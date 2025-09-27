एक्सप्लोरर
कुमकुम भाग्य की 'बुलबुल' की 10 तस्वीरें, अब बॉलीवुड-साउथ में मचा रही हैं धूम
Mrunal Thakur 10 Photos: बॉलीवुड से लेकर साउथ इंडस्ट्री तक अपना जलवा बिखेरने वाली मृणाल ठाकुर आज किसी से कम नहीं हैं. छोटे पर्दे से करियर की शुरुआत करके अपनी शानदार एक्टिंग से सभी का दिल जीत लिया है.
टीवी के सुपरहिट शो कुमकुम भाग्य की बुलबुल यानी मृणाल ठाकुर आज किसी पहचान की मोहताज नहीं हैं. छोटे पर्दे से करियर की शुरुआत करने वाली मृणाल ने बॉली वुड से लेकर साउथ इंडस्ट्री तक अपनी शानदार एक्टिंग और खूबसूरती से सभी का दिल जीत लिया है. कभी सीधी-सादी बहू के किरदार से दर्शकों का दिल छू लेने वाली मृणाल अब बड़े पर्दे पर ग्लैमरस अंदाज में छाई रहती हैं. आइए देखते हैं उनकी 10 शानदार तस्वीरें.
1/10
2/10
3/10
4/10
5/10
6/10
7/10
8/10
9/10
10/10
Published at : 27 Sep 2025 12:52 PM (IST)
Tags :Kumkum Bhagya Mrunal Thakur Dacoit
