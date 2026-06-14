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'लगान' ने पूरे किए 25 साल, टीम ने मनाया जश्न, गर्लफ्रेंड गौरी स्प्रैट संग चमके आमिर खान
25 Years of Lagaan: 'लगान' के 25 साल पूरे होने पर एक खास सेलिब्रेशन हुई, जिसमें आमिर खान और उनकी गर्लफ्रेंड गौरी स्प्रैट की तस्वीरों ने सबका ध्यान खींच लिया. दोनों हाथों में हाथ डाले नजर आए.
आमिर खान की सुपरहिट फिल्म 'लगान' को 25 साल पूरे हो चुके हैं. 12 जून 2001 को रिलीज हुई ये फिल्म आज भी दर्शकों के दिलों में बसी हुई हैं. इसी खास पल को सेलिब्रेट करने के लिए पूरी टीम और स्टारकास्ट ने एक शानदार पार्टी का आयोजन किया, जिसमें सभी का रियूनियन हुआ. इसी बीच जहां आमिर अपनी दोनों पत्नियां किरण राव और रीना दत्ता और बेटी इरा खान के साथ दिखे थे. वहीं अब गर्लफ्रेंड गौरी स्प्रैट संग उनकी तस्वीरें खूब वायरल हो रही हैं, जिसमें दोनों एक दूसरे का हाथ पकड़े दिखाई दिए.
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Published at : 14 Jun 2026 06:38 AM (IST)
Tags :Aamir Khan Lagaan Gauri Spratt
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