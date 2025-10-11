हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
कुशा कपिला की 10 फोटोज ने हाई किया इंटरनेट का पारा, लेकिन नेटिजन्स बोले- करीना की कॉपी कर रही

कुशा कपिला की 10 फोटोज ने हाई किया इंटरनेट का पारा, लेकिन नेटिजन्स बोले- करीना की कॉपी कर रही

Kusha Kapila Latest Photoshoot : पॉपुलर एक्ट्रेस और कंटेंट क्रिएटर कुशा कपिला ने लेटेस्ट फोटोशूट से इंटरनेट पर तहलका मचा दिया है. हाल ही में उन्होंने साड़ी पहन अपना ग्लैमरस अंदाज सभी को दिखाया है.

By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क  | Updated at : 11 Oct 2025 06:32 PM (IST)
Kusha Kapila Latest Photoshoot : पॉपुलर एक्ट्रेस और कंटेंट क्रिएटर कुशा कपिला ने लेटेस्ट फोटोशूट से इंटरनेट पर तहलका मचा दिया है. हाल ही में उन्होंने साड़ी पहन अपना ग्लैमरस अंदाज सभी को दिखाया है.

कुशा कपिला हमेशा ही अपने स्टाइल और फैशन से सबकी तारीफें अपने नाम कर लेती हैं. हाल ही में उन्होंने अपने लेटेस्ट फोटोशूट से सबको दीवाना बनाया. आप भी यहां देखिए लेटेस्ट तस्वीरें.

