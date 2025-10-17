एक्सप्लोरर
'थामा' के मेकर्स अगले 3 साल में लाएंगे ये 7 फिल्में, स्त्री 3-भेड़िया 2 के बाद होंगे दो 'महायुद्ध'
Maddock Upcoming Movies: मैडॉक अपनी हॉरर कॉमेडी यूनिवर्स में अगले तीन सालों में सात नई फिल्मों के साथ दर्शकों के सामने आने वाला है. इनमें भेड़िया 2, स्त्री 3 और महायुद्ध जैसी बड़ी फिल्में शामिल हैं.
मैडॉक फिल्म्स ने अपने एक्शन और थ्रिलिंग स्टोरीलाइन के साथ दर्शकों का दिल जीत रखा है. हाल ही में यह अनाउंसमेंट हुई है कि अगले तीन सालों में इस फ्रेंचाइजी की सात नई फिल्में रिलीज होंगी. यहां जानिए एक एक डिटेल
1/8
2/8
3/8
4/8
5/8
6/8
7/8
8/8
Published at : 17 Oct 2025 04:34 PM (IST)
बॉलीवुड
8 Photos
'थामा' के मेकर्स अगले 3 साल में लाएंगे 7 फिल्में, स्त्री 3-भेड़िया 2 के बाद होंगे दो 'महायुद्ध'
बॉलीवुड
7 Photos
करीना -सैफ की पर सबा पटौदी ने लुटाया प्यार, वेडिंग एनिवर्सरी पर शेयर की अनदेखी तस्वीरें
बॉलीवुड
7 Photos
बॉलीवुड के ये सेलेब्स होस्ट करते हैं सबसे शानदार दिवाली पार्टी, खर्च कर देते हैं करोड़ों
बॉलीवुड
7 Photos
मुंबई से लेकर दुबई तक में हैं ऐश्वर्या राय का राज, जानिए कहां-कहां है एक्ट्रेस की प्रॉपर्टी
बॉलीवुड
7 Photos
करोड़ों के मालिक हैं अक्षय कुमार, मुंबई से लेकर कनाडा तक में है प्रॉपर्टी, जान लीजिए फुल डिटेल्स
बॉलीवुड
7 Photos
गोल्डन बनारसी साड़ी में अवॉर्ड लेने पहुंचीं जन्नत जुबैर, लेटेस्ट तस्वीरों से नहीं हटेंगी नजरें
View More
Advertisement
Advertisement
Advertisement
टॉप हेडलाइंस
चुनाव 2025
’20 सालों में बिहार में सबसे बड़े बहुमत से बनेगी NDA सरकार’, सारण में बोले अमित शाह
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
खुशखबरी! दीपावली पर कर्मचारियों और पेंशनर्स को योगी सरकार का गिफ्ट, लिया ये बड़ा फैसला
इंडिया
कॉलेज में छात्रा से रेप, कांड के बाद दूसरे दिन फोन करके बोला आरोपी- गर्भनिरोधक गोलियां चाहिए क्या ?
क्रिकेट
मोहसिन नकवी ने कहां छिपा रखी है एशिया कप ट्रॉफी? टीम इंडिया को कब तक मिल पाएगी; आ गया ताजा अपडेट
Advertisement
बॉलीवुड
8 Photos
'थामा' के मेकर्स अगले 3 साल में लाएंगे 7 फिल्में, स्त्री 3-भेड़िया 2 के बाद होंगे दो 'महायुद्ध'
बॉलीवुड
7 Photos
करीना -सैफ की पर सबा पटौदी ने लुटाया प्यार, वेडिंग एनिवर्सरी पर शेयर की अनदेखी तस्वीरें
मोहन यादवमुख्यमंत्री, मध्य प्रदेश
Opinion