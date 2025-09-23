महाकुंभ गर्ल मोनालिसा व्हाइट लहंगे में दिखीं 'अप्सरा', तस्वीरें देख कहेंगे- 'हसीन'

महाकुंभ गर्ल अपनी डेब्यू के पहली ही स्टारडम का स्वाद चख रही हैं. बता दें, मोनालिसा का एक म्यूजिक वीडियो रिलीज हो गया है. इस प्रोजेक्ट पर भी दर्शकों ने अदाकारा को भर–भर के प्यार दिया था. अब जल्द ही वो 'द डायरी ऑफ मणिपुर' और 'नागम्मा' के जरिए फिल्मी पर्दे पर नजर आएंगी.