन लेने की उम्र में टेंशन ले रहे चाचा! बीच सड़क अपनी जवान महबूबा से इश्क फरमाते दिखे अंकल- वीडियो वायरल
यूटिलिटी
घर के आसपास भी नहीं दिखेंगे झींगुर, बस इन टिप्स से चले जाएंगे बेहद दूर
घर के आसपास भी नहीं दिखेंगे झींगुर, बस इन टिप्स से चले जाएंगे बेहद दूर
ENT LIVE
Couple Review: बंगाली फिल्म पैसे कैसे आएगी के बाद आपको लोगों का प्यार मिलेगा
Couple Review: बंगाली फिल्म पैसे कैसे आएगी के बाद आपको लोगों का प्यार मिलेगा
ENT LIVE
Vrishbha Teaser Review: मोहनलाल की यह मलयालम फिल्म आपकी दिवाली को और भी धमाकेदार बना देगी
Vrishbha Teaser Review: मोहनलाल की यह मलयालम फिल्म आपकी दिवाली को और भी धमाकेदार बना देगी
ENT LIVE
The Trial Season 2 Review: काजोल और शीबा चड्ढा जैसी एक्ट्रेसेस वेस्टेड हो गईं
The Trial Season 2 Review: काजोल और शीबा चड्ढा जैसी एक्ट्रेसेस वेस्टेड हो गईं
ENT LIVE
प्रसिद्ध गायक जुबीन गर्ग का स्कूबा डाइविंग दुर्घटना में 52 वर्ष की आयु में निधन
प्रसिद्ध गायक जुबीन गर्ग का स्कूबा डाइविंग दुर्घटना में 52 वर्ष की आयु में निधन
ENT LIVE
Ajay Review योगी आदित्यनाथ के बुलडोजर बाबा बनने की जबरदस्त कहानी
Ajay Review योगी आदित्यनाथ के बुलडोजर बाबा बनने की जबरदस्त कहानी
Embed widget