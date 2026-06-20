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दिनेश विजान की बीवी की बर्थडे पार्टी में कृति सेनन ने चुरा ली लाइमलाइट, करण जौहर भी छाए, देखें फोटोज
बॉलीवुड के जाने-माने प्रोड्यूसर दिनेश विजान ने 20 जून 2026 को मुंबई में अपनी पत्नी प्रमिता तंवर के बर्थडे पर एक शानदार पार्टी रखी, जिसमें कई सेलेब्स शामिल हुए.
'स्त्री 2', 'मुंज्या', 'थामा' और 'भेड़िया' जैसी सुपरहिट फिल्म बनाने वाले प्रोड्यूसर दिनेश विजान ने मुंबई में अपनी पत्नी प्रमिता तंवर के लिए एक शानदार स्टार-स्टडेड बर्थडे पार्टी होस्ट की. इस पार्टी में कृति सेनन और करण जौहर ने पूरी महफिल लूट ली. ये मौका प्रोड्यूसर के लिए दोगुनी खुशी का रहा, क्योंकि इसी दिन उनकी फिल्म 'कॉकटेल 2' भी सिनेमाघरों में रिलीज हुई. आइए तस्वीरें देखते हैं.
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Published at : 20 Jun 2026 12:39 PM (IST)
Tags :Karan Johar Kriti Sanon Dinesh Vijan
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