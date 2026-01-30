‘लगे रहो मुन्ना भाई’ से लेकर ‘गांधी’ तक, बापू के सिद्धांतों को नए अंदाज में दिखाती हैं ये फिल्में

शांति, अहिंसा और सबके भले का संदेश लेकर देश भर में शहीद दिवस या सर्वोदय दिवस मनाया जाता है. गांधीजी के जीवन उनके उसूल और सोच ने न सिर्फ भारत को आजादी दिलाने में बड़ी भूमिका नहीं निभाई बल्कि पूरी दुनिया को बिना हिंसा के लड़ने का रास्ता भी दिखाया.