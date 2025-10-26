कॉर्पोरेट जॉब छोड़ फिल्मों में बनाया नाम, पुराने दिनों की याद में कुब्रा सैत ने शेयर किया पोस्ट

कुब्रा सैत ने आगे कहा, 'कुछ हिस्से धुंधले हो जाते हैं, कुछ साथ रह जाते हैं, लेकिन उस तस्वीर में शुरू हुई हिम्मत आज भी कायम है'. कुब्रा सैत की यह पोस्ट अपनी सच्चाई और भावनात्मक गहराई के साथ दर्शकों के दिलों को इस कदर छू गई है कि वे उनके मुरीद बन गए हैं. साथ ही कभी नए सफर की शुरुआत का प्रतीक रही वह पुरानी तस्वीर अब उनकी उपलब्धियों और साहस की गवाह बन चुकी है.