'कुछ कुछ होता है' के सेट से काजोल और शाहरुख खान की रेयर तस्वीरें
SRK-Kajol Rare Photos: शाहरुख खान, काजोल और रानी मुखर्जी की फिल्म कुछ कुछ होता है को 27 साल पूरे हो गए हैं. फिल्म के 27 साल पूरे होने पर करण जौहर ने रेयर फोटोज शेयर की हैं.
करण जौहर के डायरेक्शन में बनीं फिल्म कुछ कुछ होता है सुपरहिट साबित हुई थी. इस फिल्म में काजोल, शाहरुख खान और रानी मुखर्जी ने अपनी एक्टिंग से सभी क इंप्रेस कर दिया था.
Published at : 16 Oct 2025 12:07 PM (IST)
बॉलीवुड
