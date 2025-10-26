कॉर्पोरेट जॉब छोड़ फिल्मों में बनाया नाम, पुराने दिनों की याद में कुब्रा सैत ने शेयर किया पोस्ट

एक्सप्लोरर
कॉर्पोरेट जॉब छोड़ फिल्मों में बनाया नाम, पुराने दिनों की याद में कुब्रा सैत ने शेयर किया पोस्ट
Kubbra Sait Career: कुब्रा सैत ने कॉरपोरेट जॉब छोड़ बॉलीवुड में कदम रखा. ये जर्नी आसान नहीं रही लेकिन मेहनत से उन्होंने अलग मुकाम हासिल किया. अब पुराने दिनों को याद कर उन्होंने पोस्ट शेयर किया है.
कुब्रा सैत ने 2009 में माइक्रोसॉफ्ट अकाउंट मैनेजर की नौकरी को गुडबाय कहते हुए मॉडलिंग से अपने करियर की शुरुआत की. कई फिल्मों में काम करने के बाद उन्हें पहचान मिली. अब हसीना ने अपने पुराने दिनों की यादों का पिटारा खोलते हुए एक खास पोस्ट शेयर किया.
Published at : 26 Oct 2025 03:47 PM (IST)
कॉर्पोरेट जॉब छोड़ फिल्मों में बनाया नाम, पुराने दिनों की याद में कुब्रा सैत ने शेयर किया पोस्ट
