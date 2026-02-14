Valentine's Day 2026: सैयारा से लेकर ला ला लैंड तक, इस वैलेंटाइन अपने पार्टनर के साथ जरूर देखें ये 7 रोमांटिक फिल्में

वैलेंटाइन डे आखिर आ ही गया है और हर कपल अपने-अपने अंदाज में इसे खास बनाने की तैयारी में लगे है. कोई डिनर डेट प्लान कर रहा है कोई लॉन्ग ड्राइव तो कोई बस घर पर ही सुकून से टाइम बिताना चाहता है. लेकिन एक चीज जो लगभग हर वैलेंटाइन प्लान का हिस्सा होती है वो है साथ में एक रोमांटिक फिल्म देखना. सच कहें तो एक अच्छी लव स्टोरी मूड अच्छा करने का काम अपने आप कर देती है. तो अगर आप भी सोच रहे हैं कि आज क्या देखें तो ये लिस्ट आपके काम आने वाली है.