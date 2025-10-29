कृति खरबंदा के करियर का 'मैजिकल एक्सपीरियंस', 'शादी में जरूर आना' ने बदल दी जिंदगी

इससे पहले कृति ने अपनी कन्नड़ फिल्म ‘प्रेम अड्डा’ में भी एक बहुत अलग तरह का रोल निभाया था. उस फिल्म में उन्हें 80 के दशक की गांव की लड़की का किरदार निभाना था, जो उनके लिए पूरी तरह नया एक्सपीरियंस था. उन्होंने बिना मेकअप लुक अपनाया और किरदार के हिसाब से अपनी रंगत और स्टाइल बदली. कृति ने उस फिल्म के लिए अपने कपड़े खुद डिजाइन किए, अपनी मां की मदद से, ताकि लुक एकदम ऑथेंटिक लगे.