कृति खरबंदा के करियर का 'मैजिकल एक्सपीरियंस', 'शादी में जरूर आना' ने बदल दी जिंदगी
Kirti Kharbanda On Her Career: कृति खरबंदा ने 2017 की फिल्म ‘शादी में जरूर आना’ से अपने करियर में नया मुकाम हासिल किया. उन्होंने इसे अपने जीवन का ‘जादुई एक्सपीरियंस’ बताया.
बॉलीवुड की दुनिया में कई खूबसूरत अभिनेत्रियां आईं, लेकिन कुछ चेहरे ऐसे हैं जो अपनी सादगी से दर्शकों के दिल में खास जगह बना लेते हैं. ऐसी ही एक एक्ट्रेस हैं कृति खरबंदा, जिनकी मुस्कान में मासूमियत झलकता है. दिल्ली की रहने वाली कृति ने बिना किसी फिल्मी बैकग्राउंड के अपनी मेहनत और लगन से इंडस्ट्री में पहचान बनाई. मॉडलिंग से शुरुआत कर साउथ सिनेमा से होते हुए उन्होंने बॉलीवुड तक का सफर तय किया.
Published at : 29 Oct 2025 03:09 PM (IST)
बॉलीवुड
