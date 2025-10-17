हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीबॉलीवुड'थामा' के मेकर्स अगले 3 साल में लाएंगे ये 7 फिल्में, स्त्री 3-भेड़िया 2 के बाद होंगे दो 'महायुद्ध'

'थामा' के मेकर्स अगले 3 साल में लाएंगे ये 7 फिल्में, स्त्री 3-भेड़िया 2 के बाद होंगे दो 'महायुद्ध'

Maddock Upcoming Movies: मैडॉक अपनी हॉरर कॉमेडी यूनिवर्स में अगले तीन सालों में सात नई फिल्मों के साथ दर्शकों के सामने आने वाला है. इनमें भेड़िया 2, स्त्री 3 और महायुद्ध जैसी बड़ी फिल्में शामिल हैं.

By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क  | Updated at : 17 Oct 2025 04:37 PM (IST)
Maddock Upcoming Movies: मैडॉक अपनी हॉरर कॉमेडी यूनिवर्स में अगले तीन सालों में सात नई फिल्मों के साथ दर्शकों के सामने आने वाला है. इनमें भेड़िया 2, स्त्री 3 और महायुद्ध जैसी बड़ी फिल्में शामिल हैं.

मैडॉक फिल्म्स ने अपने एक्शन और थ्रिलिंग स्टोरीलाइन के साथ दर्शकों का दिल जीत रखा है. हाल ही में यह अनाउंसमेंट हुई है कि अगले तीन सालों में इस फ्रेंचाइजी की सात नई फिल्में रिलीज होंगी. यहां जानिए एक एक डिटेल

1/8
आयुष्मान खुराना और रश्मिका मंदाना की फिल्म थामा इस दिवाली पर रिलीज़ होने जा रही है. इस हॉरर-कॉमेडी फिल्म का निर्देशन आदित्य सरपोतदार कर रहे हैं और इसमें नवाजुद्दीन सिद्दीकी भी अहम भूमिका में हैं. फिल्म 21 अक्टूबर 2025 को रिलीज होने वाली है.
आयुष्मान खुराना और रश्मिका मंदाना की फिल्म थामा इस दिवाली पर रिलीज़ होने जा रही है. इस हॉरर-कॉमेडी फिल्म का निर्देशन आदित्य सरपोतदार कर रहे हैं और इसमें नवाजुद्दीन सिद्दीकी भी अहम भूमिका में हैं. फिल्म 21 अक्टूबर 2025 को रिलीज होने वाली है.
2/8
प्रोड्यूसर दिनेश विजान का प्रोडक्शन हाउस मैडॉक फिल्म्स आने वाले 3 साल में बैक-टू-बैक 7 फिल्में रिलीज करने वाले हैं. इनमें से पहली फिल्म है शक्तिशालिनी जो 2026 में रिलीज होगी.
प्रोड्यूसर दिनेश विजान का प्रोडक्शन हाउस मैडॉक फिल्म्स आने वाले 3 साल में बैक-टू-बैक 7 फिल्में रिलीज करने वाले हैं. इनमें से पहली फिल्म है शक्तिशालिनी जो 2026 में रिलीज होगी.
3/8
भेड़िया 2 – यह वरुण धवन की भेड़िया का सीक्वल है जो 14 अगस्त 2026 में रिलीज होगा.
भेड़िया 2 – यह वरुण धवन की भेड़िया का सीक्वल है जो 14 अगस्त 2026 में रिलीज होगा.
4/8
चामुंडा- इसके बाद, 4 दिसंबर 2026 को चामुंडा रिलीज होगी.
चामुंडा- इसके बाद, 4 दिसंबर 2026 को चामुंडा रिलीज होगी.
5/8
स्त्री 3 - यह स्त्री फ्रेंचाइजी का सीक्वल है जो 13 अगस्त, 2027 को सिनेमाघरों में आएगी.
स्त्री 3 - यह स्त्री फ्रेंचाइजी का सीक्वल है जो 13 अगस्त, 2027 को सिनेमाघरों में आएगी.
6/8
मुंज्या 2 – यह मुंज्या का सीक्वल है जिसकी रिलीज डेट 24 दिसंबर, 2027 होगी.
मुंज्या 2 – यह मुंज्या का सीक्वल है जिसकी रिलीज डेट 24 दिसंबर, 2027 होगी.
7/8
पहला महायुद्ध- इस हॉरर कॉमेडी यूनिवर्स की ये फिल्म अवेंजर्स थीम पर हो सकती है जिसे 11 अगस्त, 2028 को रिलीज किया जाएगा.
पहला महायुद्ध- इस हॉरर कॉमेडी यूनिवर्स की ये फिल्म अवेंजर्स थीम पर हो सकती है जिसे 11 अगस्त, 2028 को रिलीज किया जाएगा.
8/8
दूसरा महायुद्ध- यह महायुद्ध 1 फ्रेंचाइजी का सीक्वल होगा जिसे 18 अक्टूबर, 2028 को रिलीज किया जाएगा. इन फिल्मों के साथ दिनेश विजान हॉरर-कॉमेडी और फ्रेश कंटेंट का धमाल अगले तीन सालों में फैंस के सामने पेश करने वाले हैं.
दूसरा महायुद्ध- यह महायुद्ध 1 फ्रेंचाइजी का सीक्वल होगा जिसे 18 अक्टूबर, 2028 को रिलीज किया जाएगा. इन फिल्मों के साथ दिनेश विजान हॉरर-कॉमेडी और फ्रेश कंटेंट का धमाल अगले तीन सालों में फैंस के सामने पेश करने वाले हैं.
Published at : 17 Oct 2025 04:34 PM (IST)
