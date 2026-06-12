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हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीबॉलीवुड'लगान' के 25 साल, गदगद हुए आमिर खान हुआ ग्रैंड सेलिब्रेशन, दोनों पत्नियों समेत यूं मनाया जश्न

'लगान' के 25 साल, गदगद हुए आमिर खान हुआ ग्रैंड सेलिब्रेशन, दोनों पत्नियों समेत यूं मनाया जश्न

25 Years of Lagaan: आमिर खान की सुपरहिट फिल्म 'लगान' ने 25 साल पूरे कर लिए हैं. इस खास मौके पर फिल्म की स्टारकास्ट और टीम ने जश्न मनाया, जिसकी तस्वीरें खूब वायरल हो रही हैं.

By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क  | Updated at : 12 Jun 2026 09:17 PM (IST)
25 Years of Lagaan: आमिर खान की सुपरहिट फिल्म 'लगान' ने 25 साल पूरे कर लिए हैं. इस खास मौके पर फिल्म की स्टारकास्ट और टीम ने जश्न मनाया, जिसकी तस्वीरें खूब वायरल हो रही हैं.

बॉलीवुड की सबसे यादगार फिल्मों में से एक 'लगान' को रिलीज हुए 25 साल पूरे हो गए हैं. इस खास मौके को सेलिब्रेट करने के लिए एक शानदार पार्टी का आयोजन किया, जिसमें फिल्म की टीम और कई सितारे शामिल हुए. साल 2001 में रिलीज हुई इस फिल्म ने न सिर्फ बॉक्स ऑफिस पर सफलता हासिल की थी, बल्कि ऑस्कर तक भारत का नाम रौशन किया था. अब 25 साल पूरे होने पर एक बार फिर लगान की यादें ताजा हो गई हैं और इसकी स्टारकास्ट चर्चा में आ गई है. इसी बीच आइए पार्टी में शामिल कलाकारों की तस्वीरें देखते हैं.

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इस फोटो में आमिर खान के साथ दयाशंकर पांडे, अखिलेंद्र मिश्रा और शंतनु मोइत्रा जैसे कलाकार मौजूद है.
इस फोटो में आमिर खान के साथ दयाशंकर पांडे, अखिलेंद्र मिश्रा और शंतनु मोइत्रा जैसे कलाकार मौजूद है.
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रमेश तौरानी भी इस पार्टी का हिस्सा बन और वो ब्लू टीशर्ट, डार्क ब्लू पैंट और व्हाइट शूज में नजर आए.
रमेश तौरानी भी इस पार्टी का हिस्सा बन और वो ब्लू टीशर्ट, डार्क ब्लू पैंट और व्हाइट शूज में नजर आए.
Published at : 12 Jun 2026 09:17 PM (IST)
Tags :
Aamir Khan Lagaan

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