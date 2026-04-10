हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
Assembly Elections 2026Israel Iran Warआईपीएल 2026राशिफलफोटो गैलरीEventsIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीबॉलीवुडपति डॉ नेने के साथ एयरपोर्ट पर स्पॉट हुईं Madhuri Dixit, Bobby Deol का भी डैशिंग लुक वायरल

पति डॉ नेने के साथ एयरपोर्ट पर स्पॉट हुईं Madhuri Dixit, Bobby Deol का भी डैशिंग लुक वायरल

बॉलीवुड एक्ट्रेस माधुरी दीक्षित और एक्टर बॉबी देओल को हाल ही एयरपोर्ट पर स्पॉट किया गया. इस दौरान दोनों कैजुअल लुक में नजर आए.

By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क  | Updated at : 10 Apr 2026 02:59 PM (IST)
बॉलीवुड एक्ट्रेस माधुरी दीक्षित और एक्टर बॉबी देओल को हाल ही एयरपोर्ट पर स्पॉट किया गया. इस दौरान दोनों कैजुअल लुक में नजर आए.

हर रोज कई सेलेब्स को एयरपोर्ट पर स्पॉट किया जाता है. वहीं अब हाल ही में एक्ट्रेस माधुरी दीक्षित को उनके पति डॉ नेने के साथ एयरपोर्ट पर स्पॉट किया गया. इसके अलावा एक्टर बॉबी देओल का भी डैशिंग अवतार वायरल हो रहा है.

1/8
बॉलीवुड की धक-धक गर्ल माधुरी दीक्षित अक्सर किसी न किसी कारण चर्चा में रहती हैं. एक्ट्रेस को हाल ही में एयरपोर्ट पर स्पॉट किया गया. इस दौरान एक्ट्रेस अपने पति डॉ श्रीराम नेने के साथ नजर आईं.
बॉलीवुड की धक-धक गर्ल माधुरी दीक्षित अक्सर किसी न किसी कारण चर्चा में रहती हैं. एक्ट्रेस को हाल ही में एयरपोर्ट पर स्पॉट किया गया. इस दौरान एक्ट्रेस अपने पति डॉ श्रीराम नेने के साथ नजर आईं.
2/8
माधुरी दीक्षित ने अपने पति पति डॉ नेने के साथ पैप्स को जमकर पोज भी दिए. इस दौरान वो एक्ट्रेस कैजुअल लुक में नजर आईं. उन्होंने अपने कैजुअल और कंफर्टेबल लुक से सबका ध्यान खींचा.
माधुरी दीक्षित ने अपने पति पति डॉ नेने के साथ पैप्स को जमकर पोज भी दिए. इस दौरान वो एक्ट्रेस कैजुअल लुक में नजर आईं. उन्होंने अपने कैजुअल और कंफर्टेबल लुक से सबका ध्यान खींचा.
Published at : 10 Apr 2026 02:59 PM (IST)
Tags :
Madhuri Dixit Bobby Deol Dr Nene

बॉलीवुड फोटो गैलरी

और देखें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement
Advertisement
ज्वॉइन वॉट्सऐप चैनल
ज्वॉइन टेलिग्राम चैनल
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

मनोरंजन
OTT पर तहलका मचा रही 1 घंटे 55 मिनट की ये हॉरर फिल्म, IMDb रेटिंग है शानदार, हर सीन में है सस्पेंस
ओटीटी पर तहलका मचा रही 1 घंटे 55 मिनट की ये हॉरर फिल्म, आईएमडीबी रेटिंग है शानदार, हर सीन में है सस्पेंस
मनोरंजन
Rashmika Mandanna से लेकर Nayanthara तक, इन सेलेब्स को मिले बेहद महंगे गिफ्ट
रश्मिका मंदाना से लेकर नयनतारा तक, इन सेलेब्स को मिले बेहद महंगे गिफ्ट
मनोरंजन
Birthday Special: इस एक्ट्रेस ने करियर के पीक पर छोड़ दिया था बॉलीवुड, शादी के लिए अपनाया था इस्लाम
बर्थडे स्पेशल: इस एक्ट्रेस ने करियर के पीक पर छोड़ा बॉलीवुड, शादी के लिए अपनाया इस्लाम
मनोरंजन
रीना दत्ता से तलाक के बाद आमिर खान का हो गया था बुरा हाल, रोज एक बोतल शराब गटक जाते थे एक्टर
रीना दत्ता से तलाक के बाद आमिर खान का हो गया था बुरा हाल, रोज शराब की बोतल गटक जाते थे
Advertisement

वीडियोज

Sansani: सीजफायर पर इजरायल का U-Turn? | Iran US-Israel Ceasefire | Middle East War | Trump
Nitish Kumar के बाद Samrat Choudhary बनेंगे सीएम? | Bihar Politics | BJP | Tejashwi Yadav
Chitra Tripathi: 4 किरदार, 4 रुख… क्या फिर भड़केगी जंग? | Iran Vs US-Israel | Trump
Iran US-Israel Ceasefire: ईरान vs इजरायल...सीजफायर को Netanyahu तोड़ने पर क्यों तुले? | Trump
Sandeep Chaudhary : SIR में हेरा-फेरी...TMC के साथ खेला? | Derek O'Brien |TMC Vs ECI | BJP | Bengal

