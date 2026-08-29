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कुकू कोहली की प्रेयर मीट, अरुणा ईरानी के नहीं रुके आंसू, कटरीना-विक्की कौशल समेत पहुंचे ये सेलेब्स
Kuku Kohli Prayer Meet: बॉलीवुड के फेमस डायरेक्टर कुकू कोहली का 25 अगस्त को निधन हो गया था, जिसके 4 दिन बाद उनकी प्रेयर मीट रखी गई थी, जिसमें अरुणा ईरानी रोते बिलखते देखा गया.
90 के दशक के पॉपुलर डायरेक्टर कुकू कोहली का 25 अगस्त को निधन हो गया था. उनका निधन कार्डियक अरेस्ट की वजह से हुआ था. 26 अगस्त को ओशिवारा श्मशान घाट में उनका अंतिम संस्कार किया गया. उन्होंने 77 साल की उम्र में अंतिम सांस ली. कुकू कोहली के निधन के चार दिन बाद आज यानी कि 29 अगस्त को उनकी प्रेयर मीट रखी गई थी, जिसमें बॉलीवुड के कई सेलेब्स ने अपनी उपस्थिति दर्ज कराई. इस दौरान अरूणा ईरानी रोते बिलखते दिखीं तो कटरीना कैफ और विक्की कौशल समेत कई सेलेब्स ने पहुंचकर श्रद्धांजलि दी.
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Published at : 29 Aug 2026 05:54 PM (IST)
Tags :Kuku Kohli
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सुधा मोदी, सामाजिक कार्यकर्ता और उद्यमी
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