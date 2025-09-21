एक्सप्लोरर
जीन्स, टॉप और आंखों पर काला चश्मा, महाकुंभ गर्ल मोनालिसा का स्टाइलिश अवतार, देखें तस्वीरें
Monalisa Bhosle Viral Photos: महाकुंभ गर्ल अक्सर ही किसी न किसी वजह से चर्चा में रहती हैं. हाल ही में उन्होंने इंस्टाग्राम पर अपनी कुछ तस्वीरें शेयर की है जो ट्रेंड कर रहे हैं. आप भी देखिए फोटो.
मोनालिसा भोसले अपनी डेब्यू फिल्म रिलीज होने के पहले से ही चर्चाओं में हैं. अक्सर वो सोशल मीडिया पर अपने जबरदस्त स्टाइल से तारीफें अपने नाम कर लेती हैं. यहां देखिए उनकी लेटेस्ट तस्वीरें.
1/7
2/7
3/7
4/7
5/7
6/7
7/7
Published at : 21 Sep 2025 06:26 PM (IST)
Tags :Monalisa Bhosle Diary Of Manipur
बॉलीवुड
7 Photos
जीन्स, टॉप और आंखों पर काला चश्मा, महाकुंभ गर्ल मोनालिसा का स्टाइलिश अवतार, देखें तस्वीरें
बॉलीवुड
7 Photos
इस वीकेंड ओटीटी पर यहां देख डालें करीना कपूर ये शानदार फिल्में, बेबो ने दी है कई ब्लॉकबस्टर हिट्स
बॉलीवुड
10 Photos
अक्षय कुमार के बेटे आरव संग नजर आई इस मिस्ट्री गर्ल को जानते हैं आप? 10 फोटोज में देखें खूबसूरती
बॉलीवुड
9 Photos
पत्नी संग दिखे नसीरुद्दीन शाह, स्टाइलिश लुक में पहुंचीं मीरा, ईशान ने डैशिंग अवतार में दिए पोज
बॉलीवुड
7 Photos
कोई पति की बाहों में हुई थीं रोमांटिक, तो किसी ने शर्ट का बटन खोलकर दिखाया बेबी बंप
बॉलीवुड
7 Photos
51 की उम्र में भी बरकरार है ट्विंकल खन्ना का निखार, स्टाइलिश अवतार में जुहू में नजर आईं डीवा
और देखें
Advertisement
Advertisement
Advertisement
टॉप हेडलाइंस
क्रिकेट
दिल्ली का यह क्रिकेटर बन सकता है BCCI का नया अध्यक्ष, 28 सितंबर को लग जाएगी मुहर!
विश्व
ट्रंप के 'वीजा बम' का भारतीयों ने खोज लिया जुगाड़, H-1B के नियमों में बदलाव का ऐसे निकलेगा तोड़
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
राजा भैया और भानवी सिंह के विवाद के बीच बेटे शिवराज प्रताप सिंह का आया बयान, जानें क्या कहा?
बॉलीवुड
वाइफ ट्विंकल के लिए अक्षय ने रखा है स्पेशल कोड वर्ड, वजह जानकर नहीं रूकेगी आपकी हंसी
Advertisement
बॉलीवुड
7 Photos
जीन्स, टॉप और आंखों पर काला चश्मा, महाकुंभ गर्ल मोनालिसा का स्टाइलिश अवतार, देखें तस्वीरें
मोहन यादवमुख्यमंत्री, मध्य प्रदेश
Opinion