फोटो गैलरी

ट्रेडिंग ओपीनियन

प्रेम कुमार
प्रेम कुमारJournalist
वो एक गलती जिसने अमेरिका और इजराइल से न सिर्फ 'जीत' छीन ली, बल्कि दानव बना दिया
Opinion
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
US Israel Iran War LIVE: अमेरिका-ईरान के बीच कब तक चलेगा सीजफायर? ईरानी राष्ट्रपति पेजेश्कियान ने बता दिया
LIVE: अमेरिका-ईरान के बीच कब तक चलेगा सीजफायर? ईरानी राष्ट्रपति पेजेश्कियान ने बता दिया
बिहार
राज्यसभा सांसद का शपथ लेने के बाद नीतीश कुमार की पहली प्रतिक्रिया, 'पहले हम...'
राज्यसभा सांसद का शपथ लेने के बाद नीतीश कुमार की पहली प्रतिक्रिया, 'पहले हम...'
इंडिया
इस्लामाबाद में इधर जंग रोकने पर बड़ी बैठक, उधर भारत और अमेरिका के बीच हो गई बड़ी डील, जानें क्या है
इस्लामाबाद में इधर जंग रोकने पर बड़ी बैठक, उधर भारत और अमेरिका के बीच हो गई बड़ी डील, जानें क्या है
आईपीएल 2026
IPL 2026: KKR को हराकर LSG ने 'प्वाइंट टेबल' में लगाई छलांग, ऑरेंज और पर्पल कैप किसके पास?
IPL 2026: KKR को हराकर LSG ने 'प्वाइंट टेबल' में लगाई छलांग, ऑरेंज और पर्पल कैप किसके पास?
टेलीविजन
'आप हमसे पूछ तो लेते', IVF की खबरों पर अपनी तस्वीर देख भड़के दिव्यांका त्रिपाठी-विवेक दहिया
'आप हमसे पूछ तो लेते', IVF की खबरों पर अपनी तस्वीर देख भड़के दिव्यांका त्रिपाठी-विवेक दहिया
बिहार
Explained: सरप्राइज नेता चुनकर खेला करेगी BJP! बिहार CM की रेस में सम्राट, मंगल पांडे समेत 5 बड़े नामों का क्या होगा?
सरप्राइज नेता चुनकर खेला करेगी BJP! बिहार CM की रेस में 5 बड़े नामों का क्या होगा?
हेल्थ
Fatty Liver Disease: क्या बिना शराब पिए डैमेज हो सकता है लिवर, जानें आपकी रोजाना की कौन-सी गलतियां पड़ रहीं भारी?
क्या बिना शराब पिए डैमेज हो सकता है लिवर, जानें आपकी रोजाना की कौन-सी गलतियां पड़ रहीं भारी?
ऑटो
दमदार लुक और नए फीचर्स के साथ जल्द आ रही Mahindra Scorpio N 2026, जानें कब तक होगी लॉन्च?
दमदार लुक और नए फीचर्स के साथ जल्द आ रही Mahindra Scorpio N 2026, जानें कब तक होगी लॉन्च?
ENT LIVE
Dacoit: Ek Prem Katha Review: Mrunal Thakur, Adivi Sesh Anurag Kashyap ने दिल जीत लिया
Dacoit: Ek Prem Katha Review: Mrunal Thakur, Adivi Sesh Anurag Kashyap ने दिल जीत लिया
ENT LIVE
समय रैना का धमाकेदार comeback: “Still Alive” video में Balraj, Ranveer Allahbadia और India’s Got Talent controversy पर खुलासा
समय रैना का धमाकेदार comeback: “Still Alive” video में Balraj, Ranveer Allahbadia और India’s Got Talent controversy पर खुलासा
ENT LIVE
समय रैना के ‘Still Alive’ वीडियो पर विवाद, शक्तिमान वाले बयान पर भड़के मुकेश खन्ना
समय रैना के ‘Still Alive’ वीडियो पर विवाद, शक्तिमान वाले बयान पर भड़के मुकेश खन्ना
ENT LIVE
Sampradayini Suppini Suddapoosani Review: बढ़िया Time Pass फिल्म, Next Level Twist के साथ अच्छा Climax
Sampradayini Suppini Suddapoosani Review: बढ़िया Time Pass फिल्म, Next Level Twist के साथ अच्छा Climax
ENT LIVE
अल्लू अर्जुन का फर्स्ट लुक रिवील, AA22xA6 को म‍िला नया टाइटल 'राका'
अल्लू अर्जुन का फर्स्ट लुक रिवील, AA22xA6 को म‍िला नया टाइटल 'राका'
Embed widget