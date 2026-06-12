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'लगान' के 25 साल, गदगद हुए आमिर खान हुआ ग्रैंड सेलिब्रेशन, दोनों पत्नियों समेत यूं मनाया जश्न
25 Years of Lagaan: आमिर खान की सुपरहिट फिल्म 'लगान' ने 25 साल पूरे कर लिए हैं. इस खास मौके पर फिल्म की स्टारकास्ट और टीम ने जश्न मनाया, जिसकी तस्वीरें खूब वायरल हो रही हैं.
बॉलीवुड की सबसे यादगार फिल्मों में से एक 'लगान' को रिलीज हुए 25 साल पूरे हो गए हैं. इस खास मौके को सेलिब्रेट करने के लिए एक शानदार पार्टी का आयोजन किया, जिसमें फिल्म की टीम और कई सितारे शामिल हुए. साल 2001 में रिलीज हुई इस फिल्म ने न सिर्फ बॉक्स ऑफिस पर सफलता हासिल की थी, बल्कि ऑस्कर तक भारत का नाम रौशन किया था. अब 25 साल पूरे होने पर एक बार फिर लगान की यादें ताजा हो गई हैं और इसकी स्टारकास्ट चर्चा में आ गई है. इसी बीच आइए पार्टी में शामिल कलाकारों की तस्वीरें देखते हैं.
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Published at : 12 Jun 2026 09:17 PM (IST)
Tags :Aamir Khan Lagaan
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एपी सिंहएडवोकेट
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