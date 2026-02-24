बॉलीवुड की सबसे अत्याचारी सास को जानते हैं आप? दर्द में बीता बचपन, कैंसरसे हुई थी मौत

उनकी एक्टिंग इतनी जबरदस्त थी कि उनका किरदार लोगों के जेहन में हमेशा बस जाता था.छोटे बच्चों से लेकर बड़ों तक उनके नेगेटिव रोल देखकर डर जाते थे. लेकिन असल जिंदगी में ललिता मेहनती और फेमस एक्ट्रेस थीं.