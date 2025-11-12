एक्सप्लोरर
(Source: Poll of Polls)
पिंक साड़ी में ब्लैक मास्क लगाए एयरपोर्ट पर स्पॉट हुईं कृति सेनन, फोटोज हुई वायरल
Kriti Sanon Airport Look: बॉलीवुड एक्ट्रेस कृति सेनन का एयरपोर्ट पर इस बार एक अलग लुक देखने को मिला है. वो साड़ी पहने एयरपोर्ट पर पहुंचीं. उनकी फोटोज सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रही हैं.
बॉलीवुड एक्ट्रेस कृति सेनन अपने लुक की वजह से हमेशा सुर्खियों में बनी रहती हैं. एक्ट्रेस का हर अंदाज फैंस को पसंद आता है. इस बार कृति का एयरपोर्ट हटकर लुक देखने को मिला.
1/7
2/7
3/7
4/7
5/7
6/7
7/7
Published at : 12 Nov 2025 07:40 AM (IST)
Tags :Kriti Sanon Kriti Sanon Look
बॉलीवुड
7 Photos
कृति सेनन ने एयरपोर्ट पर फ्लॉन्ट किया देसी लुक, पिंक साड़ी में पैप्स को जमकर दिए पोज
बॉलीवुड
9 Photos
'मैंने क्या पुण्य किया था जो तुम मुझे मिले' परिणीति चोपड़ा ने राघव चड्ढा को यूं विश किया बर्थडे
और देखें
Advertisement
Advertisement
Advertisement
टॉप हेडलाइंस
बॉलीवुड
गोविंदा को अस्पताल में कराया गया भर्ती, घर पर बेहोश हो गए थे एक्टर
दिल्ली NCR
दिल्ली बनी गैस चेंबर: AQI 722 पहुंचा, सांस लेना मुश्किल, GRAP-3 के बाद भी नहीं सुधरी हवा
विश्व
ट्रंप का बड़ा खुलासा, विदेशी छात्रों को रोका तो अमेरिका की यूनिवर्सिटीज हो जाएंगी बंद
आईपीएल
टी20 में 973 रन! इस भारतीय खिलाड़ी का अटूट रिकॉर्ड, 83 चौके और 38 छक्कों से मैदान पर मचाया कोहराम
Advertisement
राजशेखर त्रिपाठीवरिष्ठ पत्रकार
Opinion