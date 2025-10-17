एक्सप्लोरर
माधुरी दीक्षित की शादी की 10 तस्वीरें, 26 साल पहले डॉ नेने से रचाई थी वेडिंग
Madhuri Dixit Wedding 10 Pictures: फिल्मों में रोमांस दिखाने वाली माधुरी दीक्षित की असल जिंदगी की लव स्टोरी भी किसी फिल्म से कम नहीं. तस्वीरों में देखिए, उनकी शादी के खूबसूरत और यादगार पल.
26 साल पहले माधुरी दीक्षित ने डॉक्टर श्रीराम नेने से शादी कर सभी को चौंका दिया था. आइए तस्वीरों में देखते हैं उस यादगार दिन की झलक, जब बॉलीवुड की ये दिवा बनी थीं दुल्हन.
1/10
2/10
3/10
4/10
5/10
6/10
7/10
8/10
9/10
10/10
Published at : 17 Oct 2025 03:28 PM (IST)
Tags :Madhuri Dixit Shriram Madhav Nene
