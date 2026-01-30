हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीबॉलीवुड'लगे रहो मुन्ना भाई' से लेकर 'गांधी' तक, बापू के सिद्धांतों को नए अंदाज में दिखाती हैं ये फिल्में

'लगे रहो मुन्ना भाई' से लेकर 'गांधी' तक, बापू के सिद्धांतों को नए अंदाज में दिखाती हैं ये फिल्में

Sarvodaya Diwas: गांधीजी के जीवन और उनके विचारों पर बनी फिल्मों के जरिए अहिंसा का संदेश आज भी लोगों तक पहुंच रहा है. इंडियन सिनेमा ने उनकी जिंदगी को बड़े पर्दे पर दिखाने में कभी कमी नहीं छोड़ी.

By : आईएएनएस  | Updated at : 30 Jan 2026 03:04 PM (IST)
Sarvodaya Diwas: गांधीजी के जीवन और उनके विचारों पर बनी फिल्मों के जरिए अहिंसा का संदेश आज भी लोगों तक पहुंच रहा है. इंडियन सिनेमा ने उनकी जिंदगी को बड़े पर्दे पर दिखाने में कभी कमी नहीं छोड़ी.

जब भी गांधीजी का नाम आता है तो मन में शांति, अहिंसा और सच्चाई की तस्वीर बन जाती है. ये वो विचार हैं जो सिर्फ किताबों तक सीमित नहीं रहे बल्कि इंडियन सिनेमा के जरिए भी लोगों के दिलों तक पहुंचे. अलग-अलग दौर में बनी फिल्मों ने कभी गांधीजी की पूरी जिंदगी दिखाई तो कभी उनके उसूलों को आज की दुनिया से जोड़कर पेश किया. इन फिल्मों के जरिए लोगों को ये एहसास होता है कि गांधीजी के विचार आज भी उतने ही मायने रखते हैं जितने आजादी के वक्त रखते थे.

1/10
शांति, अहिंसा और सबके भले का संदेश लेकर देश भर में शहीद दिवस या सर्वोदय दिवस मनाया जाता है. गांधीजी के जीवन उनके उसूल और सोच ने न सिर्फ भारत को आजादी दिलाने में बड़ी भूमिका नहीं निभाई बल्कि पूरी दुनिया को बिना हिंसा के लड़ने का रास्ता भी दिखाया.
शांति, अहिंसा और सबके भले का संदेश लेकर देश भर में शहीद दिवस या सर्वोदय दिवस मनाया जाता है. गांधीजी के जीवन उनके उसूल और सोच ने न सिर्फ भारत को आजादी दिलाने में बड़ी भूमिका नहीं निभाई बल्कि पूरी दुनिया को बिना हिंसा के लड़ने का रास्ता भी दिखाया.
2/10
इंडियन सिनेमा ने भी गांधीजी के इन विचारों को अलग-अलग तरीकों से बड़े पर्दे पर दिखाया है.कुछ फिल्में सीधे गांधीजी की जिंदगी पर बनी हैं तो कुछ ने उनके विचारों को आज के वक्त से जोड़कर नई तरह से पेश किया है.
इंडियन सिनेमा ने भी गांधीजी के इन विचारों को अलग-अलग तरीकों से बड़े पर्दे पर दिखाया है.कुछ फिल्में सीधे गांधीजी की जिंदगी पर बनी हैं तो कुछ ने उनके विचारों को आज के वक्त से जोड़कर नई तरह से पेश किया है.
राजशेखर त्रिपाठी
राजशेखर त्रिपाठीवरिष्ठ पत्रकार
यूजीसी रेग्युलेशन 2026- मोदी का मंडल और मंदिर दोनों वोट बैंक खतरे में!
Opinion
