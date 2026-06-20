दिनेश विजान की पत्नी प्रमिता तंवर की बर्थडे पार्टी में बॉलीवुड के जाने-माने प्रोड्यूसर करण जौहर का रॉयल अंदाज देखने को मिला. उन्होंने ब्लैक कलर का ट्रेडिशनल आउटफिट पहना था, जिसके ऊपर करण ने हैवी गोल्ड एम्ब्रॉयडरी वाला लॉन्ग कोट कैरी किया है.