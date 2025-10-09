एक्सप्लोरर
कश्मीरा शाह की 8 तस्वीरें: 52 साल की उम्र में बिकनी पहन कहर ढहाती हैं गोविंदा के परिवार की बहू
Kashmera Shah Photos: यहां हम आपके लिए गोविंदा के परिवार की बहू यानि कश्मीरा शाह की ग्लैमरस और गॉर्जियस तस्वीरें दिखा रहे हैं. जिनमें वो अपना परफेक्ट फिगर फ्लॉन्ट करती दिखी.
बॉलीवुड के हीरो नंबर वन यानि गोविंदा अक्सर अपनी लाइफ को लेकर चर्चा में रहते हैं. लेकिन आज हम गोविंदा की नहीं बल्कि उनके परिवार की ग्लैमरस बहू से मिलवा रहे हैं. जो अपनी फिटनेस से फैंस के दिलों पर छाई रहती हैं.
1/8
2/8
3/8
4/8
5/8
6/8
7/8
8/8
Published at : 09 Oct 2025 07:49 PM (IST)
Tags :Kashmera Shah Krushna Abhishek
बॉलीवुड
8 Photos
कश्मीरा शाह की 8 तस्वीरें: 52 साल की उम्र में बिकनी पहन कहर ढहाती हैं गोविंदा के परिवार की बहू
बॉलीवुड
9 Photos
अरबाज के दोनों बच्चों में कितना उम्र का फासला? इतने साल पहले मलाइका ने दिया था बेटे को जन्म
बॉलीवुड
10 Photos
करीना कपूर की 10 खूबसूरत तस्वीरें, एनिमल प्रिंट साड़ी में कातिल लगीं पटौदी खानदान की बहू
बॉलीवुड
7 Photos
बॉयफ्रेंड वीर पहाड़िया के साथ एयरपोर्ट पर स्पॉट हुईं तारा सुतारिया, हाथों में हाथ डाले आए नजर
बॉलीवुड
9 Photos
पहली फिल्म से अब तक कितनी बदल गईं रेखा, 16 साल की उम्र में किया था डेब्यू- देखें 10 तस्वीरें
View More
Advertisement
Advertisement
Advertisement
टॉप हेडलाइंस
इंडिया
बिहार में कांग्रेस ने इन 13 सीटों पर तय किए नाम! कई नए चेहरों की लग सकती है लॉटरी, देखें संभावित लिस्ट
राजस्थान
आजीवन कारावास की सजा काट रहे आसाराम की तबीयत बिगड़ी, अस्पताल में भर्ती, हालत गंभीर
विश्व
इटली में बुर्का और नकाब पर बैन की तैयारी में जॉर्जिया मेलोनी, नहीं माना तो 3 लाख के जुर्माने का नियम
क्रिकेट
वेस्टइंडीज के खिलाफ दूसरे टेस्ट में इस प्लेइंग इलेवन के साथ उतरेगी टीम इंडिया? बुमराह समेत ये खिलाड़ी हो सकते हैं बाहर
Advertisement
बॉलीवुड
8 Photos
कश्मीरा शाह की 8 तस्वीरें: 52 साल की उम्र में बिकनी पहन कहर ढहाती हैं गोविंदा के परिवार की बहू
बॉलीवुड
9 Photos
अरबाज के दोनों बच्चों में कितना उम्र का फासला? इतने साल पहले मलाइका ने दिया था बेटे को जन्म
मोहन यादवमुख्यमंत्री, मध्य प्रदेश
Opinion