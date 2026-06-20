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हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीबॉलीवुडदिनेश विजान की बीवी की बर्थडे पार्टी में कृति सेनन ने चुरा ली लाइमलाइट, करण जौहर भी छाए, देखें फोटोज

दिनेश विजान की बीवी की बर्थडे पार्टी में कृति सेनन ने चुरा ली लाइमलाइट, करण जौहर भी छाए, देखें फोटोज

बॉलीवुड के जाने-माने प्रोड्यूसर दिनेश विजान ने 20 जून 2026 को मुंबई में अपनी पत्नी प्रमिता तंवर के बर्थडे पर एक शानदार पार्टी रखी, जिसमें कई सेलेब्स शामिल हुए.

Written By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क  | Updated at : 20 Jun 2026 12:39 PM (IST)
बॉलीवुड के जाने-माने प्रोड्यूसर दिनेश विजान ने 20 जून 2026 को मुंबई में अपनी पत्नी प्रमिता तंवर के बर्थडे पर एक शानदार पार्टी रखी, जिसमें कई सेलेब्स शामिल हुए.

'स्त्री 2', 'मुंज्या', 'थामा' और 'भेड़िया' जैसी सुपरहिट फिल्म बनाने वाले प्रोड्यूसर दिनेश विजान ने मुंबई में अपनी पत्नी प्रमिता तंवर के लिए एक शानदार स्टार-स्टडेड बर्थडे पार्टी होस्ट की. इस पार्टी में कृति सेनन और करण जौहर ने पूरी महफिल लूट ली. ये मौका प्रोड्यूसर के लिए दोगुनी खुशी का रहा, क्योंकि इसी दिन उनकी फिल्म 'कॉकटेल 2' भी सिनेमाघरों में रिलीज हुई. आइए तस्वीरें देखते हैं.

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दिनेश विजान की पत्नी प्रमिता तंवर की बर्थडे पार्टी में बॉलीवुड के जाने-माने प्रोड्यूसर करण जौहर का रॉयल अंदाज देखने को मिला. उन्होंने ब्लैक कलर का ट्रेडिशनल आउटफिट पहना था, जिसके ऊपर करण ने हैवी गोल्ड एम्ब्रॉयडरी वाला लॉन्ग कोट कैरी किया है.
दिनेश विजान की पत्नी प्रमिता तंवर की बर्थडे पार्टी में बॉलीवुड के जाने-माने प्रोड्यूसर करण जौहर का रॉयल अंदाज देखने को मिला. उन्होंने ब्लैक कलर का ट्रेडिशनल आउटफिट पहना था, जिसके ऊपर करण ने हैवी गोल्ड एम्ब्रॉयडरी वाला लॉन्ग कोट कैरी किया है.
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कोट पर किया गया गोल्डन वर्क पूरे लुक को रिच और एलीगेंट बना रहा है. इसे उन्होंने ब्लैक कुर्ता और लूज पैंट के साथ पेयर किया है. इस दौरान करण जौहर ने पैपराजी को एक से बढ़कर एक पोज दिए.
कोट पर किया गया गोल्डन वर्क पूरे लुक को रिच और एलीगेंट बना रहा है. इसे उन्होंने ब्लैक कुर्ता और लूज पैंट के साथ पेयर किया है. इस दौरान करण जौहर ने पैपराजी को एक से बढ़कर एक पोज दिए.
Published at : 20 Jun 2026 12:39 PM (IST)
Tags :
Karan Johar Kriti Sanon Dinesh Vijan

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