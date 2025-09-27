हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
कुमकुम भाग्य की 'बुलबुल' की 10 तस्वीरें, अब बॉलीवुड-साउथ में मचा रही हैं धूम

कुमकुम भाग्य की 'बुलबुल' की 10 तस्वीरें, अब बॉलीवुड-साउथ में मचा रही हैं धूम

Mrunal Thakur 10 Photos: बॉलीवुड से लेकर साउथ इंडस्ट्री तक अपना जलवा बिखेरने वाली मृणाल ठाकुर आज किसी से कम नहीं हैं. छोटे पर्दे से करियर की शुरुआत करके अपनी शानदार एक्टिंग से सभी का दिल जीत लिया है.

By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क  | Updated at : 27 Sep 2025 12:53 PM (IST)
Mrunal Thakur 10 Photos: बॉलीवुड से लेकर साउथ इंडस्ट्री तक अपना जलवा बिखेरने वाली मृणाल ठाकुर आज किसी से कम नहीं हैं. छोटे पर्दे से करियर की शुरुआत करके अपनी शानदार एक्टिंग से सभी का दिल जीत लिया है.

टीवी के सुपरहिट शो कुमकुम भाग्य की बुलबुल यानी मृणाल ठाकुर आज किसी पहचान की मोहताज नहीं हैं. छोटे पर्दे से करियर की शुरुआत करने वाली मृणाल ने बॉली वुड से लेकर साउथ इंडस्ट्री तक अपनी शानदार एक्टिंग और खूबसूरती से सभी का दिल जीत लिया है. कभी सीधी-सादी बहू के किरदार से दर्शकों का दिल छू लेने वाली मृणाल अब बड़े पर्दे पर ग्लैमरस अंदाज में छाई रहती हैं. आइए देखते हैं उनकी 10 शानदार तस्वीरें.

1/10
मृणाल ठाकुर ने अपने करियर की शुरूआत टीवी शो 'मुझसे कुछ कहती हैं... ये खामोशियां' 2012 से की थी.
मृणाल ठाकुर ने अपने करियर की शुरूआत टीवी शो 'मुझसे कुछ कहती हैं... ये खामोशियां' 2012 से की थी.
2/10
इसके बाद 'कुमकुम भाग्य' (2014-2016) जैसे टीवी शो में काम किया. 'कुमकुम भाग्य' में बुलबुल के किरदार से उन्हें घर-घर में पहचान मिली.
इसके बाद 'कुमकुम भाग्य' (2014-2016) जैसे टीवी शो में काम किया. 'कुमकुम भाग्य' में बुलबुल के किरदार से उन्हें घर-घर में पहचान मिली.
3/10
2014 में मृणाल ने फिल्मी दुनिया की ओर कदम बढ़ाया और उन्होनें पहली मराठी फिल्म 'विट्टी दांडू' से अपने फिल्मी करियर की शुरुआत की.
2014 में मृणाल ने फिल्मी दुनिया की ओर कदम बढ़ाया और उन्होनें पहली मराठी फिल्म 'विट्टी दांडू' से अपने फिल्मी करियर की शुरुआत की.
4/10
मृणाल ने फिल्म 'लव सोनिया' 2018 से बॉलीवुड में डेब्यू किया और अपनी एक्टिंग से इंडस्ट्री में पहचान बनाई.
मृणाल ने फिल्म 'लव सोनिया' 2018 से बॉलीवुड में डेब्यू किया और अपनी एक्टिंग से इंडस्ट्री में पहचान बनाई.
5/10
इसके अलावा उन्होनें 'सुपर 30' और 'बाटला हाउस' जैसी फिल्मों में लीड रोल निभाया है.
इसके अलावा उन्होनें 'सुपर 30' और 'बाटला हाउस' जैसी फिल्मों में लीड रोल निभाया है.
6/10
बाद में, उन्होंने हिंदी फिल्मों के साथ-साथ तेलुगु सिनेमा में भी अपनी खूब पहचान बनाई है.
बाद में, उन्होंने हिंदी फिल्मों के साथ-साथ तेलुगु सिनेमा में भी अपनी खूब पहचान बनाई है.
7/10
2022 में मृणाल तेलुगु फिल्म 'सीता रामम' में लीड रोल में नजर आई.
2022 में मृणाल तेलुगु फिल्म 'सीता रामम' में लीड रोल में नजर आई.
8/10
और इस फिल्म ने उन्हे बड़ी सफलता दिलाई. इसके लिए मृणाल ने बेस्ट एक्ट्रेस अवॉर्ड भी जीता.
और इस फिल्म ने उन्हे बड़ी सफलता दिलाई. इसके लिए मृणाल ने बेस्ट एक्ट्रेस अवॉर्ड भी जीता.
9/10
इसकेअलावा मृणाल फिल्म 'सन ऑफ सरदार 2'2025 और 'द फैमिली स्टार' में भी नजर आई हैं.
इसकेअलावा मृणाल फिल्म 'सन ऑफ सरदार 2'2025 और 'द फैमिली स्टार' में भी नजर आई हैं.
10/10
मृणाल की आने वाली फिल्म की बात करें तो वो फिल्म 'डकैत'में दिखाई देंगी, ये एक एक्शन-थ्रिलर फिल्म है जिसमें वो एक्टर आदिविशेष के साथ स्क्रीन शेयर करेंगी.
मृणाल की आने वाली फिल्म की बात करें तो वो फिल्म 'डकैत'में दिखाई देंगी, ये एक एक्शन-थ्रिलर फिल्म है जिसमें वो एक्टर आदिविशेष के साथ स्क्रीन शेयर करेंगी.
Published at : 27 Sep 2025 12:52 PM (IST)
Tags :
Kumkum Bhagya Mrunal Thakur Dacoit

Photo Gallery

ENT LIVE
पहलगाम हमले पर दिलजीत ने तोड़ी चुप्पी, कहा- पंजाबी और सरदार कभी भारत विरोधी नहीं हो सकते
पहलगाम हमले पर दिलजीत ने तोड़ी चुप्पी, कहा- पंजाबी और सरदार कभी भारत विरोधी नहीं हो सकते
ENT LIVE
मनीषा रानी के राइज एंड फाल में पहले वाइल्डकार्ड के रूप में शामिल होने की अफवाह
मनीषा रानी के राइज एंड फाल में पहले वाइल्डकार्ड के रूप में शामिल होने की अफवाह
ENT LIVE
नेपो किड्स, आउटसाइडर्स, न्यू बॉलीवुड एरा और तू मेरी पूरी कहानी पर महेश भट्ट और अनु मलिक
नेपो किड्स, आउटसाइडर्स, न्यू बॉलीवुड एरा और तू मेरी पूरी कहानी पर महेश भट्ट और अनु मलिक
ENT LIVE
They Call Him OG Review: पवन कल्याण आउट ओजी, पूरा बॉलीवुड एक तरफ इमरान हाशमी एक तरफ
They Call Him OG Review: पवन कल्याण आउट ओजी, पूरा बॉलीवुड एक तरफ इमरान हाशमी एक तरफ
ENT LIVE
रानी मुखर्जी ने मिसेज चटर्जी वर्सेस नॉर्वे के लिए मुख्य भूमिका में 71वां राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार जीता
रानी मुखर्जी ने मिसेज चटर्जी वर्सेस नॉर्वे के लिए मुख्य भूमिका में 71वां राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार जीता
