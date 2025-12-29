एक्सप्लोरर
बाप-बेटे दोनो संग स्क्रीन पर रोमांस कर चुकी हैं ये हसीनाएं, लिस्ट में माधुरी से श्रीदेवी तक शामिल
On Screen Romance: बॉलीवुड फिल्मों में एक्टर्स का एक-दूसरे के साथ रोमांस करना आम बात हैं लेकिन क्या आपको पता है बॉलीवुड में कई एक्ट्रेसेज ने पर्दे पर पिता और बेटे दोनों के साथ रोमांस किया हैं.
बॉलीवुड में कई ऐसे किस्से हैं जो आज भी चर्चा में रहते हैं. ऐसा ही एक दिलचस्प ट्रेंड रहा है जब कुछ एक्ट्रेसेज ने पर्दे पर पिता और बेटे दोनों के साथ रोमांस किया था. सुनने में भले ही ये थोड़ा अजीब लगे लेकिन उस दौर में कहानी और कास्टिंग के हिसाब से ये बिल्कुल नॉर्मल माना जाता था. इसी कड़ी में माधुरी दीक्षित से लेकर शिल्पा शेट्टी तक इन खूबसूरत एक्ट्रेसेज के नाम सामने आते हैं. जिन्होंने अलग-अलग जनरेशन के स्टार्स के साथ ऑन-स्क्रीन लव स्टोरी दिखाई.
1/8
2/8
Published at : 29 Dec 2025 02:13 PM (IST)
बॉलीवुड
7 Photos
'बैटल ऑफ गलवान' के लिए सलमान खान ने वसूली इतनी मोटी रकम, जानिए बाकी स्टारकास्ट की फीस
बॉलीवुड
8 Photos
बाप-बेटे दोनो संग स्क्रीन पर रोमांस कर चुकी हैं ये हसीनाएं, लिस्ट में माधुरी से श्रीदेवी तक शामिल
बॉलीवुड
8 Photos
'इक्कीस' के लीड एक्टर को मिले चंद लाख, आखिरी फिल्म के लिए धर्मेंद्र ने ली थी कितनी फीस?
बॉलीवुड
7 Photos
इशिता दत्ता ने सेलिब्रेट किया बेटी वेदा का अन्नप्राशन, बंगाली रिचुअल्स से होस्ट की सेरेमनी
और देखें
Advertisement
Advertisement
Advertisement
टॉप हेडलाइंस
इंडिया
सबसे बड़े भगोड़े! माल्या संग वीडियो डालकर छाती पीट रहा था ललित मोदी, अब आई अक्ल, बोला- 'भारत का...'
पंजाब
Ludhiana: AAP सरपंच पर हमला, उतारी पगड़ी, 7800 रुपए और मुहर भी लूटी, 17 के खिलाफ FIR दर्ज
इंडिया
जेल से रिहा नहीं होगा कुलदीप सेंगर! सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर पीड़िता के वकील की पहली प्रतिक्रिया- 'किसी भी हालत में...'
क्रिकेट
साल 2025 में एक पारी में बाउंड्री से सबसे ज्यादा रन बनाने वाले 5 बल्लेबाज, लिस्ट में भारतीय स्टार खिलाड़ी भी शामिल
Advertisement
बॉलीवुड
7 Photos
'बैटल ऑफ गलवान' के लिए सलमान खान ने वसूली इतनी मोटी रकम, जानिए बाकी स्टारकास्ट की फीस
बॉलीवुड
8 Photos
बाप-बेटे दोनो संग स्क्रीन पर रोमांस कर चुकी हैं ये हसीनाएं, लिस्ट में माधुरी से श्रीदेवी तक शामिल
रवि बिजारनियाडिप्टी डायरेक्टर, DIPR
Opinion