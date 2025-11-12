हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
बिहार चुनाव 2025Ideas of IndiaINDIA AT 2047फोटो गैलरीवेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड फाइंडर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI

बिहार चुनाव एग्जिट पोल 2025

(Source:  Poll of Polls)
हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीबॉलीवुडपिंक साड़ी में ब्लैक मास्क लगाए एयरपोर्ट पर स्पॉट हुईं कृति सेनन, फोटोज हुई वायरल

पिंक साड़ी में ब्लैक मास्क लगाए एयरपोर्ट पर स्पॉट हुईं कृति सेनन, फोटोज हुई वायरल

Kriti Sanon Airport Look: बॉलीवुड एक्ट्रेस कृति सेनन का एयरपोर्ट पर इस बार एक अलग लुक देखने को मिला है. वो साड़ी पहने एयरपोर्ट पर पहुंचीं. उनकी फोटोज सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रही हैं.

By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क  | Updated at : 12 Nov 2025 07:40 AM (IST)
Kriti Sanon Airport Look: बॉलीवुड एक्ट्रेस कृति सेनन का एयरपोर्ट पर इस बार एक अलग लुक देखने को मिला है. वो साड़ी पहने एयरपोर्ट पर पहुंचीं. उनकी फोटोज सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रही हैं.

बॉलीवुड एक्ट्रेस कृति सेनन अपने लुक की वजह से हमेशा सुर्खियों में बनी रहती हैं. एक्ट्रेस का हर अंदाज फैंस को पसंद आता है. इस बार कृति का एयरपोर्ट हटकर लुक देखने को मिला.

1/7
कृति सेनन का एयरपोर्ट लुक हमेशा हटकर होता है. वो बहुत ही सिंपल और कैजुअल लुक में नजर आती हैं.
कृति सेनन का एयरपोर्ट लुक हमेशा हटकर होता है. वो बहुत ही सिंपल और कैजुअल लुक में नजर आती हैं.
2/7
मगर इस बार उनका लुक देखने वाला था. कृति बेबी पिंक कलर की साड़ी में एयरपोर्ट पर नजर आईं.
मगर इस बार उनका लुक देखने वाला था. कृति बेबी पिंक कलर की साड़ी में एयरपोर्ट पर नजर आईं.
3/7
कृति की साड़ी के साथ ब्लैक मास्क ने लोगों का ध्यान अपनी तरफ खींचा है. वो साड़ी के साथ मास्क लगाए हुए नजर आईं.
कृति की साड़ी के साथ ब्लैक मास्क ने लोगों का ध्यान अपनी तरफ खींचा है. वो साड़ी के साथ मास्क लगाए हुए नजर आईं.
4/7
पैपराजी को देखने के बाद उन्होंने मास्क हटाकर पोज भी दिए. उनकी फोटोज सोशल मीडिया पर वायरल हो रही हैं.
पैपराजी को देखने के बाद उन्होंने मास्क हटाकर पोज भी दिए. उनकी फोटोज सोशल मीडिया पर वायरल हो रही हैं.
5/7
बेबी पिंक साड़ी में कृति बहुत ही खूबसूरत लग रही थीं. उन्होंने अपने लुक को सिंपल मेकअप और स्ट्रेट हेयर से कंप्लीट किया.
बेबी पिंक साड़ी में कृति बहुत ही खूबसूरत लग रही थीं. उन्होंने अपने लुक को सिंपल मेकअप और स्ट्रेट हेयर से कंप्लीट किया.
6/7
कृति की इन फोटोज पर फैंस ढेर सारे कमेंट कर रहे हैं. एक फैन ने लिखा- कितनी प्यारी लग रही हैं. दूसरे ने लिखा- किसी की नजर ना लगे.
कृति की इन फोटोज पर फैंस ढेर सारे कमेंट कर रहे हैं. एक फैन ने लिखा- कितनी प्यारी लग रही हैं. दूसरे ने लिखा- किसी की नजर ना लगे.
7/7
वर्कफ्रंट की बात करें तो कृति और धनुष की फिल्म तेरे इश्क में इसी महीने रिलीज होने जा रही है. ये रोमांटिक लव स्टोरी लोगों को काफी पसंद आने वाली है.
वर्कफ्रंट की बात करें तो कृति और धनुष की फिल्म तेरे इश्क में इसी महीने रिलीज होने जा रही है. ये रोमांटिक लव स्टोरी लोगों को काफी पसंद आने वाली है.
Published at : 12 Nov 2025 07:40 AM (IST)
Tags :
Kriti Sanon Kriti Sanon Look

बॉलीवुड फोटो गैलरी

और देखें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement
Advertisement
ज्वॉइन वॉट्सऐप चैनल
ज्वॉइन टेलिग्राम चैनल
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

बॉलीवुड
गोविंदा को अस्पताल में कराया गया भर्ती, घर पर बेहोश हो गए थे एक्टर,जानें- कैसी है अब तबीयत?
गोविंदा को अस्पताल में कराया गया भर्ती, घर पर बेहोश हो गए थे एक्टर
दिल्ली NCR
दिल्ली बनी गैस चेंबर: AQI 722 पहुंचा, सांस लेना मुश्किल, GRAP-3 के बाद भी नहीं सुधरी हवा
दिल्ली बनी गैस चेंबर: AQI 722 पहुंचा, सांस लेना मुश्किल, GRAP-3 के बाद भी नहीं सुधरी हवा
विश्व
ट्रंप का बड़ा खुलासा, विदेशी छात्रों को रोका तो अमेरिका की यूनिवर्सिटीज हो जाएंगी बंद
ट्रंप का बड़ा खुलासा, विदेशी छात्रों को रोका तो अमेरिका की यूनिवर्सिटीज हो जाएंगी बंद
आईपीएल
टी20 में 973 रन! इस भारतीय खिलाड़ी का अटूट रिकॉर्ड, 83 चौके और 38 छक्कों से मैदान पर मचाया कोहराम
टी20 में 973 रन! इस भारतीय खिलाड़ी का अटूट रिकॉर्ड, 83 चौके और 38 छक्कों से मैदान पर मचाया कोहराम
Advertisement
ABP Premium

