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विक्की-कैटरीना से रोहित शेट्टी तक, कुकू कोहली के अंतिम दर्शन के लिए पहुंचे सितारे
दिग्गज फिल्ममेकर कुकू कोहली अब इस दुनिया में नहीं रहें. कल, 25 अगस्त को हार्ट अटैक से उनका निधन हो गया. ऐसे में आज बॉलीवुड के कई सितारे उनको अंतिम विदाई देने पहुंचे.
बॉलीवुड के दिग्गज फिल्ममेकर कुकू कोहली का 25 अगस्त को 77 साल की उम्र में निधन हो गया. कुकू कोहली को हार्ट अटैक आया था. उन्होंने मुबंई के कोकिलाबेन हॉस्पिटल में अंतिम सांस ली. वहीं आज फिल्म इंडस्ट्री के कई सितारे उन्हें अंतिम विदाई देने के लिए पहुंचे.
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Published at : 26 Aug 2026 01:53 PM (IST)
Tags :Kuku Kohli
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