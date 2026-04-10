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पति डॉ नेने के साथ एयरपोर्ट पर स्पॉट हुईं Madhuri Dixit, Bobby Deol का भी डैशिंग लुक वायरल
बॉलीवुड एक्ट्रेस माधुरी दीक्षित और एक्टर बॉबी देओल को हाल ही एयरपोर्ट पर स्पॉट किया गया. इस दौरान दोनों कैजुअल लुक में नजर आए.
हर रोज कई सेलेब्स को एयरपोर्ट पर स्पॉट किया जाता है. वहीं अब हाल ही में एक्ट्रेस माधुरी दीक्षित को उनके पति डॉ नेने के साथ एयरपोर्ट पर स्पॉट किया गया. इसके अलावा एक्टर बॉबी देओल का भी डैशिंग अवतार वायरल हो रहा है.
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Published at : 10 Apr 2026 02:59 PM (IST)
Tags :Madhuri Dixit Bobby Deol Dr Nene
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