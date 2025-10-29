हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीबॉलीवुडकृति खरबंदा के करियर का 'मैजिकल एक्सपीरियंस', 'शादी में जरूर आना' ने बदल दी जिंदगी

कृति खरबंदा के करियर का 'मैजिकल एक्सपीरियंस', 'शादी में जरूर आना' ने बदल दी जिंदगी

Kirti Kharbanda On Her Career: कृति खरबंदा ने 2017 की फिल्म ‘शादी में जरूर आना’ से अपने करियर में नया मुकाम हासिल किया. उन्होंने इसे अपने जीवन का ‘जादुई एक्सपीरियंस’ बताया.

By : आईएएनएस  | Updated at : 29 Oct 2025 03:09 PM (IST)
Kirti Kharbanda On Her Career: कृति खरबंदा ने 2017 की फिल्म ‘शादी में जरूर आना’ से अपने करियर में नया मुकाम हासिल किया. उन्होंने इसे अपने जीवन का ‘जादुई एक्सपीरियंस’ बताया.

बॉलीवुड की दुनिया में कई खूबसूरत अभिनेत्रियां आईं, लेकिन कुछ चेहरे ऐसे हैं जो अपनी सादगी से दर्शकों के दिल में खास जगह बना लेते हैं. ऐसी ही एक एक्ट्रेस हैं कृति खरबंदा, जिनकी मुस्कान में मासूमियत झलकता है. दिल्ली की रहने वाली कृति ने बिना किसी फिल्मी बैकग्राउंड के अपनी मेहनत और लगन से इंडस्ट्री में पहचान बनाई. मॉडलिंग से शुरुआत कर साउथ सिनेमा से होते हुए उन्होंने बॉलीवुड तक का सफर तय किया.

कृति खरबंदा, यह नाम सुनते ही आंखों के सामने आती है एक मुस्कान, जो कभी शरारती होती है और कभी सीरियस. दिल्ली में 29 अक्टूबर 1990 को जन्मी कृति ने अपने बचपन में शायद ही कभी सोचा होगा कि एक दिन वह बॉलीवुड की जगमगाती दुनिया में अपनी जगह बनाएंगी. लेकिन उनकी किस्मत में कुछ और ही लिखा था, एक ऐसा सफर, जो मॉडलिंग से शुरू होकर बड़े पर्दे की चमक तक पहुंचा.
कृति का सफर मॉडलिंग और कमर्शियल से शुरू हुआ. उनकी सिंपलीसिटी भरी सुंदरता और नैचुरल स्क्रीन प्रेज़ेंस ने जल्दी ही सबका ध्यान खींचा. कुछ समय में ही उन्हें साउथ फिल्म इंडस्ट्री का ऑफर मिला, और साल 2009 में तेलुगु फिल्म ‘बोनी’ से उन्हें पहला ब्रेक मिला. हालांकि फिल्म ने खास कमाल नहीं दिखाया, लेकिन कृति के अभिनय को नोटिस जरूर किया गया.
तेलुगु सिनेमा के बाद कृति ने कन्नड और तमिल फिल्मों में भी अपनी जगह बनाई. साउथ की फिल्मों में काम करते-करते उन्होंने न सिर्फ एक्टिंग में निखार लाया, बल्कि अलग-अलग लैंग्वेज और कल्चर से भी जुड़ाव महसूस किया. धीरे-धीरे उन्होंने हिंदी सिनेमा की ओर रुख किया और बॉलीवुड के दरवाजे पर दस्तक दी.
कृति ने साल 2016 में फिल्म ‘राज रिबूट’ के साथ बॉलीवुड में एंट्री ली. इमरान हाशमी के साथ उनकी जोड़ी को नोटिस किया गया, लेकिन असली जादू अगले ही साल हुआ. 2017 में रिलीज़ हुई फिल्म ‘शादी में जरूर आना’ ने उन्हें घर-घर में पहचान दिलाई. इस फिल्म में उन्होंने आरती शुक्ला का किरदार निभाया, एक ऐसी लड़की जो अपने सपनों और सेल्फ रेस्पेक्ट के बीच बैलेंस करती है.
फिल्म ‘शादी में जरूर आना’ सिर्फ एक रोमांटिक कहानी नहीं थी, बल्कि इमोशन का मिरर थी. बॉलीवुड में जहां शादियों को अक्सर मैग्नीफिसेंस से दिखाया जाता है, वहीं इस फिल्म ने सिंपलीसिटी और रियलिटी को सेंटर में रखा. कृति के अभिनय ने इस कहानी को दिल से जोड़ने वाला बना दिया. उनकी सिंपलीसिटी भरी मुस्कान और इमोशनल गहराई ने दर्शकों का दिल जीत लिया.
कृति ने बाद में कई और सफल फिल्मों में काम किया जैसे ‘हाउसफुल 4’, ‘पागलपंती’ और ‘14 फेरे’. हर फिल्म में उन्होंने कुछ नया दिखाने की कोशिश की कभी हल्की-फुल्की कॉमेडी, तो कभी इमोशनल किरदार. उन्होंने यह साबित किया कि वह सिर्फ एक ग्लैमरस चेहरा नहीं, बल्कि एक टैलेंटेड और डेडिकेटेड एक्ट्रेस हैं.
कृति ने इंटरव्यूज़ में बताया कि ‘शादी में जरूर आना’ उनके लिए सिर्फ एक फिल्म नहीं थी, बल्कि एक एक्सपीरियंस था. उन्होंने कहा कि शूटिंग के दौरान उन्हें ऐसा महसूस हुआ जैसे वह सचमुच अपनी शादी निभा रही हों. सेट का माहौल, डेकोरेशन, और परिवार के किरदारों की इमोशन इतनी असली लग रही थीं कि उनके लिए इमेजिनेशन और हकीकत की रेखा मिट गई.
कृति ने बताया कि जब वह पहली बार ट्रेडिशनल दुल्हन के जोड़े में तैयार हुईं, तो खुद को आईने में देखकर इमोशनल हो गईं. शादी की रस्में, संगीत और हल्दी के सीन के दौरान सेट का माहौल इतना लाइव्ली था कि वह बार-बार अपने किरदार आरती की भावनाओं को सच में महसूस करने लगीं. उन्होंने कहा कि यह किरदार उन्हें भीतर तक छू गया.
इससे पहले कृति ने अपनी कन्नड़ फिल्म ‘प्रेम अड्डा’ में भी एक बहुत अलग तरह का रोल निभाया था. उस फिल्म में उन्हें 80 के दशक की गांव की लड़की का किरदार निभाना था, जो उनके लिए पूरी तरह नया एक्सपीरियंस था. उन्होंने बिना मेकअप लुक अपनाया और किरदार के हिसाब से अपनी रंगत और स्टाइल बदली. कृति ने उस फिल्म के लिए अपने कपड़े खुद डिजाइन किए, अपनी मां की मदद से, ताकि लुक एकदम ऑथेंटिक लगे.
कृति का फिल्मी सफर आज भी जारी है. उन्होंने अपने अभिनय से साबित किया है कि वह हर किरदार को दिल से निभाती हैं. उनके लिए एक्टिंग सिर्फ प्रोफेशन नहीं, बल्कि एक इमोशनल जर्नी है. शादी में जरूर आना जैसी फिल्मों ने उन्हें सिर्फ सफलता नहीं, बल्कि दर्शकों का प्यार और सम्मान भी दिलाया. उनकी मुस्कान, मेहनत और सच्चाई उन्हें आने वाले सालो में भी दर्शकों के दिलों में बनाए रखेगी.
Published at : 29 Oct 2025 03:09 PM (IST)
Embed widget