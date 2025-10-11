एक्सप्लोरर
कुशा कपिला की 10 फोटोज ने हाई किया इंटरनेट का पारा, लेकिन नेटिजन्स बोले- करीना की कॉपी कर रही
Kusha Kapila Latest Photoshoot : पॉपुलर एक्ट्रेस और कंटेंट क्रिएटर कुशा कपिला ने लेटेस्ट फोटोशूट से इंटरनेट पर तहलका मचा दिया है. हाल ही में उन्होंने साड़ी पहन अपना ग्लैमरस अंदाज सभी को दिखाया है.
कुशा कपिला हमेशा ही अपने स्टाइल और फैशन से सबकी तारीफें अपने नाम कर लेती हैं. हाल ही में उन्होंने अपने लेटेस्ट फोटोशूट से सबको दीवाना बनाया. आप भी यहां देखिए लेटेस्ट तस्वीरें.
1/10
2/10
3/10
4/10
5/10
6/10
7/10
8/10
9/10
10/10
Published at : 11 Oct 2025 06:32 PM (IST)
Tags :Kusha Kapila KAREENA KAPOOR
मनोरंजन
10 Photos
कुशा कपिला की 10 फोटोज ने हाई किया इंटरनेट का पारा, लेकिन नेटिजन्स बोले- करीना की कॉपी कर रही
मनोरंजन
7 Photos
क्या टाइगर श्रॉफ लेते हैं स्टंटमैन या VFX का सहारा? जानें खतरनाक एक्शन सीन्स का सीक्रेट
मनोरंजन
12 Photos
गंगा माई की बेटियां की स्नेहा के आगे बड़ी-बड़ी बॉलीवुड एक्ट्रेसेस हैं फेल, देखें ये 10 तस्वीरें
View More
Advertisement
Advertisement
Advertisement
टॉप हेडलाइंस
इंडिया
'हमने नहीं किया था मना', महिला पत्रकारों की प्रेस कॉन्फ्रेंस में 'नो एंट्री' पर बोले अफगान मंत्री मुतक्की
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
सपा सांसद इकरा हसन के बयान पर हंगामा, हिंदू रक्षा दल ने की नारेबाजी, बढ़ाई गई सुरक्षा
क्रिकेट
मिचेल स्टार्क को रिलीज करेगी दिल्ली कैपिटल्स, यह खूंखार गेंदबाज भी होगा बाहर; लिस्ट में 4 बड़े खिलाड़ी
इंडिया
अमेरिकी राजदूत सर्जियो गोर ने विदेश मंत्री जयशंकर से की मुलाकात, जानें किन मुद्दों पर की बात
Advertisement
मनोरंजन
10 Photos
कुशा कपिला की 10 फोटोज ने हाई किया इंटरनेट का पारा, लेकिन नेटिजन्स बोले- करीना की कॉपी कर रही
मनोरंजन
7 Photos
क्या टाइगर श्रॉफ लेते हैं स्टंटमैन या VFX का सहारा? जानें खतरनाक एक्शन सीन्स का सीक्रेट
मोहन यादवमुख्यमंत्री, मध्य प्रदेश
Opinion