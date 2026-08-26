Explainer#ABPGamesमौसमराशिफलफोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोखेलशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीबॉलीवुडविक्की-कैटरीना से रोहित शेट्टी तक, कुकू कोहली के अंतिम दर्शन के लिए पहुंचे सितारे

विक्की-कैटरीना से रोहित शेट्टी तक, कुकू कोहली के अंतिम दर्शन के लिए पहुंचे सितारे

दिग्गज फिल्ममेकर कुकू कोहली अब इस दुनिया में नहीं रहें. कल, 25 अगस्त को हार्ट अटैक से उनका निधन हो गया. ऐसे में आज बॉलीवुड के कई सितारे उनको अंतिम विदाई देने पहुंचे.

Written By : मयूरी सिंह  | Updated at : 26 Aug 2026 01:53 PM (IST)
दिग्गज फिल्ममेकर कुकू कोहली अब इस दुनिया में नहीं रहें. कल, 25 अगस्त को हार्ट अटैक से उनका निधन हो गया. ऐसे में आज बॉलीवुड के कई सितारे उनको अंतिम विदाई देने पहुंचे.

बॉलीवुड के दिग्गज फिल्ममेकर कुकू कोहली का 25 अगस्त को 77 साल की उम्र में निधन हो गया. कुकू कोहली को हार्ट अटैक आया था. उन्होंने मुबंई के कोकिलाबेन हॉस्पिटल में अंतिम सांस ली. वहीं आज फिल्म इंडस्ट्री के कई सितारे उन्हें अंतिम विदाई देने के लिए पहुंचे.

1/9
फिल्ममेकर कुकू कोहली के निधन से पूरी फिल्म इंडस्ट्री शोक में है. सेलेब्स उन्हें श्रद्धांजली दे रहे हैं.
फिल्ममेकर कुकू कोहली के निधन से पूरी फिल्म इंडस्ट्री शोक में है. सेलेब्स उन्हें श्रद्धांजली दे रहे हैं.
2/9
कुकू कोहली के निधन से उनकी पत्नी और एक्ट्रेस अरुणा ईरानी का बुरा हाल है. एक्ट्रेस उनकी अंतिम विदाई के दौरान काफी इमोशनल नजर आईं.
कुकू कोहली के निधन से उनकी पत्नी और एक्ट्रेस अरुणा ईरानी का बुरा हाल है. एक्ट्रेस उनकी अंतिम विदाई के दौरान काफी इमोशनल नजर आईं.
3/9
विक्की कौशल और कैटरीना कैफ भी कुकू कोहली के अंतिम दर्शन में शामिल होने के लिए पहुंचे.
विक्की कौशल और कैटरीना कैफ भी कुकू कोहली के अंतिम दर्शन में शामिल होने के लिए पहुंचे.
4/9
कुकू कोहली के निधन से उनके करीबी दोस्त और फिल्ममेकर अशोक पंडित काफी टूट गए हैं. अंतिम दर्शन के दौरान वो काफी इमोशनल दिखें.
कुकू कोहली के निधन से उनके करीबी दोस्त और फिल्ममेकर अशोक पंडित काफी टूट गए हैं. अंतिम दर्शन के दौरान वो काफी इमोशनल दिखें.
5/9
फिल्ममेकर रोहित शेट्टी भी कुकू कोहली के अंतिम संस्कार में शामिल हुए और उन्हें श्रद्धांजलि दी.
फिल्ममेकर रोहित शेट्टी भी कुकू कोहली के अंतिम संस्कार में शामिल हुए और उन्हें श्रद्धांजलि दी.
6/9
एक्ट्रेस शरवरी वाघ भी कुकू कोहली को अंतिम विदाई देने पहुंची. उनकी ये तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल हैं.
एक्ट्रेस शरवरी वाघ भी कुकू कोहली को अंतिम विदाई देने पहुंची. उनकी ये तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल हैं.
7/9
एक्टर रजा मुराद कुकू कोहली के अंतिम दर्शन करने और उन्हें श्रद्धांजलि देने पहुंचे थे.
एक्टर रजा मुराद कुकू कोहली के अंतिम दर्शन करने और उन्हें श्रद्धांजलि देने पहुंचे थे.
8/9
एक्टर रजत बेदी ने भी कुकू कोहली के अंतिम संस्कार में शामिल होकर उन्हें नम आंखों से अंतिम विदाई दी.
एक्टर रजत बेदी ने भी कुकू कोहली के अंतिम संस्कार में शामिल होकर उन्हें नम आंखों से अंतिम विदाई दी.
9/9
एक्टर करणवीर बोहरा भी कुकू कोहली के अंतिम संस्कार इमोशनल दिखें और उन्हें श्रद्धांजलि दी.
एक्टर करणवीर बोहरा भी कुकू कोहली के अंतिम संस्कार इमोशनल दिखें और उन्हें श्रद्धांजलि दी.
Published at : 26 Aug 2026 01:53 PM (IST)
Tags :
Kuku Kohli

बॉलीवुड फोटो गैलरी

Sponsored Links by Taboola
Advertisement
Advertisement
ज्वॉइन वॉट्सऐप चैनल
ज्वॉइन टेलिग्राम चैनल
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

