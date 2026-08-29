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हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीबॉलीवुडकुकू कोहली की प्रेयर मीट, अरुणा ईरानी के नहीं रुके आंसू, कटरीना-विक्की कौशल समेत पहुंचे ये सेलेब्स

कुकू कोहली की प्रेयर मीट, अरुणा ईरानी के नहीं रुके आंसू, कटरीना-विक्की कौशल समेत पहुंचे ये सेलेब्स

Kuku Kohli Prayer Meet: बॉलीवुड के फेमस डायरेक्टर कुकू कोहली का 25 अगस्त को निधन हो गया था, जिसके 4 दिन बाद उनकी प्रेयर मीट रखी गई थी, जिसमें अरुणा ईरानी रोते बिलखते देखा गया.

Written By : राहुल यादव  | Updated at : 29 Aug 2026 05:54 PM (IST)
Kuku Kohli Prayer Meet: बॉलीवुड के फेमस डायरेक्टर कुकू कोहली का 25 अगस्त को निधन हो गया था, जिसके 4 दिन बाद उनकी प्रेयर मीट रखी गई थी, जिसमें अरुणा ईरानी रोते बिलखते देखा गया.

90 के दशक के पॉपुलर डायरेक्टर कुकू कोहली का 25 अगस्त को निधन हो गया था. उनका निधन कार्डियक अरेस्ट की वजह से हुआ था. 26 अगस्त को ओशिवारा श्मशान घाट में उनका अंतिम संस्कार किया गया. उन्होंने 77 साल की उम्र में अंतिम सांस ली. कुकू कोहली के निधन के चार दिन बाद आज यानी कि 29 अगस्त को उनकी प्रेयर मीट रखी गई थी, जिसमें बॉलीवुड के कई सेलेब्स ने अपनी उपस्थिति दर्ज कराई. इस दौरान अरूणा ईरानी रोते बिलखते दिखीं तो कटरीना कैफ और विक्की कौशल समेत कई सेलेब्स ने पहुंचकर श्रद्धांजलि दी.

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कुकू कोहली की प्रेयर मीट में अरुणा ईरानी पहुंचीं तो वो परिजनों और दोस्तों को देखकर अपने आंसू रोक नहीं पाईं. इस दौरान वो रोती बिलखती नजर आईं.
कुकू कोहली की प्रेयर मीट में अरुणा ईरानी पहुंचीं तो वो परिजनों और दोस्तों को देखकर अपने आंसू रोक नहीं पाईं. इस दौरान वो रोती बिलखती नजर आईं.
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वहीं, इस प्रेयर मीट में विक्की कौशल और कटरीना कैफ भी पहुंचे. दोनों ने कुकू कोहली को श्रद्धांजलि दी. इस दौरान उनके चेहरे पर मायूसी देखने के लिए मिली.
वहीं, इस प्रेयर मीट में विक्की कौशल और कटरीना कैफ भी पहुंचे. दोनों ने कुकू कोहली को श्रद्धांजलि दी. इस दौरान उनके चेहरे पर मायूसी देखने के लिए मिली.
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शादी और बच्चे के जन्म के बाद कटरीना कैफ की पब्लिक अपीयरेंस कम ही देखने के लिए मिलती है. ऐसे में कटरीना लंबे समय के बाद नजर आई हैं.
शादी और बच्चे के जन्म के बाद कटरीना कैफ की पब्लिक अपीयरेंस कम ही देखने के लिए मिलती है. ऐसे में कटरीना लंबे समय के बाद नजर आई हैं.
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कुकू कोहली की प्रेयर मीट में पूनम ढिल्लों को भी देखा गया. उन्होंने भी पहुंचकर उन्हें श्रद्धांजलि दी.
कुकू कोहली की प्रेयर मीट में पूनम ढिल्लों को भी देखा गया. उन्होंने भी पहुंचकर उन्हें श्रद्धांजलि दी.
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फिल्म 'फूल और कांटे' फेम एक्ट्रेस मधु शाह भी कुकू कोहली की प्रेयर मीट में पहुंचीं. उन्होंने अरुणा ईरानी से मुलाकात की और कुकू को श्रद्धांजलि दी.
फिल्म 'फूल और कांटे' फेम एक्ट्रेस मधु शाह भी कुकू कोहली की प्रेयर मीट में पहुंचीं. उन्होंने अरुणा ईरानी से मुलाकात की और कुकू को श्रद्धांजलि दी.
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जोया अख्तर की मां ने भी कुकू कोहली की प्रेयर मीट में अपनी उपस्थिति दर्ज कराई और उन्हें श्रद्धांजलि दी.
जोया अख्तर की मां ने भी कुकू कोहली की प्रेयर मीट में अपनी उपस्थिति दर्ज कराई और उन्हें श्रद्धांजलि दी.
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विक्की कौशल और कटरीना कैफ के साथ ही सनी कौशल को भी कुकू कोहली की प्रेयर मीट में देखा गया था.
विक्की कौशल और कटरीना कैफ के साथ ही सनी कौशल को भी कुकू कोहली की प्रेयर मीट में देखा गया था.
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'मेला' जैसी फिल्मों में गुज्जर का रोल प्ले कर चुके एक्टर और डायरेक्टर टीनू वर्मा ने भी कुकू कोहली की प्रेयर मीट में पहुंचकर उन्हें श्रद्धांजलि दी.
'मेला' जैसी फिल्मों में गुज्जर का रोल प्ले कर चुके एक्टर और डायरेक्टर टीनू वर्मा ने भी कुकू कोहली की प्रेयर मीट में पहुंचकर उन्हें श्रद्धांजलि दी.
Published at : 29 Aug 2026 05:54 PM (IST)
Tags :
Kuku Kohli

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