कश्मीरा शाह की 8 तस्वीरें: 52 साल की उम्र में बिकनी पहन कहर ढहाती हैं गोविंदा के परिवार की बहू

कश्मीरा शाह की 8 तस्वीरें: 52 साल की उम्र में बिकनी पहन कहर ढहाती हैं गोविंदा के परिवार की बहू

Kashmera Shah Photos: यहां हम आपके लिए गोविंदा के परिवार की बहू यानि कश्मीरा शाह की ग्लैमरस और गॉर्जियस तस्वीरें दिखा रहे हैं. जिनमें वो अपना परफेक्ट फिगर फ्लॉन्ट करती दिखी.

By : सखी चौधरी  | Updated at : 09 Oct 2025 08:19 PM (IST)
Kashmera Shah Photos: यहां हम आपके लिए गोविंदा के परिवार की बहू यानि कश्मीरा शाह की ग्लैमरस और गॉर्जियस तस्वीरें दिखा रहे हैं. जिनमें वो अपना परफेक्ट फिगर फ्लॉन्ट करती दिखी.

बॉलीवुड के हीरो नंबर वन यानि गोविंदा अक्सर अपनी लाइफ को लेकर चर्चा में रहते हैं. लेकिन आज हम गोविंदा की नहीं बल्कि उनके परिवार की ग्लैमरस बहू से मिलवा रहे हैं. जो अपनी फिटनेस से फैंस के दिलों पर छाई रहती हैं.

1/8
आज हम बात कर रहे हैं फेमस कॉमेडियन कृष्णा अभिषेक की वाइफ और एक्ट्रेस कश्मीरा शाह से. जो 52 साल की उम्र में बला की हसीन हैं.
आज हम बात कर रहे हैं फेमस कॉमेडियन कृष्णा अभिषेक की वाइफ और एक्ट्रेस कश्मीरा शाह से. जो 52 साल की उम्र में बला की हसीन हैं.
2/8
कश्मीरा शाह बड़े पर्दे से दूर हैं. लेकिन वो टीवी शोज का हिस्सा बनती रहती हैं. उन्हें आखिरी बार ‘लाफ्टर शेफ्स 2’ में देखा गया था.
कश्मीरा शाह बड़े पर्दे से दूर हैं. लेकिन वो टीवी शोज का हिस्सा बनती रहती हैं. उन्हें आखिरी बार 'लाफ्टर शेफ्स 2' में देखा गया था.
3/8
कश्मीरा अपने शोज के अलावा फिटनेस को लेकर भी सुर्खियों में बनी रहती हैं. दरअसल एक्ट्रेस ने उम्र का आधा पड़ाव पूरा कर लिया. बावजूद इसके उनकी खूबसूरती बिल्कुल कम नहीं हुई.
कश्मीरा अपने शोज के अलावा फिटनेस को लेकर भी सुर्खियों में बनी रहती हैं. दरअसल एक्ट्रेस ने उम्र का आधा पड़ाव पूरा कर लिया. बावजूद इसके उनकी खूबसूरती बिल्कुल कम नहीं हुई.
4/8
कश्मीरा इंस्टाग्राम पर हर दिन अपनी ग्लैमरस तस्वीरें शेयर करती हैं. जिसमें एक्ट्रेस अपना परफेक्ट फिगर फ्लॉन्ट करती हैं.
कश्मीरा इंस्टाग्राम पर हर दिन अपनी ग्लैमरस तस्वीरें शेयर करती हैं. जिसमें एक्ट्रेस अपना परफेक्ट फिगर फ्लॉन्ट करती हैं.
5/8
कश्मीरा की ये बिकिनी तस्वीरें सोशल मीडिया का पारा बढ़ाए रखती हैं. फैंस भी एक्ट्रेस की अदाओं पर खूब मरते हैं.
कश्मीरा की ये बिकिनी तस्वीरें सोशल मीडिया का पारा बढ़ाए रखती हैं. फैंस भी एक्ट्रेस की अदाओं पर खूब मरते हैं.
6/8
एक्ट्रेस के सोशल मीडिया पर काफी तगड़ी फैन फॉलोइंग है. उन्हें इंस्टाग्राम पर 1.8 मिलियन लोग फॉलो करते हैं.
एक्ट्रेस के सोशल मीडिया पर काफी तगड़ी फैन फॉलोइंग है. उन्हें इंस्टाग्राम पर 1.8 मिलियन लोग फॉलो करते हैं.
7/8
वर्कफ्रंट की बात करें कश्मीरा शाह आखिरी बार एक्ट्रेस फिल्म ‘मरने भी दो यारों’ में नजर आई थी.
वर्कफ्रंट की बात करें कश्मीरा शाह आखिरी बार एक्ट्रेस फिल्म 'मरने भी दो यारों' में नजर आई थी.
8/8
बता दें कि कश्मीरा ने गोविंदा के भांजे कृष्णा अभिषेक से शादी की है. ये कपल दो जुड़वां बेटों के पेरेंट्स हैं.
बता दें कि कश्मीरा ने गोविंदा के भांजे कृष्णा अभिषेक से शादी की है. ये कपल दो जुड़वां बेटों के पेरेंट्स हैं.
Published at : 09 Oct 2025 07:49 PM (IST)
Embed widget