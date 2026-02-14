एक्सप्लोरर
Valentine's Day 2026: सैयारा से लेकर ला ला लैंड तक, इस वैलेंटाइन अपने पार्टनर के साथ जरूर देखें ये 7 रोमांटिक फिल्में
Valentine Movie: वैलेंटाइन डे पर अगर आप अपने पार्टनर के साथ रोमांटिक फिल्म देखना चाहते हैं तो हम आपके लिए लेकर आए है कुछ बेहतरीन लव स्टोरी. ये सारी फिल्में आप ओटीटी प्लेटफॉर्म्स पर देख सकते हैं.
वैलेंटाइन डे को हर कपल खास बनाना चाहता है. इसलिए कोई रोमांटिक डेट प्लान कर रहा है तो कोई घर पर ही साथ में समय बिताना चाहता है. ऐसे में एक अच्छी रोमांटिक फिल्म देखने से बेहतर और कुछ नहीं हो सकता. तो आइए जानते हैं कुछ ऐसी फिल्में जिन्हें देखकर आप और आपका पार्टनर इस दिन को स्पेशल बना सकते हैं.
1/8
2/8
Published at : 14 Feb 2026 10:05 PM (IST)
Tags :Aashiqui 2 Saiyaara Love Actually
बॉलीवुड
8 Photos
Valentine's Day 2026: सैयारा से लेकर ला ला लैंड तक, इस वैलेंटाइन अपने पार्टनर के साथ जरूर देखें ये 7 रोमांटिक फिल्में
बॉलीवुड
11 Photos
Valentine's Day 2026: ये हैं बॉलीवुड की टॉप 10 मोस्ट रोमांटिक फिल्में, वैलेंटाइन डे पर पार्टनर संग करें एंजॉय
बॉलीवुड
10 Photos
आलिया भट्ट को छोड़ यहां वैलेंटाइन डे मना रहे हैं रणबीर कपूर, स्टाइलिश अंदाज में आए नजर
बॉलीवुड
7 Photos
वैलेंटाइन डे 2026: नुपुर-स्टेबिन से सामंथा-राज तक, शादी के बाद पहला वेलेंटाइंस डे मना रहे ये कपल
बॉलीवुड
11 Photos
उम्र का फासला दरकिनार कर जब हमसफर बने ये सेलेब्स, लिस्ट में करीना-सैफ से निक-प्रियंका तक शामिल
और देखें
Advertisement
Advertisement
Advertisement
टॉप हेडलाइंस
विश्व
ना F-35 और ना Su-57... इन फाइटर जेट्स की सबसे खतरनाक स्पीड, इनमें से भारत के पास कौन सा?
क्रिकेट
'हम सरेंडर तो नहीं कर सकते', उस्मान तारिक पर बोले सूर्यकुमार यादव; प्रेस कॉन्फ्रेंस में खोला बड़ा राज
महाराष्ट्र
महाराष्ट्र: भारत-पाकिस्तान T20 मैच को लेकर भड़का उद्धव ठाकरे गुट, कहा- 'खून और खेल...'
इंडिया
'राहुल गांधी अपरिपक्व, अर्थव्यवस्था की समझ नहीं', ट्रेड डील पर उठाए सवाल तो भड़के पीयूष गोयल
Advertisement
बॉलीवुड
8 Photos
Valentine's Day 2026: सैयारा से लेकर ला ला लैंड तक, इस वैलेंटाइन अपने पार्टनर के साथ जरूर देखें ये 7 रोमांटिक फिल्में
राजशेखर त्रिपाठीवरिष्ठ पत्रकार
Opinion