हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीबॉलीवुडमाधुरी दीक्षित की शादी की 10 तस्वीरें, 26 साल पहले डॉ नेने से रचाई थी वेडिंग

माधुरी दीक्षित की शादी की 10 तस्वीरें, 26 साल पहले डॉ नेने से रचाई थी वेडिंग

Madhuri Dixit Wedding 10 Pictures: फिल्मों में रोमांस दिखाने वाली माधुरी दीक्षित की असल जिंदगी की लव स्टोरी भी किसी फिल्म से कम नहीं. तस्वीरों में देखिए, उनकी शादी के खूबसूरत और यादगार पल.

By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क  | Updated at : 17 Oct 2025 03:28 PM (IST)
Madhuri Dixit Wedding 10 Pictures: फिल्मों में रोमांस दिखाने वाली माधुरी दीक्षित की असल जिंदगी की लव स्टोरी भी किसी फिल्म से कम नहीं. तस्वीरों में देखिए, उनकी शादी के खूबसूरत और यादगार पल.

26 साल पहले माधुरी दीक्षित ने डॉक्टर श्रीराम नेने से शादी कर सभी को चौंका दिया था. आइए तस्वीरों में देखते हैं उस यादगार दिन की झलक, जब बॉलीवुड की ये दिवा बनी थीं दुल्हन.

बॉलीवुड की डांस दीवा माधुरी दीक्षित ने अमेरिका के एक डॉक्टर श्रीराम माधव नेने से 17 अक्टूबर साल 1999 में शादी की थी.
बॉलीवुड की डांस दीवा माधुरी दीक्षित ने अमेरिका के एक डॉक्टर श्रीराम माधव नेने से 17 अक्टूबर साल 1999 में शादी की थी.
वहीं आज एक्ट्रेस अपनी 26 सालगिरह मना रही हैं. इसी खास मौके पर आइए देखते हैं माधुरी की शादी की तस्वीरें.
वहीं आज एक्ट्रेस अपनी 26 सालगिरह मना रही हैं. इसी खास मौके पर आइए देखते हैं माधुरी की शादी की तस्वीरें.
हम आपको माधुरी की वेडिंग एनिवर्सरी पर एक्ट्रेस की शादी की कुछ खास तस्वीरें दिखा रहे हैं. अपनी शादी में दुल्हन बनी हुईं माधुरी बला की खूबसूरत लग रही थीं. उन्होनें ने अपनी शादी में गोल्डन कलर का लहंगा पहना था.
हम आपको माधुरी की वेडिंग एनिवर्सरी पर एक्ट्रेस की शादी की कुछ खास तस्वीरें दिखा रहे हैं. अपनी शादी में दुल्हन बनी हुईं माधुरी बला की खूबसूरत लग रही थीं. उन्होनें ने अपनी शादी में गोल्डन कलर का लहंगा पहना था.
माधुरी की शादी की तस्वीरें में वो काफी खुश नजर आ रही हैं.
माधुरी की शादी की तस्वीरें में वो काफी खुश नजर आ रही हैं.
शादी से लेकर रिसेप्शन तक माधुरी ने लाइट शेड्स के आउटफिट्स पहने थे. गोल्डन लहंगे में माधुरी बला की खूबसूरत लग रही थीं.
शादी से लेकर रिसेप्शन तक माधुरी ने लाइट शेड्स के आउटफिट्स पहने थे. गोल्डन लहंगे में माधुरी बला की खूबसूरत लग रही थीं.
माधुरी ने शादी भले गुपचुप तरीके से की हो लेकिन मुंबई में उन्होंने शानदार रिसेप्शन पार्टी दी थी.
माधुरी ने शादी भले गुपचुप तरीके से की हो लेकिन मुंबई में उन्होंने शानदार रिसेप्शन पार्टी दी थी.
माधुरी के वेडिंग रिसेप्शन में बॉलीवुड की बड़ी-बड़ी हस्तियां पहुंची थीं. पार्टी में नम्रता शिरोडकर से लेकर अमरीश पुरी, अमिताभ बच्चन तक नजर आए थे.
माधुरी के वेडिंग रिसेप्शन में बॉलीवुड की बड़ी-बड़ी हस्तियां पहुंची थीं. पार्टी में नम्रता शिरोडकर से लेकर अमरीश पुरी, अमिताभ बच्चन तक नजर आए थे.
माधुरी के रिसेप्शन पर बोनी कपूर और श्रीदेवी साथ पहुंचे थे, श्रीदेवी के साथ में जाह्नवी कपूर भी थीं.
माधुरी के रिसेप्शन पर बोनी कपूर और श्रीदेवी साथ पहुंचे थे, श्रीदेवी के साथ में जाह्नवी कपूर भी थीं.
माधुरी की लव स्टोरी की बात करें तो उन्होंने डॉ नेने को पहली नजर में ही पसंद कर लिया था.
माधुरी की लव स्टोरी की बात करें तो उन्होंने डॉ नेने को पहली नजर में ही पसंद कर लिया था.
फिर फैमिली की तरफ से बात शुरू हुई और दोनों ने फैमिली और दोस्तों के बीच शादी कर ली थी. करियर की वजह से माधुरी ने अपनी शादी को सीक्रेट रखा था.
फिर फैमिली की तरफ से बात शुरू हुई और दोनों ने फैमिली और दोस्तों के बीच शादी कर ली थी. करियर की वजह से माधुरी ने अपनी शादी को सीक्रेट रखा था.
Published at : 17 Oct 2025 03:28 PM (IST)
Madhuri Dixit Shriram Madhav Nene

Photo Gallery

Embed widget