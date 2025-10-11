कुशा कपिला की 10 फोटोज ने हाई किया इंटरनेट का पारा, लेकिन नेटिजन्स बोले- करीना की कॉपी कर रही

सोशल मीडिया पर कुशा कपिला की तगड़ी फैन फॉलोविंग हैं और वो सबसे ज्यादा फॉलो किए जाने वाली इन्फ्लूएंसर की लिस्ट में भी शामिल हैं. इंस्टाग्राम पर हसीना को 4.3 मिलियन लोग फॉलो करते हैं. हसीना भी हमेशा अपने नए अंदाज से अपने फैंस को मुरीद बना ही लेती हैं.