वीडियोज

10/11...बारूदी अटैक की इनसाइड स्टोरी
Delhi Red Fort Blast: घटनास्थल से FSL ​की टीम को मिले जिंदा कारतूस- सूत्र | Bomb Blast
Bihar Exit Poll 2025: बिहार में नीतीश कुमार की फिर से हो रही है वापसी? | Janhit With Chitra
Delhi Red Fort Blast: दिल्ली धमाके में पुलिस की बड़ी लापरवाही आई सामने!
Delhi Red Fort Blast: दिल्ली धमाके का मास्टरमाइंड EXPOSED? | Bomb Blast

फोटो गैलरी

ट्रेडिंग ओपीनियन

राजशेखर त्रिपाठी
राजशेखर त्रिपाठीवरिष्ठ पत्रकार
‘जातिवादी फिक्सिंग’ जब बिहार का मुकद्दर हो तो बदलाव की बयार कैसे बह पाएगी!
Opinion
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
बॉलीवुड
गोविंदा को अस्पताल में कराया गया भर्ती, घर पर बेहोश हो गए थे एक्टर,जानें- कैसी है अब तबीयत?
गोविंदा को अस्पताल में कराया गया भर्ती, घर पर बेहोश हो गए थे एक्टर
दिल्ली NCR
दिल्ली बनी गैस चेंबर: AQI 722 पहुंचा, सांस लेना मुश्किल, GRAP-3 के बाद भी नहीं सुधरी हवा
दिल्ली बनी गैस चेंबर: AQI 722 पहुंचा, सांस लेना मुश्किल, GRAP-3 के बाद भी नहीं सुधरी हवा
विश्व
ट्रंप का बड़ा खुलासा, विदेशी छात्रों को रोका तो अमेरिका की यूनिवर्सिटीज हो जाएंगी बंद
ट्रंप का बड़ा खुलासा, विदेशी छात्रों को रोका तो अमेरिका की यूनिवर्सिटीज हो जाएंगी बंद
आईपीएल
टी20 में 973 रन! इस भारतीय खिलाड़ी का अटूट रिकॉर्ड, 83 चौके और 38 छक्कों से मैदान पर मचाया कोहराम
टी20 में 973 रन! इस भारतीय खिलाड़ी का अटूट रिकॉर्ड, 83 चौके और 38 छक्कों से मैदान पर मचाया कोहराम
बिजनेस
SIP निवेशक ध्यान दें! ज्यादा फंड्स का मतलब हमेशा बेहतर रिटर्न नहीं होता, जानें एक्सपर्ट की राय
SIP निवेशक ध्यान दें! ज्यादा फंड्स का मतलब हमेशा बेहतर रिटर्न नहीं होता, जानें एक्सपर्ट की राय
फैशन
Special Feature: ऐश्वर्या राय सरकार, स्टाइल और संस्कृति का संगम
ऐश्वर्या राय सरकार: स्टाइल और संस्कृति का संगम
यूटिलिटी
बिहार में न्यू बॉर्न का भी बनेगा आधार कार्ड, जानें इसके लिए कैसे कर सकते हैं अप्लाई?
बिहार में न्यू बॉर्न का भी बनेगा आधार कार्ड, जानें इसके लिए कैसे कर सकते हैं अप्लाई?
लाइफस्टाइल
सोशल मीडिया पर ज्यादा खूबसूरत दिखना भी खतरनाक, हो सकती है यह दिक्कत
सोशल मीडिया पर ज्यादा खूबसूरत दिखना भी खतरनाक, हो सकती है यह दिक्कत
ENT LIVE
फर्स्ट कॉपी सीजन 2 रिव्यू: मुनव्वर फारुकी का शानदार काम, वेब सीरीज मिस कर देगी तो रिग्रेट होगा
फर्स्ट कॉपी सीजन 2 रिव्यू: मुनव्वर फारुकी का शानदार काम, वेब सीरीज मिस कर देगी तो रिग्रेट होगा
ENT LIVE
अमृत ​​मान इंटरव्यू | चमकने के लिए जन्मे | दिलजीत दोसांझ और सिद्धू मूस वाला | संगीत,और बहुत कुछ
अमृत ​​मान इंटरव्यू | चमकने के लिए जन्मे | दिलजीत दोसांझ और सिद्धू मूस वाला | संगीत,और बहुत कुछ
ENT LIVE
अमृत ​​मान इंटरव्यू | चमकने के लिए जन्मे | दिलजीत दोसांझ और सिद्धू मूस वाला | संगीत, सफलता और बहुत कुछ
अमृत ​​मान इंटरव्यू | चमकने के लिए जन्मे | दिलजीत दोसांझ और सिद्धू मूस वाला | संगीत, सफलता और बहुत कुछ
ENT LIVE
इमरान हाशमी इंटरव्यू | यामी गौतम | हक़ | शाह बानो केस प्रेरित
इमरान हाशमी इंटरव्यू | यामी गौतम | हक़ | शाह बानो केस प्रेरित
ENT LIVE
इमरान हाशमी ने साउथ फिल्मों, अपनी बहुमुखी प्रतिभा और अन्य बातों पर तोड़ी चुप्पी
इमरान हाशमी ने साउथ फिल्मों, अपनी बहुमुखी प्रतिभा और अन्य बातों पर तोड़ी चुप्पी
Embed widget