बाप-बेटे दोनो संग स्क्रीन पर रोमांस कर चुकी हैं ये हसीनाएं, लिस्ट में माधुरी से श्रीदेवी तक शामिल

सबसे पहले बात करें माधुरी दीक्षित की. जिन्होंने अपने करियर में सीनियर स्टार विनोद खन्ना के साथ फिल्म दयावान में रोमांस किया और बाद में उनके बेटे अक्षय खन्ना के साथ भी फिल्म मोहब्बत में स्क्रीन शेयर किया था. माधुरी की एक्टिंग और ग्रेस हर जनरेशन के एक्टर्स के साथ फिट बैठती थी. यही वजह है कि उनकी जोड़ी दोनों के साथ पसंद की गई.