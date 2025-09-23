हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीबॉलीवुडमहाकुंभ गर्ल मोनालिसा व्हाइट लहंगे में दिखीं 'अप्सरा', तस्वीरें देख कहेंगे- 'हसीन'

महाकुंभ गर्ल मोनालिसा व्हाइट लहंगे में दिखीं 'अप्सरा', तस्वीरें देख कहेंगे- 'हसीन'

Monalisa Bhosle Latest Post: महाकुंभ गर्ल मोनालिसा भोसले की पॉपुलैरिटी डेब्यू फिल्म के पहले ही आसमान छू रही हैं. हाल ही में वो एक इवेंट में पहुंचीं और इसका लुक दर्शकों को बहुत पसंद आ रहा है.

By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क  | Updated at : 23 Sep 2025 11:35 PM (IST)
Monalisa Bhosle Latest Post: महाकुंभ गर्ल मोनालिसा भोसले की पॉपुलैरिटी डेब्यू फिल्म के पहले ही आसमान छू रही हैं. हाल ही में वो एक इवेंट में पहुंचीं और इसका लुक दर्शकों को बहुत पसंद आ रहा है.

मोनालिसा भोसले अक्सर ही सोशल मीडिया पर अपनी खूबसूरत तस्वीरों को लेकर चर्चा में रहती हैं. वो अपने नए लुक्स फैंस के साथ शेयर करती हैं जिन्हें काफी पसंद किया जाता है.

महाकुंभ गर्ल मोनालिसा ने आज अपने फैंस को लेटेस्ट पोस्ट के साथ सरप्राइज दिया है. इन तस्वीरों में एक्ट्रेस व्हाइट कलर के लहंगे में बेहद हसीन लग रही हैं.
महाकुंभ गर्ल मोनालिसा ने आज अपने फैंस को लेटेस्ट पोस्ट के साथ सरप्राइज दिया है. इन तस्वीरों में एक्ट्रेस व्हाइट कलर के लहंगे में बेहद हसीन लग रही हैं.
अदाकारा ने अपनी लेटेस्ट तस्वीरें इंस्टाग्राम हैंडल पर शेयर की हैं. जिसे देखकर लग रहा है कि वो किसी इवेंट में शामिल हुई थीं. यहां एक्ट्रेस का गुलदस्तों के साथ शानदार तरीके से स्वागत किया गया.
अदाकारा ने अपनी लेटेस्ट तस्वीरें इंस्टाग्राम हैंडल पर शेयर की हैं. जिसे देखकर लग रहा है कि वो किसी इवेंट में शामिल हुई थीं. यहां एक्ट्रेस का गुलदस्तों के साथ शानदार तरीके से स्वागत किया गया.
इवेंट में महाकुंभ गर्ल बला की खूबसूरत लग रही थीं. वैसे तो उन्होंने अपनी कजरारी आंखों से सभी को दीवाना बना ही लिया है अब दिन ब दिन एक्ट्रेस की खूबसूरती देख फैंस भी अपना दिल हार बैठे हैं.
इवेंट में महाकुंभ गर्ल बला की खूबसूरत लग रही थीं. वैसे तो उन्होंने अपनी कजरारी आंखों से सभी को दीवाना बना ही लिया है अब दिन ब दिन एक्ट्रेस की खूबसूरती देख फैंस भी अपना दिल हार बैठे हैं.
यहां एक्ट्रेस का खास अंदाज से स्वागत किया गया और उन्होंने अपनी मौजूदगी से यहां चार–चांद लगा दी. इस दौरान एक्ट्रेस की आउटफिट, मेकअप और हेयरस्टाइल सभी परफेक्ट थे.
यहां एक्ट्रेस का खास अंदाज से स्वागत किया गया और उन्होंने अपनी मौजूदगी से यहां चार–चांद लगा दी. इस दौरान एक्ट्रेस की आउटफिट, मेकअप और हेयरस्टाइल सभी परफेक्ट थे.
इवेंट में हसीना ने व्हाइट कलर का लहंगा कैरी किया था. इस ट्रेडिशनल ड्रेस में मोनालिसा की खूबसूरती देख उनसे नजरें हटा पाना मुश्किल है. अपने आउटफिट को उनके मैचिंग ज्वेलरी और स्टेटमेंट ईयरिंग के साथ कंप्लीट किया.
इवेंट में हसीना ने व्हाइट कलर का लहंगा कैरी किया था. इस ट्रेडिशनल ड्रेस में मोनालिसा की खूबसूरती देख उनसे नजरें हटा पाना मुश्किल है. अपने आउटफिट को उनके मैचिंग ज्वेलरी और स्टेटमेंट ईयरिंग के साथ कंप्लीट किया.
मोनालिसा ने स्मोकी आई मेकअप किया था जो उनपर बहुत जच रहा है. अपनी प्यारी सी स्माइल से उन्होंने अपनी ही खूबसूरती में चार–चांद लगा दिए. कर्ली बालों में उनका ये नया अंदाज देख फैंस एक बार फिर उनपर लट्टू हो गए हैं
मोनालिसा ने स्मोकी आई मेकअप किया था जो उनपर बहुत जच रहा है. अपनी प्यारी सी स्माइल से उन्होंने अपनी ही खूबसूरती में चार–चांद लगा दिए. कर्ली बालों में उनका ये नया अंदाज देख फैंस एक बार फिर उनपर लट्टू हो गए हैं
महाकुंभ गर्ल अपनी डेब्यू के पहली ही स्टारडम का स्वाद चख रही हैं. बता दें, मोनालिसा का एक म्यूजिक वीडियो रिलीज हो गया है. इस प्रोजेक्ट पर भी दर्शकों ने अदाकारा को भर–भर के प्यार दिया था. अब जल्द ही वो 'द डायरी ऑफ मणिपुर' और 'नागम्मा' के जरिए फिल्मी पर्दे पर नजर आएंगी.
महाकुंभ गर्ल अपनी डेब्यू के पहली ही स्टारडम का स्वाद चख रही हैं. बता दें, मोनालिसा का एक म्यूजिक वीडियो रिलीज हो गया है. इस प्रोजेक्ट पर भी दर्शकों ने अदाकारा को भर–भर के प्यार दिया था. अब जल्द ही वो 'द डायरी ऑफ मणिपुर' और 'नागम्मा' के जरिए फिल्मी पर्दे पर नजर आएंगी.
Published at : 23 Sep 2025 11:33 PM (IST)
Monalisa Bhosle Dairy Of Manipur

Photo Gallery

