'कुछ कुछ होता है' के सेट से काजोल और शाहरुख खान की रेयर तस्वीरें

करण ने फोटोज शेयर करते हुए एक लंबा कैप्शन लिखा है. उन्होंने लिखा- 27 साल!!! कुछ कुछ होता है के हमारे सेट से कुछ खूबसूरत और प्यारी यादें... प्यार,ढेर सारी हंसी-मजाक और खुशियों से भरा सेट. इस फिल्म को लगातार प्यार देने के लिए आप सभी का शुक्रिया.यह मेरे लिए सब कुछ है.