1/10
पॉपुलर एक्ट्रेस और कंटेंट क्रिएटर कुशा कपिला हमेशा ही किसी न किसी वजह से चर्चा में रहती हैं. हाल में उन्होंने अपने सिजलिंग अवतार से सबका ध्यान अपनी ओर खींचा है.
पॉपुलर एक्ट्रेस और कंटेंट क्रिएटर कुशा कपिला हमेशा ही किसी न किसी वजह से चर्चा में रहती हैं. हाल में उन्होंने अपने सिजलिंग अवतार से सबका ध्यान अपनी ओर खींचा है.
2/10
कल हसीना ने अपने ऑफिशियल इंस्टाग्राम हैंडल पर अपनी कई तस्वीरें शेयर की थीं. इन सभी तस्वीरों ने इंटरनेट का पारा हाई कर दिया है और कुशा कपिला को देख अपनी नजरें हटा पाना मुश्किल है.
कल हसीना ने अपने ऑफिशियल इंस्टाग्राम हैंडल पर अपनी कई तस्वीरें शेयर की थीं. इन सभी तस्वीरों ने इंटरनेट का पारा हाई कर दिया है और कुशा कपिला को देख अपनी नजरें हटा पाना मुश्किल है.
3/10
फैशन और स्टाइल के मामले में तो वो हमेशा से ही आगे रही हैं. हर बार कुशा कपिला अपने नए लुक्स और नए अंदाज से सबका दिल चुरा ही लेती हैं. इस बार भी उन्होंने कुछ ऐसा ही किया है.
फैशन और स्टाइल के मामले में तो वो हमेशा से ही आगे रही हैं. हर बार कुशा कपिला अपने नए लुक्स और नए अंदाज से सबका दिल चुरा ही लेती हैं. इस बार भी उन्होंने कुछ ऐसा ही किया है.
4/10
वायरल तस्वीरों में उनकी खूबसूरती देखते बनती है. उनका ये ग्लैमरस अंदाज इंटरनेट पर खूब वायरल हो रहा है और लोग एक्ट्रेस की तारीफ करते नहीं थक रहे हैं.
वायरल तस्वीरों में उनकी खूबसूरती देखते बनती है. उनका ये ग्लैमरस अंदाज इंटरनेट पर खूब वायरल हो रहा है और लोग एक्ट्रेस की तारीफ करते नहीं थक रहे हैं.
5/10
लेटेस्ट फोटोशूट में एक्ट्रेस ने टाइगर प्रिंट साड़ी कैरी की है. मैचिंग डीप नेक ब्लाउज के साथ उन्होंने अपना ये लुक कंप्लीट किया है. अपने इस सिजलिंग आउटफिट के साथ हसीना ने अलग-अलग पोज देते हुए तस्वीरें शेयर की हैं.
लेटेस्ट फोटोशूट में एक्ट्रेस ने टाइगर प्रिंट साड़ी कैरी की है. मैचिंग डीप नेक ब्लाउज के साथ उन्होंने अपना ये लुक कंप्लीट किया है. अपने इस सिजलिंग आउटफिट के साथ हसीना ने अलग-अलग पोज देते हुए तस्वीरें शेयर की हैं.
6/10
खुले बालों में उनका ये कातिलाना अंदाज वाकई किसी को भी उनका दीवाना बना देगा. कुशा ने अपने मेकअप को सटल ही रखा है. लाल लिपस्टिक उनकी खूबसूरती को और भी निखार रहा है.
खुले बालों में उनका ये कातिलाना अंदाज वाकई किसी को भी उनका दीवाना बना देगा. कुशा ने अपने मेकअप को सटल ही रखा है. लाल लिपस्टिक उनकी खूबसूरती को और भी निखार रहा है.
7/10
एक्सेसरीज पर गौर करें तो उन्होंने सिर्फ स्टोन ईयरिंग और एक स्टेटमेंट रिंग कैरी किया है. अपनी साड़ी की प्रिंट के साथ उन्होंने अपने नेल आर्ट का डिजाइन भी सेम रखा है. कुशा कपिला के इस लेटेस्ट फोटोशूट पर जमकर लोग अपना प्यार बरसा रहे हैं.
एक्सेसरीज पर गौर करें तो उन्होंने सिर्फ स्टोन ईयरिंग और एक स्टेटमेंट रिंग कैरी किया है. अपनी साड़ी की प्रिंट के साथ उन्होंने अपने नेल आर्ट का डिजाइन भी सेम रखा है. कुशा कपिला के इस लेटेस्ट फोटोशूट पर जमकर लोग अपना प्यार बरसा रहे हैं.
8/10
इसके साथ ही कई यूजर्स ने कहा कि वो बॉलीवुड की बेबो यानी करीना कपूर को कॉपी कर रही हैं. कुशा कपिला के इस लेटेस्ट पोस्ट में ऐसे कई कॉमेंट्स देखे गए जहां यूजर्स ने हसीना को बेबो के साथ कंपेयर किया.
इसके साथ ही कई यूजर्स ने कहा कि वो बॉलीवुड की बेबो यानी करीना कपूर को कॉपी कर रही हैं. कुशा कपिला के इस लेटेस्ट पोस्ट में ऐसे कई कॉमेंट्स देखे गए जहां यूजर्स ने हसीना को बेबो के साथ कंपेयर किया.
9/10
पॉपुलर एक्ट्रेस और सोशल मीडिया इन्फ्लूएंसर कुशा कपिला आज इंटरनेट की सेंसेशन बन चुकी हैं. अपने मेहनत और काबिलियत से उन्होंने अपना अलग मुकाम हासिल किया है और आज वो किसी इंट्रो की भी मोहताज नहीं हैं.
पॉपुलर एक्ट्रेस और सोशल मीडिया इन्फ्लूएंसर कुशा कपिला आज इंटरनेट की सेंसेशन बन चुकी हैं. अपने मेहनत और काबिलियत से उन्होंने अपना अलग मुकाम हासिल किया है और आज वो किसी इंट्रो की भी मोहताज नहीं हैं.
10/10
सोशल मीडिया पर कुशा कपिला की तगड़ी फैन फॉलोविंग हैं और वो सबसे ज्यादा फॉलो किए जाने वाली इन्फ्लूएंसर की लिस्ट में भी शामिल हैं. इंस्टाग्राम पर हसीना को 4.3 मिलियन लोग फॉलो करते हैं. हसीना भी हमेशा अपने नए अंदाज से अपने फैंस को मुरीद बना ही लेती हैं.
सोशल मीडिया पर कुशा कपिला की तगड़ी फैन फॉलोविंग हैं और वो सबसे ज्यादा फॉलो किए जाने वाली इन्फ्लूएंसर की लिस्ट में भी शामिल हैं. इंस्टाग्राम पर हसीना को 4.3 मिलियन लोग फॉलो करते हैं. हसीना भी हमेशा अपने नए अंदाज से अपने फैंस को मुरीद बना ही लेती हैं.
Published at : 11 Oct 2025 06:32 PM (IST)
Kusha Kapila KAREENA KAPOOR

