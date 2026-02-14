हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
Valentine's Day 2026: सैयारा से लेकर ला ला लैंड तक, इस वैलेंटाइन अपने पार्टनर के साथ जरूर देखें ये 7 रोमांटिक फिल्में

Valentine's Day 2026: सैयारा से लेकर ला ला लैंड तक, इस वैलेंटाइन अपने पार्टनर के साथ जरूर देखें ये 7 रोमांटिक फिल्में

Valentine Movie: वैलेंटाइन डे पर अगर आप अपने पार्टनर के साथ रोमांटिक फिल्म देखना चाहते हैं तो हम आपके लिए लेकर आए है कुछ बेहतरीन लव स्टोरी. ये सारी फिल्में आप ओटीटी प्लेटफॉर्म्स पर देख सकते हैं.

By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क  | Updated at : 14 Feb 2026 10:05 PM (IST)
Valentine Movie: वैलेंटाइन डे पर अगर आप अपने पार्टनर के साथ रोमांटिक फिल्म देखना चाहते हैं तो हम आपके लिए लेकर आए है कुछ बेहतरीन लव स्टोरी. ये सारी फिल्में आप ओटीटी प्लेटफॉर्म्स पर देख सकते हैं.

वैलेंटाइन डे को हर कपल खास बनाना चाहता है. इसलिए कोई रोमांटिक डेट प्लान कर रहा है तो कोई घर पर ही साथ में समय बिताना चाहता है. ऐसे में एक अच्छी रोमांटिक फिल्म देखने से बेहतर और कुछ नहीं हो सकता. तो आइए जानते हैं कुछ ऐसी फिल्में जिन्हें देखकर आप और आपका पार्टनर इस दिन को स्पेशल बना सकते हैं.

1/8
वैलेंटाइन डे आखिर आ ही गया है और हर कपल अपने-अपने अंदाज में इसे खास बनाने की तैयारी में लगे है. कोई डिनर डेट प्लान कर रहा है कोई लॉन्ग ड्राइव तो कोई बस घर पर ही सुकून से टाइम बिताना चाहता है. लेकिन एक चीज जो लगभग हर वैलेंटाइन प्लान का हिस्सा होती है वो है साथ में एक रोमांटिक फिल्म देखना. सच कहें तो एक अच्छी लव स्टोरी मूड अच्छा करने का काम अपने आप कर देती है. तो अगर आप भी सोच रहे हैं कि आज क्या देखें तो ये लिस्ट आपके काम आने वाली है.
वैलेंटाइन डे आखिर आ ही गया है और हर कपल अपने-अपने अंदाज में इसे खास बनाने की तैयारी में लगे है. कोई डिनर डेट प्लान कर रहा है कोई लॉन्ग ड्राइव तो कोई बस घर पर ही सुकून से टाइम बिताना चाहता है. लेकिन एक चीज जो लगभग हर वैलेंटाइन प्लान का हिस्सा होती है वो है साथ में एक रोमांटिक फिल्म देखना. सच कहें तो एक अच्छी लव स्टोरी मूड अच्छा करने का काम अपने आप कर देती है. तो अगर आप भी सोच रहे हैं कि आज क्या देखें तो ये लिस्ट आपके काम आने वाली है.
2/8
लव एक्चुअली- ये फिल्म अलग-अलग आठ कपल्स की कहानियों को दिखाती है जो अपने-अपने तरीके से प्यार को समझ रहे हैं. कहीं नया प्यार है कहीं पुराना रिश्ता तो कहीं अधूरी फीलिंग्स है. फिल्म में रोमांस के साथ हल्की-फुल्की कॉमेडी भी है जो इसे वैलेंटाइन के लिए परफेक्ट बनाती है. अगर आप इसे देखना चाहते हैं तो ये फिल्म अमेजन प्राइम वीडियो पर उपलब्ध है.
लव एक्चुअली- ये फिल्म अलग-अलग आठ कपल्स की कहानियों को दिखाती है जो अपने-अपने तरीके से प्यार को समझ रहे हैं. कहीं नया प्यार है कहीं पुराना रिश्ता तो कहीं अधूरी फीलिंग्स है. फिल्म में रोमांस के साथ हल्की-फुल्की कॉमेडी भी है जो इसे वैलेंटाइन के लिए परफेक्ट बनाती है. अगर आप इसे देखना चाहते हैं तो ये फिल्म अमेजन प्राइम वीडियो पर उपलब्ध है.
Published at : 14 Feb 2026 10:05 PM (IST)
Aashiqui 2 Saiyaara Love Actually

