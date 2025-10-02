वायरल गर्ल मोनालिसा ने ऐसी तस्वीरें डालीं, सोशल मीडिया पर हो रहीं बातें

हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीबॉलीवुडवायरल गर्ल मोनालिसा ने ऐसी तस्वीरें डालीं, सोशल मीडिया पर हो रहीं बातें

Monalisa Bhosle Photos: मोनालिसा सोशल मीडिया पर काफी एक्टिव हैं .अक्सर ही अपनी खूबसूरती से वो लोगों को दीवाना बनाती हैं. एक्ट्रेस के लेटेस्ट पोस्ट ने भी जीता दिल. हर एक अदा देख आप भी कायल हो जाएंगे

By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क  | Updated at : 02 Oct 2025 05:34 PM (IST)
महाकुंभ गर्ल मोनालिसा भोसले ने अपने सोशल मीडिया हैंडल पर लेटेस्ट तस्वीरे शेयर की हैं. जिसे देख एक बार फिर फैंस अपना दिल हार बैठे हैं. यहां देखिए उनकी खूबसूरती की एक झलक

महाकुंभ गर्ल मोनालिसा भोसले ने एक बार फिर सोशल मीडिया पर सभी का ध्यान अपनी ओर खींचा है. अपनी लेटेस्ट तस्वीरों से उन्होंने अपनी खूबसूरती का जलवा बिखेरा है.
हसीना की सभी तस्वीरें एक से बढ़कर एक हैं. आप भी महाकुंभ गर्ल की इन फोटोज को देख अपने नजरें हटा नहीं पाएंगे. सोशल मीडिया पर एक बार फिर मोनालिसा छा गई हैं.
अलग-अलग आउटफिट और अलग पोज देते हुए उन्होंने अपनी कई तस्वीरें शेयर की हैं. इन पिक्चर्स को यूजर्स का बहुत प्यार भी मिल रहा है.
फोटोज शेयर करने के महज कुछ ही घंटों में वो वायरल हो गईं और लोग भी इन फोटोज पर लाइक्स और कॉमेंट्स की बारिश कर रहे हैं. सच में एक्ट्रेस की ऐसी खूबसूरती देख कोई भी उनपर लट्टू हो जाएगा
इस वायरल पिक्चर में आप देख सकते हैं कि मोनालिसा ने अपना मेकअप बिल्कुल सटल रखा है और सिर्फ अपनी एक खूबसूरत मुस्कान से ही यूजर्स का ध्यान अपनी ओर खींच लिया. ग्लॉसी लिपस्टिक और काजल से उन्होंने अपना ये लुक कंप्लीट किया है.
अपनी खूबसूरत तस्वीरों से तो मोनालिसा सबका मन मोह ही लेती हैं लेकिन अपने प्रोफेशनल लाइफ के वजह से भी एक्ट्रेस चर्चा में रहती हैं. एक म्यूजिक वीडियो में काम करने के बाद उनके पास 2 बड़े प्रोजेक्ट्स लाइनअप हैं.
पहला तो वो बॉलीवुड की फिल्म द डायरी ऑफ मणिपुर में मोनालिसा राजकुमार राव के भाई अमित राव के साथ नजर आएंगी. इसके बाद उन्हें साउथ की फिल्म नागम्मा में देखा जाएगा. हसीना ने दोनों ही प्रोजेक्ट्स की तैयारियां शुरू कर दी हैं.
Published at : 02 Oct 2025 05:34 PM (IST)
Monalisa Bhosle Diary Of Manipur

Photo Gallery

