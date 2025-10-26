कॉर्पोरेट जॉब छोड़ फिल्मों में बनाया नाम, पुराने दिनों की याद में कुब्रा सैत ने शेयर किया पोस्ट

हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीबॉलीवुडकॉर्पोरेट जॉब छोड़ फिल्मों में बनाया नाम, पुराने दिनों की याद में कुब्रा सैत ने शेयर किया पोस्ट

कॉर्पोरेट जॉब छोड़ फिल्मों में बनाया नाम, पुराने दिनों की याद में कुब्रा सैत ने शेयर किया पोस्ट

Kubbra Sait Career: कुब्रा सैत ने कॉरपोरेट जॉब छोड़ बॉलीवुड में कदम रखा. ये जर्नी आसान नहीं रही लेकिन मेहनत से उन्होंने अलग मुकाम हासिल किया. अब पुराने दिनों को याद कर उन्होंने पोस्ट शेयर किया है.

By : आईएएनएस  | Updated at : 26 Oct 2025 03:47 PM (IST)
Kubbra Sait Career: कुब्रा सैत ने कॉरपोरेट जॉब छोड़ बॉलीवुड में कदम रखा. ये जर्नी आसान नहीं रही लेकिन मेहनत से उन्होंने अलग मुकाम हासिल किया. अब पुराने दिनों को याद कर उन्होंने पोस्ट शेयर किया है.

कुब्रा सैत ने 2009 में माइक्रोसॉफ्ट अकाउंट मैनेजर की नौकरी को गुडबाय कहते हुए मॉडलिंग से अपने करियर की शुरुआत की. कई फिल्मों में काम करने के बाद उन्हें पहचान मिली. अब हसीना ने अपने पुराने दिनों की यादों का पिटारा खोलते हुए एक खास पोस्ट शेयर किया.

