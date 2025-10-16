हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीबॉलीवुड'कुछ कुछ होता है' के सेट से काजोल और शाहरुख खान की रेयर तस्वीरें

'कुछ कुछ होता है' के सेट से काजोल और शाहरुख खान की रेयर तस्वीरें

SRK-Kajol Rare Photos: शाहरुख खान, काजोल और रानी मुखर्जी की फिल्म कुछ कुछ होता है को 27 साल पूरे हो गए हैं. फिल्म के 27 साल पूरे होने पर करण जौहर ने रेयर फोटोज शेयर की हैं.

By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क  | Updated at : 16 Oct 2025 12:07 PM (IST)
SRK-Kajol Rare Photos: शाहरुख खान, काजोल और रानी मुखर्जी की फिल्म कुछ कुछ होता है को 27 साल पूरे हो गए हैं. फिल्म के 27 साल पूरे होने पर करण जौहर ने रेयर फोटोज शेयर की हैं.

करण जौहर के डायरेक्शन में बनीं फिल्म कुछ कुछ होता है सुपरहिट साबित हुई थी. इस फिल्म में काजोल, शाहरुख खान और रानी मुखर्जी ने अपनी एक्टिंग से सभी क इंप्रेस कर दिया था.

कुछ कुछ होता है को आज 27 साल पूरे हो गए हैं. फिल्म के 27 साल पूरे होने पर करण जौहर ने कुछ खास फोटोज शेयर की हैं.
कुछ कुछ होता है को आज 27 साल पूरे हो गए हैं. फिल्म के 27 साल पूरे होने पर करण जौहर ने कुछ खास फोटोज शेयर की हैं.
कुछ कुछ होता है कि ये रेयर फोटोज शायद ही किसी ने देखी होंगी. फोटोज में कभी शाहरुख-काजोल बात करते नजर आ रहे हैं तो कभी करण सीन समझाते नजर आ रहे हैं.
कुछ कुछ होता है कि ये रेयर फोटोज शायद ही किसी ने देखी होंगी. फोटोज में कभी शाहरुख-काजोल बात करते नजर आ रहे हैं तो कभी करण सीन समझाते नजर आ रहे हैं.
करण ने फोटोज शेयर करते हुए एक लंबा कैप्शन लिखा है. उन्होंने लिखा- 27 साल!!! कुछ कुछ होता है के हमारे सेट से कुछ खूबसूरत और प्यारी यादें... प्यार,ढेर सारी हंसी-मजाक और खुशियों से भरा सेट. इस फिल्म को लगातार प्यार देने के लिए आप सभी का शुक्रिया.यह मेरे लिए सब कुछ है.
करण ने फोटोज शेयर करते हुए एक लंबा कैप्शन लिखा है. उन्होंने लिखा- 27 साल!!! कुछ कुछ होता है के हमारे सेट से कुछ खूबसूरत और प्यारी यादें... प्यार,ढेर सारी हंसी-मजाक और खुशियों से भरा सेट. इस फिल्म को लगातार प्यार देने के लिए आप सभी का शुक्रिया.यह मेरे लिए सब कुछ है.
करण के इस पोस्ट पर फैंस ढेर सारे कमेंट कर रहे हैं और उनसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं.
करण के इस पोस्ट पर फैंस ढेर सारे कमेंट कर रहे हैं और उनसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं.
एक फैन ने लिखा- करण प्लीज शाहरुख खान और काजोल को लेकर एक फिल्म बनाओ. वहीं दूसरे ने लिखा- इस फिल्म को ढेर सारा प्यार.
एक फैन ने लिखा- करण प्लीज शाहरुख खान और काजोल को लेकर एक फिल्म बनाओ. वहीं दूसरे ने लिखा- इस फिल्म को ढेर सारा प्यार.
एक फैन ने लिखा- ये फिल्म 90 के दशक में वापस ले जाती है. वहीं दूसरे ने लिखा- एक बार दोबारा देखना तो बनता है.
एक फैन ने लिखा- ये फिल्म 90 के दशक में वापस ले जाती है. वहीं दूसरे ने लिखा- एक बार दोबारा देखना तो बनता है.
बता दें कुछ कुछ होता है फिल्म सुपरहिट साबित हुई थी. इसने बॉक्स ऑफिस पर शानदार कमाई की थी.
बता दें कुछ कुछ होता है फिल्म सुपरहिट साबित हुई थी. इसने बॉक्स ऑफिस पर शानदार कमाई की थी.
आज भी लोग कुछ कुछ होता है को देखना पसंद करते हैं. इस फोटो में काजोल ब्राइडल लुक में बहुत प्यारी लग रही हैं.
आज भी लोग कुछ कुछ होता है को देखना पसंद करते हैं. इस फोटो में काजोल ब्राइडल लुक में बहुत प्यारी लग रही हैं.
Published at : 16 Oct 2025 12:07 PM (IST)
Kajol Kuch Kuch Hota Hai Rani Mukerji Shah Rukh Khan

Photo Gallery