मनोरंजन
'आपकी बहुत याद आएगी...', कुकू कोहली को याद कर इमोशनल हुए अजय देवगन
अजय देवगन ने कुकू कोहली के निधन पर जताया दुख, लिखा इमोशनल नोट
मनोरंजन
अनुपम खेर और किरण खेर की शादी को 41 साल पूरे, एनिवर्सरी पर एक्टर ने लुटाया प्यार
अनुपम खेर और किरण खेर की शादी को 41 साल पूरे, एनिवर्सरी पर एक्टर ने लुटाया प्यार
मनोरंजन
'इरुमुडी' में रवि तेजा की बेटी बनकर छाईं नक्षत्र सीएम, जानें कौन हैं ये नन्ही एक्ट्रेस
'इरुमुडी' में रवि तेजा की बेटी बनकर छाईं नक्षत्र सीएम, जानें कौन हैं ये नन्ही एक्ट्रेस
मनोरंजन
आ गया 'टॉक्सिक' का फर्स्ट रिव्यू, हर सीन में कमाल लगे यश, कियारा संग जमी केमिस्ट्री
'टॉक्सिक' की जान हैं यश, हर सीन में लगे कमाल, आ गया फर्स्ट रिव्यू
Advertisement

वीडियोज

गर्लफ्रेंड की मोहब्बत पर मौत की स्क्रिप्ट !
कचरे में फेंकी एक्सपायर्ड चॉकलेट, लूटने उमड़ी भीड़!
'ऑल इंडिया पॉलिसी'..रोजगार मांगोगे,मिलेगी लाठी !
Kriti Sanon के रक्षाबंधन ऐड पर भड़कीं Kangana Ranaut
युवाओं की आवाज क्यों नहीं सुन रही सम्राट सरकार? पटना में बवाल!

फोटो गैलरी

ट्रेडिंग ओपीनियन

सुधीर कुमार
सुधीर कुमारएडिटर, वाइल्ड लाइफ टुडे
कौन लिख रहा है स्कूली बच्चों के प्रदर्शन की अदृश्य पटकथा?
Opinion
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
किराना हिल्स में टकराने वाला भारत का ड्रोन कितना ताकतवर, खौफ में था PAK
किराना हिल्स में टकराने वाला भारत का ड्रोन कितना ताकतवर, खौफ में था PAK
बिहार
अनंत सिंह का बड़ा बयान, JDU विधायक बोले- 'हमको PM बनने का मन'
अनंत सिंह का बड़ा बयान, JDU विधायक बोले- 'हमको PM बनने का मन'
क्रिकेट
'वह बेचारा...', पूर्व क्रिकेटर ने जेल में बंद इमरान खान की हेल्थ पर दिया अपडेट
'वह बेचारा', पूर्व क्रिकेटर ने जेल में बंद इमरान खान की हेल्थ पर दिया अपडेट
इंडिया
गैर कानूनी धर्मांतरण पर उम्रकैद, गोवा कैबिनेट की सख्त कानून को मंजूरी
गैर कानूनी धर्मांतरण पर उम्रकैद, गोवा कैबिनेट की सख्त कानून को मंजूरी
बॉलीवुड
आ गया 'टॉक्सिक' का फर्स्ट रिव्यू, हर सीन में कमाल लगे यश, कियारा संग जमी केमिस्ट्री
'टॉक्सिक' की जान हैं यश, हर सीन में लगे कमाल, आ गया फर्स्ट रिव्यू
विश्व
अमेरिकी वीजा अपॉइंटमेंट पर रोक, ट्रंप प्रशासन का बड़ा फैसला
अमेरिकी वीजा अपॉइंटमेंट पर रोक, ट्रंप प्रशासन का बड़ा फैसला
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
'ओपी राजभर पागल हो गए हैं, दवाई की जरूरत' आरक्षण के मुद्दे पर भड़की कांग्रेस
'ओपी राजभर पागल हो गए हैं, दवाई की जरूरत' आरक्षण के मुद्दे पर भड़की कांग्रेस
हेल्थ
H1N1 के ILI और SARI लक्षणों में क्या अंतर? समझेंगे तो नहीं होगी दिक्कत
H1N1 के ILI और SARI लक्षणों में क्या अंतर? समझेंगे तो नहीं होगी दिक्कत
ENT LIVE
Nirahua-Pakhi Hegde के पुराने रिश्ते पर खुलासा, इमोशनल हुईं Pakhi, बोले- ‘उनका हक है’
Nirahua-Pakhi Hegde के पुराने रिश्ते पर खुलासा, इमोशनल हुईं Pakhi, बोले- ‘उनका हक है’
ENT LIVE
Hina Khan ने सुनाया Shah Rukh Khan से पहली मुलाकात का किस्सा, थके SRK ने फिर भी खिंचवाई Photo
Hina Khan ने सुनाया Shah Rukh Khan से पहली मुलाकात का किस्सा, थके SRK ने फिर भी खिंचवाई Photo
ENT LIVE
Bigg Boss 20 में Viewers को मिला 1 वरदान! Riya Tahir और Lovepreet Kaur में होगा मुकाबला
Bigg Boss 20 में Viewers को मिला 1 वरदान! Riya Tahir और Lovepreet Kaur में होगा मुकाबला
ENT LIVE
Salman Khan के 38 Years पर मिलेगा Monster का Teaser? Fans ने दी Boycott की Warning!
Salman Khan के 38 Years पर मिलेगा Monster का Teaser? Fans ने दी Boycott की Warning!
ENT LIVE
Govinda-Sunita के Family Drama पर Krushna Abhishek का बड़ा बयान, बोले- ‘घर की बातें घर में रहनी चाहिए’
Govinda-Sunita के Family Drama पर Krushna Abhishek का बड़ा बयान, बोले- ‘घर की बातें घर में रहनी चाहिए’
Embed widget