पॉपुलर एक्ट्रेस कुब्रा सैत ने हाल ही में इंस्टाग्राम पर एक भावनात्मक पोस्ट के जरिए साल 2009 की अपनी यादों का पिटारा खोलते हुए अपने दर्शकों को बताया कि किस तरह उन्होंने माइक्रोसॉफ्ट जैसी बड़ी कॉर्पोरेट नौकरी छोड़कर अपने सपनों की तलाश में मुंबई का रुख किया था.
पॉपुलर एक्ट्रेस कुब्रा सैत ने हाल ही में इंस्टाग्राम पर एक भावनात्मक पोस्ट के जरिए साल 2009 की अपनी यादों का पिटारा खोलते हुए अपने दर्शकों को बताया कि किस तरह उन्होंने माइक्रोसॉफ्ट जैसी बड़ी कॉर्पोरेट नौकरी छोड़कर अपने सपनों की तलाश में मुंबई का रुख किया था.
कुब्रा ने कुछ थ्रोबैक तस्वीरें साझा करते हुए लिखा कि, 'सन 2009: स्प्रेडशीट्स और सपनों के बीच कहीं मैंने माइक्रोसॉफ्ट की नौकरी छोड़कर मुंबई जाने का फैसला किया. सब कहते थे, ‘पोर्टफोलियो’ चाहिए. पोर्टफोलियो यानी उस बड़े शहर का मानो जादुई टिकट. मुझे याद है मेरा पोर्टफोलियो दुबई में मिस इंडिया वर्ल्डवाइड में ‘मिस पर्सनैलिटी’ जीतने के कुछ समय बाद ही एक बेहतर इंसान और फोटोग्राफर सुनिथ श्याम ने बनाया था.'
कुब्रा ने कुछ थ्रोबैक तस्वीरें साझा करते हुए लिखा कि, 'सन 2009: स्प्रेडशीट्स और सपनों के बीच कहीं मैंने माइक्रोसॉफ्ट की नौकरी छोड़कर मुंबई जाने का फैसला किया. सब कहते थे, 'पोर्टफोलियो' चाहिए. पोर्टफोलियो यानी उस बड़े शहर का मानो जादुई टिकट. मुझे याद है मेरा पोर्टफोलियो दुबई में मिस इंडिया वर्ल्डवाइड में 'मिस पर्सनैलिटी' जीतने के कुछ समय बाद ही एक बेहतर इंसान और फोटोग्राफर सुनिथ श्याम ने बनाया था.'
अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए उन्होंने कैप्शन में लिखा कि,अपनी उस पहली तस्वीर को मैंने फ्रेम करवाया था. यह जिंदगी की वो पहली सीढ़ी थी, जिसे मैंने अभी जिया भी नहीं था. हालांकि सालों बाद, जब मैंने फ्रेम बदलना चाहा, तो कांच तस्वीर से चिपक चुकी थी और तस्वीर निकालते समय उसका एक हिस्सा वहीं रह गया, बिलकुल यादों की तरह.
अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए उन्होंने कैप्शन में लिखा कि,अपनी उस पहली तस्वीर को मैंने फ्रेम करवाया था. यह जिंदगी की वो पहली सीढ़ी थी, जिसे मैंने अभी जिया भी नहीं था. हालांकि सालों बाद, जब मैंने फ्रेम बदलना चाहा, तो कांच तस्वीर से चिपक चुकी थी और तस्वीर निकालते समय उसका एक हिस्सा वहीं रह गया, बिलकुल यादों की तरह.
कुब्रा सैत ने आगे कहा, 'कुछ हिस्से धुंधले हो जाते हैं, कुछ साथ रह जाते हैं, लेकिन उस तस्वीर में शुरू हुई हिम्मत आज भी कायम है'. कुब्रा सैत की यह पोस्ट अपनी सच्चाई और भावनात्मक गहराई के साथ दर्शकों के दिलों को इस कदर छू गई है कि वे उनके मुरीद बन गए हैं. साथ ही कभी नए सफर की शुरुआत का प्रतीक रही वह पुरानी तस्वीर अब उनकी उपलब्धियों और साहस की गवाह बन चुकी है.
कुब्रा सैत ने आगे कहा, 'कुछ हिस्से धुंधले हो जाते हैं, कुछ साथ रह जाते हैं, लेकिन उस तस्वीर में शुरू हुई हिम्मत आज भी कायम है'. कुब्रा सैत की यह पोस्ट अपनी सच्चाई और भावनात्मक गहराई के साथ दर्शकों के दिलों को इस कदर छू गई है कि वे उनके मुरीद बन गए हैं. साथ ही कभी नए सफर की शुरुआत का प्रतीक रही वह पुरानी तस्वीर अब उनकी उपलब्धियों और साहस की गवाह बन चुकी है.
सच कहें तो अपनी बेबाक चॉइसेज और असली अंदाज के लिए जानी जाने वाली हसीना कुब्रा ने एक बार फिर साबित कर दिया है कि उनमें नरमी भी है, और यही उनकी असली ताकत है. पोलिटिकल बैकग्राउंड से ताल्लुक रखने वाली इस एक्ट्रेस ने दुबई से अपनी पढाई पूरी की और वहां माइक्रोसॉफ्ट जैसी बड़ी कंपनी में अकाउंट मैनेजर के पोस्ट में काम किया.
सच कहें तो अपनी बेबाक चॉइसेज और असली अंदाज के लिए जानी जाने वाली हसीना कुब्रा ने एक बार फिर साबित कर दिया है कि उनमें नरमी भी है, और यही उनकी असली ताकत है. पोलिटिकल बैकग्राउंड से ताल्लुक रखने वाली इस एक्ट्रेस ने दुबई से अपनी पढाई पूरी की और वहां माइक्रोसॉफ्ट जैसी बड़ी कंपनी में अकाउंट मैनेजर के पोस्ट में काम किया.
कॉर्पोरेट जॉब करने के दौरान उन्होंने फिल्मों में करियर बनाने का सपना देखा. अपनी नौकरी छोड़ वो मुंबई आ गईं और बतौर मॉडल अपने करियर का पहला कदम उठाया. इसके बाद उन्हें कई शोज के होस्ट के रूप में भी देखा गया. इसके बाद उन्हें सलमान खान की फिल्म 'रेडी' में छोटे से रोल में देखा गया. उन्होंने बॉलीवुड की कई फिल्मों में काम किया लेकिन वेब सीरीज 'सेक्रेड गेम्स' ने उन्हें असली पहचान दिलाई.
कॉर्पोरेट जॉब करने के दौरान उन्होंने फिल्मों में करियर बनाने का सपना देखा. अपनी नौकरी छोड़ वो मुंबई आ गईं और बतौर मॉडल अपने करियर का पहला कदम उठाया. इसके बाद उन्हें कई शोज के होस्ट के रूप में भी देखा गया. इसके बाद उन्हें सलमान खान की फिल्म 'रेडी' में छोटे से रोल में देखा गया. उन्होंने बॉलीवुड की कई फिल्मों में काम किया लेकिन वेब सीरीज 'सेक्रेड गेम्स' ने उन्हें असली पहचान दिलाई.
गौरतलब है कि हाल ही में काजोल के साथ 'द ट्रायल सीन 2' में नजर आईं कुब्रा सैत ने अपने पहले रियलिटी शो 'राइज एन्ड फॉल' के साथ अपना डेब्यू किया है और वे जल्द ही अपनी अगली फिल्म 'है जवानी तो इश्क होना है' में नर आएंगी. इसके पहले उन्हें अजय देवगन, मृणाल ठाकुर और रवि किशन जैसे बड़े स्टार्स के साथ 'सन ऑफ सरदार 2' में भी देखा गया था.
गौरतलब है कि हाल ही में काजोल के साथ 'द ट्रायल सीन 2' में नजर आईं कुब्रा सैत ने अपने पहले रियलिटी शो 'राइज एन्ड फॉल' के साथ अपना डेब्यू किया है और वे जल्द ही अपनी अगली फिल्म 'है जवानी तो इश्क होना है' में नर आएंगी. इसके पहले उन्हें अजय देवगन, मृणाल ठाकुर और रवि किशन जैसे बड़े स्टार्स के साथ 'सन ऑफ सरदार 2' में भी देखा गया था.
Published at : 26 Oct 2025 03:47 PM (IST)
